Mudau. (rüb) Der Neustart des Mudauer Golfplatzes ist auf einem sehr guten Weg: Das lässt sich – ein Jahr nach der Insolvenz des früheren Golfclubs und der anschließenden Übernahme durch die Tisatec GmbH (Riedstadt, Kreis Groß-Gerau) – mit Fug und Recht behaupten. Die ambitionierten Pläne der neuen Golfclub Mudau und Freizeitanlagen GmbH sind teilweise bereits umgesetzt, und bereits jetzt lässt sich erkennen, dass das neue Konzept, das unter dem Motto "Golf für Jedermann" ein breites Erholungs- und Sportangebot für Jung und Alt vorsieht, das Goldrichtige für das 80 Hektar große Areal sein kann. Davon können sich alle Interessierten vom heutigen Freitag bis Sonntag beim Oktoberfest rund um das Restaurant "Genuss am Golfpark Mudau" überzeugen.

Im Frühjahr wurde damit begonnen, die klassische 18-Loch-Anlage umzubauen und aufzuwerten. Aktuell sind die Bagger gerade am Rande von Bahn 9 am Werk. Auch auf der 16. Bahn stehen noch Arbeiten an, und auch der Teich soll erweitert werden. "Beide Bahnen sollen im Frühjahr fertiggestellt sein", erklärt Clubmanager Martin Brand. Dann werden die Arbeiten aber noch lange nicht beendet sein, denn die Ertüchtigung des Golfplatzes soll Schritt für Schritt weitergehen. So soll der komplette Golfplatz eine Beregnungsanlage erhalten. Bisher trifft dies nur auf die Abschläge und die Grüns zu.

Ein weiteres Projekt ist bereits in der Umsetzung: eine Indoorgolfanlage mit zwei Abschlagboxen. Dort wird es den Golfern – voraussichtlich ab November – möglich sein, ihrem Hobby völlig unabhängig vom Wetter nachzugehen – und zwar an einem Golfsimulator, an dem verschiedene Kurse gespielt werden können – eine weitere Attraktion für die Mitglieder, aber auch Gäste und Neueinsteiger.

Da hinten auf das Grün muss der Ball hin: Der Fußballgolfparcours macht großen und kleinen Kickern Freude. Foto: Rüdiger Busch

Das alles zeigt: An Ideen mangelt es dem Team um Investor und Geschäftsführer Joachim Prutzer nicht. Erste greifbare Ergebnisse der Neuausrichtung gibt es ebenfalls schon. Im Eingangsbereich des Areals wurde durch den Umbau von zwei besonders langen Bahnen Platz für eine Fußballgolfanlage mit 18 Bahnen geschaffen. Um aufs Grün zu kommen und einlochen zu können, muss der Spieler den Fußball über natürliche Hindernisse wie Sandbunker spielen. Das ist sogar für selbsternannte Profikicker schwieriger, als es auf den ersten Blick aussieht. "Das Angebot wird sehr gut angenommen", freut sich Martin Brand, egal ob von Einzelpersonen, Familien, Schulen oder Sportvereinen.

Direkt gegenüber liegt ein Neun-Loch-Kombinationsplatz, auf dem ebenfalls Fußballgolf, aber auch Tennisgolf gespielt werden kann. Hierbei spielt man wie beim echten Golf mit einem Schläger. Als Ball verwendet man aber einen Tennisball. "Das ist ideal für Anfänger, die so schneller Erfolgserlebnisse sammeln können als mit dem kleineren Golfball", weiß Brand. Die Grüns besitzen auf diesem Platz zwei unterschiedlich große Löcher – eines für den Fußball, eines für den Tennisball.

Mit diesen Freizeitangeboten sollen neue Gäste – und damit auch potenzielle neue Golfer – angelockt werden. Seit 1. September gibt es in Person von Frank Hollbach einen neuen Golflehrer, der auch Schnupperkurse und Platzreifekurse anbietet.

Küchenchef Uwe Jung und die stellvertretende Serviceleiterin Sandra Hagedorn im neuen Golfclub-Restaurant „Genuss am Golfpark“. Foto: Rüdiger Busch

16 festangestellte Mitarbeiter zählt die Golfclub Mudau und Freizeitanlagen GmbH inzwischen. Darin sind auch die Beschäftigten im Bereich Gastronomie enthalten. Seit Mai leitet Küchenchef Uwe Jung das Restaurant "Genuss am Golfpark". Zuvor hatte der gelernte Koch und Restaurantfachmann unter anderem das Hotel "Krone-Post" in Eberbach geführt. "Eine ehrliche Küche" möchte Jung seinen Gästen bieten, mit regionalen Produkten und einem "guten Preis-Leistungs-Verhältnis".

Beim Oktoberfest bieten Jung und sein Team bayerische Schmankerln an. Los geht es heute, Freitag, um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle aus Mückenloch. Am Samstag stehen ab 11 Uhr ein Golfturnier und ein Fußballgolfturnier an. Ab 17 Uhr unterhalten der Musikverein "Harmonie" Mudau und ab 20 Uhr die "Heddebörmer Musikanten". Start am Sonntag ist um 11 Uhr mit dem Musikverein Schloßau. Ab 13 Uhr spielen die Alphornbläser.

Auch in den nächsten Wochen sind mehrere Veranstaltungen geplant, darunter eine Bierverkostung am 15. Oktober und ein Halloween-Golfturnier Ende Oktober.

Ob sportlich oder kulinarisch: Auf dem Golfplatz tut sich einiges. "Wir bekommen unglaublich viele positive Rückmeldungen", freut sich Clubmanager Martin Brand. Das bisher Erreichte biete optimale Voraussetzungen für eine gute Weiterentwicklung des Areals, ist er sich überzeugt. Mit einer derart positiven Aufwärtsentwicklung war vor einem Jahr wahrlich nicht zu rechnen.