Mudau. (lm) Das technische Innenleben einer Kläranlage erschließt sich für "Otto-Normalbürger" meistens nicht und bleibt somit weitestgehend im Dunkeln des allgemeinen Gemeindebetriebes.

Erst, wenn kräftige Investitionen mit zum Teil hohem finanziellem Aufwand anstehen, rückt diese für die Öffentlichkeit dringend notwendige Anlage zur Behandlung und Aufbereitung von Trink- und Abwasser ins Rampenlicht.

So auch wieder in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Mudauer Bürgersaal, wo man sich unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mit der Kostenfeststellung eines Sandklassierers in der Kläranlage Mudau befasste.

Hierbei geht es um ein Gerät, das das eingeleitete Schmutzwasser mittels einer Transportschnecke vom mitgeschwemmten Sand trennt und mittels eines Transportbandes in einen Außencontainer transportiert. Für den Austausch des Sandklassierers war nach Erläuterungen der Sachbearbeiterin Katharina Fertig die Firma Kuhn aus Höpfingen beauftragt worden, und so stellte das Gemeindegremium nach Beendigung der Montagearbeiten entstandene Kosten in Höhe von 32.324 Euro fest. Nicht unbedingt wegen dieser Investition, sondern vielmehr durch die Differenz zwischen Kostenunterdeckung im Bereich des Niederschlagswassers und der Kostenüberdeckung im Bereich Schmutzwasser wurde nun die Gebührenkalkulation in der Abwassersatzung geändert bzw. die Kosten für den Nutzer erhöht.

Dies beschloss nach Erklärungen von Kämmerin Marianne Neubauer der Gemeinderat und legte die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Abwasser auf 3,06 Euro sowie die Niederschlagswassergebühr auf 0,45 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche fest.

Festgelegt wurde auch, dass die Fälligkeit auf zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids entsteht und die neue Satzung ab 1. Januar in Kraft tritt.

Mit einer geänderten Fassung der Hundesteuersatzung wurde die ehemals ausgenommene Zwingersteuer wieder eingeführt, die ebenfalls zu Beginn von 2022 in Kraft tritt. Weiter beschloss der Gemeinderat die Anpassung der Gebietsabgrenzung für das neue Sanierungsgebiet "Ortskern II" in Mudau, das nun noch eine Größe von 9,39 Hektar hat, mit einer beantragten Finanzhilfe von 3.190.000 Euro. Reduziert wurde das Gebiet um das Areal Sägewerk Link, da hier die geplanten Maßnahmen bis zum Abschluss des Sanierungsgebiets "Vorstadt/Amorbacher Straße" am 30. April 2022 durchgeführt und abgeschlossen sein sollen.

"Die Planungen für den Anschluss aller Gemeinden an die Breitbandversorgung mittels Glasfaserkabel gehen zügig voran und in Kürze werden weitere Gemeinden den Startschuss für die Breitbandversorgung erleben dürfen", betonte Bürgermeister Dr. Rippberger. Unterlegt wurde diese Aussage durch die Informationen von BBV, Ociusnet und Lissmac als beteiligte Firmen. Sie informierten jedoch nicht zum aktuellen Stand der Planungen und Arbeiten, sondern vor allem über das alternative Verlegeverfahren "Diamant-Trenching-Konzept", das sie vor allem in Wohngebieten verwenden werden.

Hierbei wird jeder Bautrupp aus nur vier Personen bestehen, die – je nach Untergrund – täglich 200 bis 400 Meter Kabel verlegen können. Diskussionen rief dabei nicht nur die ungewohnte Verlegetiefe von 38 bis 26 Zentimeter hervor. Vor allem Gemeinderat Andreas Schölch meldete größte Bedenken an. Baubeginn in Mudau soll im Februar 2022 sein. Näheres soll bis in ca. 14 Tagen bekannt gegeben werden.

"Auf dem Golfplatz Mudau herrscht seit Monaten reger Baubetrieb, der auf Seiten der Bevölkerung großes Interesse an weitergehenden Informationen hervorgerufen hat", sagte der Bürgermeister. In der Sitzung hatten der Geschäftsführer der Golf- und Freizeitanlagen Mudau GmbH, Joachim Prutzer, und der Golfplatzplaner Philipp Schwab, die bisherigen Arbeiten im Restaurant, auf dem 18-Loch-Golfplatz sowie Tennis- und Fußballgolf vorgestellt und über den Stand der Umsetzung berichtet.

Ebenso stellten sie ihre Vorstellungen für weitergehende Angebote wie einen Rundwanderweg mit Lehrpfad und weiterer Naturaufforstung, Football-Golf, Indoor-Golf und Übernachtungsplätze auf dem Golfplatzareal in der Sitzung vor.

Erklärtes Ziel sei es, den Golfplatz zu einem Golf- und Freizeitareal umzubauen, das Mudau zu einem Alleinstellungsmerkmal im Landkreis verhilft.

Im Rahmen der Freizeitanlagenplanung wird auch die Erweiterung des Parkplatzes aus 123 Stellplätzen geplant. Zum anderen sei geplant, einen Wohnmobilstellplatz zu schaffen, der für 48 Wohnmobile ein Komplettangebot an Infrastruktur im gehobenen Maßstab beinhalten soll. Man hofft auf 12.000 bis 15.000 Gäste pro Jahr. Ein Prospekt soll schon zur CMT in Stuttgart im Januar fertiggestellt sein. Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zum vorgelegten Bauantrag.

Ebenso stimmte man einer Bauvoranfrage des Geflügelhofs Dambach für einen Legehennenstall zu.