Mudau. (jasch) Am Freitag, dem bisher heißesten Tag des Jahres, löste gegen 15 Uhr ein Brand einer Strohballenpresse auf einem Feld zwischen Schloßau und Waldauerbach einen Feuerwehreinsatz aus. Parallel dazu wurde ein Flächenbrand in der Nähe des Wallgrabens gemeldet.

Mudaus Feuerwehrkommandant Markus Peiß handelte umgehend: "Als der zweite Einsatz kam, habe ich Vollalarm für alle Abteilungen ausgelöst." Die Feuerwehren teilten sich auf die beiden Einsatzorte auf. Konkret waren die acht Feuerwehrabteilungen von Mudau, ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Limbach, zwei Helfer des DRK-Ortsvereins Buchen und vier Güllewagen vor Ort. "Die haben dann mit Wasser oder zum Teil mit Gülle den Brand gelöscht", so Peiß.

Ein Landwirt aus Waldauerbach habe auf dem Feld Stroh gepresst, als das Feuer am Fahrzeug ausgebrochen sei. Wegen der anhaltenden Trockenheit der letzten Tage stieg die Brandgefahr an.

In diesem Fall konnten die Feuerwehrleute um Einsatzleiter Markus Peiß Schlimmeres verhindern: "Als wir ankamen, kam gerade ein Windstoß. Das Feuer hat das Feld und die umliegenden Strohballen in Brand gesetzt." Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Schaden an der Strohballenpresse könne man noch keine Angaben machen.