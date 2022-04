Schloßau. (lm) Wenn die Schloßauer ein Fest organisiert haben, dann findet es auch statt. Dauerregen und anschließend 30 Zentimeter Schnee sind kein Grund für eine Absage. Jeder bringt sich ein, alle denken mit, und am Schluss sind dank Hackschnitzel die Matschwege begehbar, ein Zelt bietet Schutz vor möglicher Nässe von oben und der Wettergott hatte ein Einsehen und schickte Sonne satt, damit die roten Bänder zur Eröffnung des neuen Spielplatzes durchgeschnitten werden konnten und der Testlauf der Kinder für die neuen Spielgeräte positiv ausfiel.

Bei dieser Qualitätssicherung waren Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteherin Tanja Schneider, Christoph Müller und die Bauhofmitarbeiter, Heike Kohler-Mackert von der Volksbank Franken sowie örtliche Honoratioren aufmerksame Beobachter.

"Zuerst muss ich ein Dankeschön loswerden an alle Spender, Helfer, die Gemeindeverwaltung Mudau mit dem Bauhof und ganz besonders an Sven Scheuermann und Jan Gornik", so Ortsvorsteherin Tanja Schneider zu Beginn der offiziellen Spielplatzeinweihung in Schloßau. Im Beisein dieser geladenen Gäste, aber auch zahlreicher Bürger und noch mehr Kindern betonte sie: "Dieser Spielplatz ist so toll geworden, er ist ein Highlight in der Umgebung und wird super angenommen."

Man sei stolz auf die unglaubliche Spendensumme von über 18.000 Euro, die in diesen Spielplatz wirklich gut angelegt seien. Dankbar sei man auch für die gute Kommunikation mit der Gemeindeverwaltung und Christoph Müller sowie dem Einsatz des Bauhofes und besonders von Sven Scheuermann und Jan Gornik, die sich zusammen mit dem örtlichen Jugendkeller ebenfalls mit viel ehrenamtlichem Engagement und großem Organisationstalent eingebracht hatten.

Bürgermeister Dr. Rippberger schloss sich den lobenden Worten seiner Vorrednerin nahtlos an und betrachtete das Projekt im Herzen Schloßaus als beispielhaftes Gemeinschaftsprojekt, das sich vor allem für die Kinder, aber auch für deren Eltern auszahle, denn dieser Superspielplatz, der hervorragend frequentiert sei, werde auch als Kommunikationstreff gut angenommen.

Mit dem Durchschneiden des roten Bands erklärten Bürgermeister und Ortsvorsteherin den Spielplatz unter großem Beifall aller Anwesenden für eröffnet.