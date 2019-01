Mudau. (lm) "Die Sanierungsarbeiten im Mudauer Rathaus laufen auf Hochtouren. Die eingebundenen Firmen sind dabei sehr bemüht, ihre Gewerke in zeitlicher Vorgabe zu erledigen", informierte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger bei der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr. Allerdings musste er auch mitteilen, dass sich der ursprünglich geplante Kostenrahmen vom Büro Ecker Architekten von 1 968.194 Euro inzwischen auf 2 298.198 Euro erhöht hat. Wobei Gemeindeverwaltung und Ecker Architekten froh sind, dass man noch so glimpflich davongekommen ist und auch alle Gewerke besetzt sind.

Wie Architektin Dea Ecker und ihre Mitarbeiterin Annabell Fuchs in der Sitzung erläuterten, wurden zwischenzeitlich der Aufzug eingebaut und ein Großteil der Heizungsanlage fertiggestellt, sodass eine Beheizung des Keller- und Dachgeschosses möglich ist. Dadurch kann man auf kostenintensive Direktheizgeräte verzichten. Einhergehend mit den ausgeführten Arbeiten gab es einige "Überraschungen" und dadurch wurden zusätzliche Anforderungen, Ergänzungen und Änderungen wie etwa statische Elemente sowie bauliche Neuerungen im Sicherheitsbereich notwendig.

Betroffen davon sind der Lese- und Aufenthaltsraum im Obergeschoss, der Gewölbekeller unterhalb des Aufzugsschachtes, bei den Zimmererarbeiten im Bereich der neuen Fluchttüren im OG, im künftigen Bürgersaal und bei den Fensterbänken. Die finanziellen Anforderungen haben sich auch dadurch geändert, dass im Bürgersaal ein Flachbildschirm anstelle von Beamer und Leinwand eingebaut wird und der neuen Datenschutzvorgaben geschuldet, eine moderne elektrische Schließanlage für Sicherheit sorgen soll.

Am vergangenen Samstag hatte sich der Gemeinderat im Rahmen einer Baustellenbegehung vom aktuellen Sachstand überzeugen können. Und wie Gemeinderat Franz Brenneis ausführte, sei sich das Gremium darüber klar, dass die Kostenexplosion vor einem Jahr so nicht zu ahnen war und dass sich Mudau hier keinen Luxus gönne, sondern gute Arbeitsplätze für seine Gemeindeverwaltung ebenso wie Brandsicherheit und behindertengerechte Zugänge schaffe.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stimmte das Gremium zu, die Planungsarbeiten für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2008 an das Ing.-Büro für Kommunalplanung Mosbach und die Erstellung des Umweltberichtes, der Eingriffs-/Ausgleichsuntersuchung und der Artenschutzrechtlichen Prüfung an das Büro für Umweltplanung Walter Simon (Mosbach) zu vergeben.

Unweit der Windkraftanlagen liegt auf Steinbacher Gemarkung im Gewann "Vogelbrünnlein" ein 1,92 Hektar großes Grundstück, für das ein Antrag auf Anlegung einer Christbaumkultur vorliegt. Der Stellungnahme des Steinbacher Ortschaftsrates anschließend, beschloss der Gemeinderat, den Großteil der Fläche gemäß der örtlichen Satzung zu genehmigen bis auf den kleinen Teil, der außerhalb der für Christbaumkulturen genehmigten Fläche liegt.

"Wir haben seit Jahren in der Gemeinde Mudau einen stabilen Haushalt", freute sich Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zu Beginn seiner Haushaltsrede, und führte dies darauf zurück, dass man seit rund 20 Jahren keine überflüssigen Ausgaben tätigt und kontinuierlich die Schulden abbaut. Es gibt dennoch keinen Investitionsstau, und man arbeitet mit dem Blick in die Zukunft. Man geht aber auch davon aus, dass die Spielräume in den nächsten Jahren enger werden. Dr. Rippberger lobte in diesem Zusammenhang aber auch das kompetente Personal in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung und das aktive Leben in allen Ortsteilen der Gemeinde, in der eine hohe Lebensqualität für alle Altersklassen oberstes Ziel aller Bestrebungen ist. Dazu gehört neben der ärztlichen Grundversorgung und einer funktionierenden Infrastruktur auch Lebensraum für Asylanten, Baugebiete für Interessierte und Platz für Gewerbe, Einzelhandel und Industrie.

Darum wurde der Haushaltsplan der Gemeinde für 2019 bei den Einnahmen und Ausgaben mit der stolzen Summe von 15.500.000 Euro festgesetzt, davon 12.470.000 Euro im Verwaltungshaushalt und 3 030.000 Euro im Vermögenshaushalt. Die Kreditermächtigungen betragen 600.000 Euro, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 515.000 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite 1 000.000 Euro.

Der Gemeinderat stimmte auch der Festsetzung der Steuersätze zu, und zwar für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 370 v.H., für die Grundsteuer B (für Grundstücke) auf 380 v.H. und für die Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital auf 380 v.H.

Im Vermögenshaushalt schlagen bei den Ausgaben die Sanierung des Kanalsammlers in der Prof.-Albert-Straße in Steinbach mit 862.000 Euro, die Sanierung des Mudauer Rathauses mit 665.000 Euro, der Straßenbau im Scheidentaler Brunnenweg mit 512.000 Euro, für allgemeinen Grunderwerb von 300.000 Euro und für die Planungskosten beim Kindergarten in Mudau für den Neubau von Krippengruppen von 200.000 Euro ebenso wie die Finanzierung ins Feuerwehrwesen maßgeblich zu Buche.

Bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt dominieren neben der Kreditaufnahme von 1 418.200 Euro vor allem die Zuschüsse für die Wasserwirtschaft im Bereich der Prof.-Albert-Str. in Steinbach in Höhe von 569.000 Euro, die Zuschüsse für die Sanierung des Mudauer Rathauses in Höhe von 426.500 Euro und Grundstücksveräußerungen von 280.000 Euro.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Mudau ein Wirtschaftsplan mit einer Gesamthöhe von 793.000 Euro festgestellt. Der Erfolgsplan sieht dabei Erträge und Aufwendungen von 702.000 Euro sowie ein Jahresgewinn in Höhe von 32.000 Euro vor. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 600.000 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen 40.000 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 Euro. Gerechnet wird als größter Brocken bei den Ausgaben im Vermögensplan mit 164.000 Euro als Kredittilgung, 115.000 Euro für die Sanierung des Mudauer Buchweges und jeweils 105.000 Euro für das neue Leitungsnetz bei der ehemaligen Straßenmeisterei und Sanierung des Brunnenweges im Ortsteil Scheidental.

Besonderer Dank galt abschließend vor allem Kämmerer Gerd Mayer für die hervorragende Gestaltung des umfangreichen Zahlenwerks.