Mudau. (tra) Die Entwicklung der Golf- und Freizeitanlage Mudau geht kontinuierlich voran. Davon konnten sich bei einem Rundgang über die Anlage dieser Tage nun Landrat Dr. Achim Brötel und Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger überzeugen. Beim Vor-Ort-Termin zeigten ihnen Geschäftsführer Joachim Prutzer und Architekt und Bauleiter Phillip Max Schwab den aktuellen Stand der Neuausrichtung.

Zum Hintergrund: Im September 2020 wurde der insolvente Golfclub Mudau von der Firma Tisatec GmbH übernommen. Der Investor betreibt die Anlage seitdem und entwickelt sie weiter. Mit der Aufwertung der Anlage wurde im Jahr 2021 begonnen, und seitdem hat sich auf dem 80 Hektar großen Areal einiges getan: Neben klassischem Golf kann man in Mudau auch Fußballgolf, Tennisgolf und Indoorgolf spielen. "Wir sind froh, dass nach der Insolvenz ein neuer Betreiber gefunden wurde und schon vieles gelaufen ist", sagt Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger.

Die Fußballgolfanlage befindet sich gleich im Eingangsbereich des Golfplatzes. Dabei geht es darum, statt eines Golfballs einen Fußball "einzulochen". Auf dem Fußballgolfparcours warten natürliche Hindernisse wie zum Beispiel Baumstämme auf den Spieler, über die der Ball dann gekickt werden muss. "Fußballgolf steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen und ist etwas Besonderes", informiert Geschäftsführer Prutzer. Mit dem neuen Angebot soll ein Freizeitangebot für Familien, Jugendliche und grundsätzlich alle Interessierten geschaffen werden. Ausschließlich mit klassischem Golf könne eine Anlage nicht wirtschaftlich betrieben werden, so Prutzer.

Neben der Fußballgolfanlage liegt ein Neun-Loch-Kombinationsplatz, auf dem Fußballgolf, aber auch Tennisgolf gespielt werden kann. Hierbei spielt man mit einem Golfschläger, verwendet als Ball jedoch einen Tennisball, was gerade Anfängern zu Erfolgserlebnissen verhilft.

Für alle Golfsportler, die auch bei schlechtem Wetter oder im Winter trainieren wollen, wurde eine neue Indoorgolfanlage eingerichtet, die ebenfalls bereits in Betrieb genommen wurde: In zwei Abschlagboxen können am Golfsimulator Kurse gespielt werden. Die Spieler können internationale Golfplätze laden oder auch einen reinen Spaßparcours wie "Jurassic Park" spielen. Auch eine Hochhausskyline und weitere Szenarien sind möglich.

In der Indoorgolfanlage kann bei schlechtem Wetter trainiert werden. Foto: Tanja Radan

Der Geschäftsführer ist hinsichtlich der Entwicklung positiv gestimmt: "Das Angebot wird angenommen", berichtet Prutzer. Ein großes Projekt, das aktuell realisiert wird, sind 42 neue Stellplätze für Wohnmobile, die voraussichtlich nächstes Jahr genutzt werden können. "So werden zugleich neue Golfer angesprochen und der Tourismus angekurbelt", blickt Prutzer in die nahe Zukunft. Zudem entstehen auch weitere Automobilstellplätze.

Die gesamte Anlage soll, so Architekt Schwab, sukzessive weiterentwickelt werden. Der Konzeptentwurf umfasst das Redesign der bestehenden 18-Loch-Golfanlage mit Range und ökologischem Lehrpfad, die Optimierung der Teichanlagen, die 18-Loch-Fußballgolfanlage, den Sechs-Loch-Kurzplatz sowie Indoorgolfanlage sowie die zusätzlichen Stellplätze. Landrat Dr. Achim Brötel freut sich sehr über die gelungene Weiterentwicklung der Anlage: "Nach einer Insolvenz gehen oft die Lichter aus, aber die Golfanlage hat nun mehr Strahlkraft als je zuvor." Positiv bewertet er auch, dass sich der Golfsport aus der "elitären Ecke" herausentwickle und sich für alle Zielgruppen öffne. "Wir wollen jedem – Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – etwas bieten", sagt Prutzer. Ein Anziehungspunkt für "jedermann" ist natürlich auch das Restaurant "Genuss am Golfplatz", das von Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist.