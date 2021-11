Mudau. (tra) Ländliche Kommunen sind gefragt: Städter träumen davon, ihre Stadtwohnung durch ein Häuschen im Grünen zu ersetzen, junge Eltern wollen, dass ihre Kinder im Dorf oder in der Kleinstadt aufwachsen und Senioren wünschen sich ein barrierefreies Eigenheim, in dem sie ihren Ruhestand genießen können. Noch vor wenigen Jahren haben Demografen dem ländlichen Raum eine düstere Prognose gegeben: Sie erwarteten, dass junge Menschen die ländlichen Gemeinden in Scharen verlassen und prophezeiten sterbende Dörfer. Eingetreten ist jedoch das Gegenteil: Die ländlichen Kommunen entwickeln sich gut. Ein Beispiel hierfür ist Mudau.

"Wir haben den Platz, die Flächen und Zuzugswillige. In Mudau findet eine gesunde Entwicklung statt", sagt Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger im Gespräch mit der RNZ. Demografen, die sterbende Dörfer vorausgesagt haben, hätten bei ihren Studien eine falsche Perspektive gewählt: "Die Prognosen waren stadtfreundlich. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass die Städte keine Wohnflächen zu bieten haben. In den Städten ist die Wohnungsnot groß. Das Land hat hingegen vieles zu bieten, und die Lebensqualität ist hoch", sagt der Mudauer Bürgermeister.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Foto: Tanja Radan

Dass junge Menschen für ein Studium oder eine Ausbildung in die Metropolen ziehen, bewertet er nicht negativ: "Junge Leute sollen sich gut ausbilden lassen. Der Wegzug stört nicht, da nach der Ausbildung oder dem Studium nicht nur manche, sondern viele wieder zurückkommen." Junge Mudauer zögen gerne zurück in ihre Heimatregion, da es hier hochwertige Arbeitsplätze gebe. Auch pendeln sei eine Möglichkeit. "Sie schätzen das angenehme Leben hier auf dem Land und ziehen es dem Stress in der Stadt vor", so Rippberger, der selbst lange in Großstädten gelebt hat. "Insbesondere dann, wenn der Bau eines Eigenheims ansteht, entscheiden sich junge Familien bewusst für das Land", unterstreicht der Bürgermeister. In den Mudauer Wohngebieten leben Einheimische, Rückkehrer und Zuzügler jeden Alters. "Die Wohngebiete sind durchmischt, und das ist gut so", meint Rippberger.

Unter den Menschen, die neu nach Mudau ziehen, gibt es auch einige, die zuvor keinen Bezug zur Region hatten und zum Beispiel aus dem Bereich Stuttgart oder Heilbronn kommen, um dann in Mudau zu bauen oder ein Haus zu kaufen. "Das sind zum Teil Ältere, aber auch Jüngere, die sich die Region im Internet anschauen und sich dann einen Wohnort aussuchen. Wir sind über diese Entwicklung erstaunt und freuen uns", berichtet Norbert Rippberger. Neuzugezogene würden in Mudau gut aufgenommen: "Die Mudauer sind sehr offen, und wer dazu bereit ist, wird zügig aufgenommen, und die Kinder tummeln sich bald in den Vereinen", erzählt Dr. Rippberger.

Wie hat sich Mudau in den letzten Jahren eigentlich demografisch entwickelt? Durch das Geras-Pflegeheim mit 60 Plätzen hat sich der Prozentsatz Älterer erhöht, gleichzeitig gibt es einen Zuzug Jüngerer mit Kindern, die sich insbesondere im Baugebiet "Brückengut" ansiedeln. "Mudau überaltert somit nicht, sondern hat einen guten Zulauf an jüngeren Familien mit Nachwuchs", so Rippberger. Dies zeige sich auch an der hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen.

Die innerörtliche Verdichtung wird vorangetrieben. In Mudau entstehen Mehrfamilienhäuser. Foto: Tanja Radan

Die Wohngebiete werden dem Zulauf entsprechend ausgebaut: "Die Entwicklung ist rasant, und wir hätten nie erwartet, dass das ,Brückengut’ so schnell bebaut wird. Auch in den Ortsteilen ist die Nachfrage riesig", erläutert Rippberger. Im Baugebiet "Rumpfener Buckel" sei die Hälfte der Bauplätze bereits verkauft und direkt gegenüber soll voraussichtlich 2023/24 das Baugebiet "Feldwegsäcker" mit 40 Bauplätzen erschlossen werden.

Die Schattenseite dieser positiven Entwicklung ist der Flächenverbrauch, der immer stärker in die Kritik gerät. "Bauplätze verkaufen sich hervorragend, aber man kann nicht ewig in die Fläche gehen, sondern muss innerörtliche Potenziale und Bestandsflächen nutzen", unterstreicht der Bürgermeister. Es sei wichtig, Baulücken zu schließen und marode Gebäude gegebenenfalls abzureißen. Die Gemeinde unterstütze zudem den Bau von Mehrfamilienhäusern. Auch im "Rumpfener Buckel" sei der Bau von Mehrfamilienhäusern zugelassen. Im Mudauer Ortskern entstehen momentan ebenfalls einige Mehrfamilienhäuser. "Bestandsflächen sollen intensiv genutzt werden", so der Bürgermeister.

Am „Rumpfener Buckel“ wurde mit dem Bau der ersten Häuser begonnen. Foto: Tanja Radan

Trotz reger Bautätigkeit sei der Flächenverbrauch in Mudau überschaubar: Aktuell seien, so Rippberger, nur vier Prozent der Flächengemeinde Mudau bebaut. "Wir wohnen im Grünen und haben Platz", betont Rippberger.

Mudau hat sich also gut entwickelt – und wie könnte die Gemeinde in zehn Jahren aussehen? Rippberger geht davon aus, dass die Nachfrage nach Wohnraum nicht zurückgehen wird. "Alles, was bewohnbar ist, wird verkauft", so der Bürgermeister. In Mudau wird es in zehn Jahren, so Rippberger, wohl weniger Leerstand und weniger Baulücken geben. Wohnbauflächen werden weiterhin verkauft und Bestand wird modernisiert, so dass die Gemeinde innerörtlich belebt sein wird. "Somit wird Mudau auch in zehn Jahren eine belebte und quirlige Gemeinde für Jung und Alt sein", blickt Bürgermeister Norbert Rippberger in die Zukunft.