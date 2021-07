Mudau. (pm) Mit einem blauen Auge durch die Pandemie ist bislang der TSV Mudau gekommen. Dies konnte man den Rechenschaftsberichten bei der Mitgliederversammlung des Vereins für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 entnehmen. Mit dazu beigetragen hat sicherlich, dass aufgrund eines überzeugenden Hygiene-konzeptes das TSV-Sportfest im August mit den Spielen um den Gemeindepokal und vor allem der 16. Odenwälder Herbstlauf am 2. und 3. Oktober durchgeführt werden konnten.

Vorsitzender Ralf Hauk freute sich, eine größere Anzahl von Mitgliedern in der Außengastronomie des TSV-Sportheims begrüßen zu dürfen. In seinem umfangreichen Geschäftsbericht ging der Vereinschef auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins im Jahr 2019 ein. Aber auch Anfang des Jahres 2020, als Corona das Vereinsleben mehr oder weniger stillgelegt hatte, war der Vorstand aktiv und konnte so die wenigen im Sommer und im Herbst dann doch noch möglichen Veranstaltungen organisieren. Ralf Hauk bedankte sich bei allen, die in den schwierigen Zeiten auch als Werbepartner dem Verein die Treue gehalten haben.

Schriftführer Harald Grimm ließ das Vereinsleben des TSV in Zeiten der Pandemie Revue passieren und forderte am Ende seines Berichtes die Vereinsmitglieder dazu auf, unbedingt alle Regeln einzuhalten, damit der in Mudau besonders geliebte Amateurfußball auch in Zukunft zur Freude aller Sportbegeisterten betrieben werden kann.

Der Bericht von Schatzmeister Reiner Kistner fiel trotz Corona positiv aus, auch aufgrund diverser Hilfen von Sportbund und L-Bank, obwohl viele Aktivitäten, die für die wirtschaftliche Situation des Vereins vonnöten sind, nicht stattfinden konnten. Unter dem Applaus der Anwesenden betonte der Kassier abschließend, dass alles, was der TSV sein eigen nennen kann, auch bezahlt und schuldenfrei sei.

Die Berichte der ersten und zweiten Mannschaft schlossen sich an. Spielausschussvorsitzender Angelo Walter betonte, dass man mit den Tabellenständen beim Abbruch der beiden vergangenen Spielzeiten nur bedingt zufrieden sein könne, allerdings hat die erste Mannschaft das Kreispokalfinale erreicht, das gegen den VfB Altheim noch ausgetragen werden muss, und die zweite Mannschaft hat sich die A-Klasse als Aufsteiger sichern können. Maurice Beier (ehemals TSV Assamstadt) hat die erste Mannschaft im vergangenen Jahr als Spielertrainer geführt, für die kommende Saison kommen noch Dennis Hutter (FSV Hollenbach) und Christoph Hornbach (TSV Höpfingen) als mitspielende Trainer bzw. Co-Trainer hinzu.

Der imposante Bericht des Jugendleiters Nico Dieterle zeigte den Werdegang der Jugendmannschaften in der Spielgemeinschaft mit dem FC Schloßau, dem FC Donebach, dem VfR Scheidental und dem TV Reisenbach nach, die in den vergangenen Jahren gleich mehrere Kreispokalsiege und Aufstiege feierten. Auch im Jahr 2021 konnten die B- und A-Junioren der JSG Mudau den Kreispokalsieg erringen.

Die Berichte der AH-Abteilung, der Freizeitsportgruppe sowie der Damengymnastik schlossen sich an, ehe der Punkt Neuwahlen folgende jeweils einstimmigen Ergebnisse erbrachte. Ralf Hauk wurde unter dem Beifall der Versammlung als Vorsitzender wiedergewählt. Es werden, wie er betonte, seine letzten beiden Jahre als Vorsitzender sein. Auch die restlichen Ämter des engeren Vorstands bleiben mit der Wahl von Michael Volk (zweiter Vorsitzender), Harald Grimm (Schriftführer) und Reiner Kistner (Schatzmeister) unverändert.

Der erweiterte Vorstand hat für die kommenden zwei Jahre folgendes Aussehen: Florian Stuhl (dritter Vorsitzender), Patrick Wasner (zweiter Kassier), Angelo Walter (Spielausschussvorsitzender), Benjamin Stuhl und Lion Knapp (Mitglieder des Spielausschusses) sowie Nico Dieterle (Jugendleiter). Als Beiräte wurden bestätigt bzw. neu gewählt: Sebastian Ehrmann, Maurice Hört, Elke Henn, Daniel Schäfer, Johannes Dambach, Tobias Dambach, Ralf Frank, Patrick Schneider, Jutta Mechler, Rolf Mechler, Uwe Henn, Helmut Klutz, Martin Oeden, Werner Schäfer, Klemens Herkert und Patrick Fischer. Die Prüfung der Vereinskasse wird in den kommenden beiden Jahren von Rolf Link und Gerald Hemberger vorgenommen.

In einem viel beachteten Referat zeigte Vorsitzender Ralf Hauk auf, wie der TSV als moderner Sportverein die Zukunft in Bezug auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit angehen wird. Bereits seit Jahren erfolgt die Beregnung der Sportstätten aus eigenen Zisternen zur Ressourcenschonung. Insgesamt drei große Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Sportheimes und der Nebengebäude speisen umweltfreundlich erzeugten Strom in das öffentliche Netz.

Ein Teil des Stroms wird selbst verbraucht, u. a. für die Erwärmung des Duschwassers im Spielertrakt des Sportheims. Hierzu fand 2020 ein aufwändiger Umbau der Heizungsanlage statt. Dadurch konnte der Heizölverbrauch deutlich minimiert werden. Der restlich dazugekaufte Strom stammt aus erneuerbarer Energie.

Als weitere Projekte will der TSV nun elektrische Mähroboter bzw. eine Ladestation für E-Autos sowie E-Bikes und Pedelecs im Bereich des Sportheimparkplatzes errichten; weitere Bausteine zu einem verminderten CO2-Ausstoß. So wird jetzt schon auf dem TSV-Gelände weit mehr "grüne Energie" erzeugt als konventionelle verbraucht – eine Sache die sich auch wirtschaftlich rechnet. Weiter wurde ein Konzept erarbeitet, um bei den Vereinsveranstaltungen den Plastikmüll entscheidend zu reduzieren.

Der stellvertretende Bürgermeister Markus Hohn und Ortsvorsteher Andreas Scholl sprachen Grußworte. Ralf Hauk bedankte sich für die Unterstützung des TSV durch die Gemeinde, mahn-te allerdings an, dass es nach 25 Jahren an der Zeit sei, die Beihilfe der Kommune für die Unterhaltung der Sportstätten anzuheben.

Mit dem Vereinslied "Rot und Weiß, wie lieb ich dich" klang eine äußerst informative und umfangreiche Jahreshauptversammlung aus.