Mudau. (pol/mare) Bei Bauarbeiten an einem Gebäude in Mudau ist am Montagnachmittag ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Arbeiter hatte im ersten Obergeschoss des Hauses Fenster und ein Licht an der Decke ausgebaut. Dabei kippte die schwere Leuchte um. Der 31-Jährige fiel aus dem Gebäude auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.