Mudau. (pol/mün) Bei einem Betrieb in Mudau brannten am Mittwochabend ein Wohnwagen, ein Lieferwagen, ein Anhänger und zuletzt noch eine große Menge gelagertes Holz. Gegen 20 Uhr war das Feuer in der Straße "Im Stöckig" gemeldet worden.

Doch die Feuerwehr hatte erst Probleme, auf das Gelände zu kommen, wie die Polizei mitteilt. Das verschlossene Tor musste geöffnet werden.

Erst dann konnten die Rettungskräfte der Feuerwehren aus Mudau, Schloßau, Steinbach und Langenelz mit ihren Löscharbeiten beginnen.

Noch unklar ist, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Fest steht bislang nur, dass der Brand einen Schaden von mindestens 10.000 Euro angerichtet hat.

Hinweise zu dem Brand nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Rufnummer 06281/9040 entgegen.