In den Oldtimer-Traktoren konnte man probesitzen. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Wahre Völkerwanderungen konnte man am Pfingstmontag in Richtung Industriegebiet "Im Sand" beobachten. Als Magnet für diese Besucherströme dienten Schmuckstücke und Raritäten mit zwei, drei oder vier Rädern, chromblitzend, super gepflegt und teilweise auch durchaus noch mehrere hundert Stunden pro Jahr "im landwirtschaftlichen Dienst".

Das erste Mudauer Oldtimertreffen unter Regie des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau, Sparte Oldtimer, konnte als voller Erfolg gewertet werden, der sogar die Verantwortlichen selbst in diesem Maße überraschte, ihnen aber auch Lob von allen Seiten für die gute Organisation einbrachte.

Ein wunderschöner Oldtimer der Firma Ford mit Baujahr 1916. Foto: Liane Merkle

Diesel- und Benzingetaufte waren mit Begeisterung in ihrem Element und erklärten allen Interessierten gerne, wie ihre Fahrzeuge funktionieren. So manche Aktion wurde "live" bestaunt, wie das Anlassen eines Lanz-Schleppers mithilfe eines Bunsenbrenners für die Vorglühkammer. An Zweirädern waren von der Hobby- bis zur Rennmaschine die unterschiedlichsten Baujahre und PS-Stärken vertreten.

Besonders elegant präsentierte sich das wohl älteste Fahrzeug dieser Veranstaltung, ein weißer Ford Baujahr 1916. Dieses Modell wurde 15,8 Millionen mal in der von Henry Ford entwickelten ersten Fließbandfertigung überhaupt gefertigt.

Doch darüber hinaus gab es Alfas, Enten, BMWs, Glas, Austin, Käfer und andere VWs sowie Audis, Trabbis und Wartburgs, Porsche und noch vieles mehr, was das Schrauberherz so begehrt.

Und nicht nur für die Kleinen waren die unterschiedlichsten Bulldogs aller Altersklassen der Hit überhaupt. Ganz bestimmt aber ist der HVV seinem Bestreben zum Erhalt technischen Kulturguts mit dieser Premiere eines Mudauer Oldtimertreffens mehr als gerecht geworden.