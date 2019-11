Mudau. (tra) Das Team des Mudauer Rathauses arbeitet nicht nur in Sachen Verwaltung Hand in Hand, sondern auch im wörtlichen Sinne: Seit Donnerstag reicht man sich Umzugskartons, schleppt Möbel und richtet gemeinsam Büros ein. Die große Rathaussanierung ist abgeschlossen, und am Montag soll wieder das ganz normale Tagesgeschäft beginnen.

„So ein Umzug ist zwar anstrengend, macht aber auch Spaß. Alle helfen sich gegenseitig, wir schwitzen miteinander und werden zusammen staubig“, erzählt Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ im Rathaus in der Schloßauer Straße. „Das meiste erledigen jedoch die Bauhofmitarbeiter, die ganz tolle Arbeit machen.“

Schön ist es geworden: Das Rathaus hat seinen historischen Charme absolut behalten und ist gleichzeitig hochmodern: Die alten Fensterläden wurden behalten, gleichzeitig schützen sehr dezente Außenjalousien die Mitarbeiter vor unerwünschter Sonneneinstrahlung. Im Flur wurden neue Böden verlegt, die ein angenehmes Laufen ermöglichen, in anderen Bereichen wurden das alte Parkett und die Steinplatten belassen.

„Das Ergebnis der Sanierung ist eine schöne Kombination aus Alt und Neu“, freut sich Bürgermeister Rippberger. Auch die Farbgebung trägt dazu bei, dass man sich im Gebäude gleich wohlfühlt: Die Räumlichkeiten wurden hellgrau und weiß gestrichen, Teile der Wände wurden mit Holz verschalt.

Das sanierte Rathaus wird seit Donnerstag eingerichtet. Foto: Tanja Radan

In die Sanierung, die im Juli 2018 begann und im November 2019 abgeschlossen war, wurden rund 2,3 Millionen Euro investiert. Die Architektin ist Dea Ecker.

Ein echtes Schmuckstück ist der Bürgersaal geworden: „Er wurde rundum erneuert, ist sehr chic und modern und gleichzeitig wurde sein Flair gewahrt. So wurde zum Beispiel das alte Gebälk behalten“, meint Norbert Rippberger. Die Intensität der Beleuchtung ist steuerbar, so dass das Licht den gerade stattfindenden Veranstaltungen entsprechend gestaltet werden kann. Zudem wurde die Akustik sehr verbessert. Der Saal wurde zudem isoliert, so dass ein angenehmes Raumklima gegeben ist, auch die Heizung wurde erneuert.

Der helle und freundliche Raum wurde auch medientechnisch auf den neusten Stand gebracht: Es gibt einen riesigen Flachbildschirm, der für alle gut einsehbar angebracht wurde. Er wird durch einen kleineren Bildschirm ergänzt, der so platziert wurde, dass z.B. ein Referent, der am Schreibtisch sitzt und dem Großbildschirm den Rücken zudreht, dennoch mitverfolgen kann, was dort gezeigt wird, und sich somit nicht umdrehen muss. Rippberger freut sich schon darauf, den Saal bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch erstmals zu nutzen.

Das Rathaus ist nun komplett barrierefrei: Es wurde ein Fahrstuhl eingebaut und der Seiteneingang ist rollstuhlgerecht. „Rollstuhlfahrer können eine bequem erreichbare Taste drücken, dann öffnet sich die Tür automatisch“, erklärt Rippberger. Hinsichtlich des Brandschutzes ist das Gebäude nun auf dem neuesten Stand. Unter anderem wurden auch neue Fluchtwege geschaffen. Die Sanitäranlagen und das Schließsystem wurden ebenfalls erneuert.

Auch eine energetische Sanierung fand statt: Die Elektrotechnik und die Beleuchtung wurden erneuert. Durch Bewegungssensoren schalten sich Lampen automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht. Im gesamten Haus wurden zudem die Fenster erneuert.

Für die Bürger, die das Rathaus besuchen, ändert sich kaum etwas. Die Lage der Räume hat sich nicht verändert. „Auch die Privatsphäre ist selbstverständlich gegeben, so dass vertrauliche Gespräche möglich sind“, sagt der Bürgermeister, der sich darauf freut, am Montag seine Arbeit wieder im gewohnten Umfeld aufzunehmen.

Aber auch die Zeit in der Schule bleibt ihm in guter Erinnerung: „Es war eine schöne Zeit. Für die Schüler war es spannend, ein Rathaus im Gebäude zu haben. Es haben sich auch gute Gespräche und Kontakte entwickelt, so dass die Schüler und die Rathausmitarbeiter miteinander viel Spaß hatten“, blickt Rippberger auf das „provisorische Rathaus“ in der ehemaligen Hauptschule zurück.

Info: Es ist ein Tag der offenen Tür geplant. Das Datum steht noch nicht fest.