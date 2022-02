Mudau. (lm) "3G" wie "G’sunge, g’schunkelt und gelacht als 3G der Mudemer Faschenaacht" lautet der fröhliche Ordensgruß und das Motto der Kampagne der "KaGeMuWa". Von der Pandemie lassen sich die Mudauer Narren nicht ausbremsen: Die "Mudemer Wassersucher" präsentierten ihren Gästen am Samstagabend eine kurzweilige Online-Prunksitzung, die live aus der Odenwaldhalle gestreamt wurde.

"3G" plus negativer Schnelltest wurden auch als "Eintrittskarten" der wenigen geladenen Gäste sowie als Auftrittserlaubnis der ebenfalls reduzierten Aktiven am Eingang der Odenwaldhalle akzeptiert. Dank diesem durchdachten Konzept konnten Gäste, Aktive und die Zuschauer auf der heimischen Couch die genial-kurzweilige Online-Sitzung in vollen Zügen genießen.

Die Präsidenten Daniel Schäfer und Angelo Walter stellten das Motto der Kampagne sowie Wassersucher Nobby Münch als Galionsfigur der "Mudemer Faschenaacht" nach der Begrüßung aller Gäste vor. Ihre Lieblichkeit Prinzessin Corinna I. und Seine Tollität Prinz Timo I. Huberty punkteten mit Humor und Souveränität und setzten das Ordensmotto in ihrer Proklamation zu hundert Prozent um, denn "net emol des Virus verdirbt uns die schejni Mudemer Faschenaacht". Das Paar ist absolut Fastnachtserfahren, hält aus eigener Erfahrung die Kolpingfamilie für sehr viel erfolgreicher als jede noch so berühmte Partnerschaftsvermittlung, liebt Theater, Lachen, Schunkeln und Gesang, stellte das auch hörbar unter Beweis und brachte den Saal zum Toben.

Der Pandemie geschuldet war die Straffung der Wort- und Tanzbeiträge, was dem Programm selbst aber durchaus guttat, das so die volle Aufmerksamkeit des Publikums hatte. Was "Schicht im Schacht" alles bedeuten kann, bewiesen mit viel Herzblut fast 30 zierliche "Kumpels" der Juniorengarde NG "Strumpfkapp Ahoi", die wirbelwindmäßig das Bruttosozialprodukt steigerten.

Die Prinzengarde plant schon die Fortsetzung ihres Kurzschautanzes im nächsten Jahr. Foto: Liane Merkle

Ebenso charmant und mit viel Schalk in den Augen präsentierte die Prinzengarde der "KaGeMuWa" ihren quirligen Kurzschautanz "Hisst die Flagge, uns gehört das Meer", dessen Fortsetzung für 2023 geplant ist. Und mit zackigen Gardetänzen in gestraffter Version brillierten nach den versierten weißblauen Tänzerinnen der FG "Hettemer Fregger" als glänzender Schlusspunkt die charmanten Damen der "Wassersuchergarde".

Gesanglich lockerte Michelle Korger das Programm mit den Eigenkompositionen "Konfettiregen" und "Schwarz-Rot" auf und musikalisch gestaltete die Mudemer Trachtenkapelle unter Stabführung von Jürgen Schmid und Ralph Müller die Bühnenwechsel, die Schunkelrunden und die Tuschs perfekt.

Sein absolut erfolgreiches Debüt in der Bütt hatte "Homeschooler" Luca Grimm, der mit seinen Kenntnissen über die Besucherströme in den örtlichen Restaurants und Behörden bewies, dass er die Luca-App erfunden hat. Doch er stellte auch fest, dass "Homeschooling" zwar am Anfang als bequem begrüßt wurde, aber durch gleichzeitiges "Homeoffice" schon bald in Stress ausartete und erst mit der richtigen Planung reibungslos funktionierte.

In seiner politischen Bütt stellte Peter Bienert, alias "Isegrim vom Unterschloss" (FG "Hordemer Wölf"), in seinem Fazit fest: "Dummheit kennt keine Grenzen". Denn wie man den Nachrichten in unserer globalen Welt entnehmen kann, ist sie in allen Ländern und allen Bevölkerungsschichten zuhause.

Dem können nur echte Fastnachter entgegenwirken, weshalb man ausnahmsweise mal an der Prunksitzung einer "Wassersucherrat"-Vereidigung beiwohnen konnte. Nico Benig war der Kandidat, der den "Wassertest" bestehen musste, um seine Eignung für die närrischen Tage unter Beweis zu stellen und in Folge seine Uniform als "Wassersucherrat" zu erhalten.

"Nachtwächter Andreas Poser" (FG "Lustige Vögel" Schweinberg) nahm mit Unterstützung von Tochter Antonia das Publikum mit seinem manchmal zwielichtig-lustigen Nachtwächtergesang mit, ohne unter die Gürtellinie zu zielen.

Foto: Liane Merkle

Und "Dampfnudel Erna", alias Richard Korger, überzeugte durch Musikalität und Selbstironie. Ihren "Erwin" hat sie bei der Partnervermittlung "Alles muss raus" kennengelernt, und gefunkt hat es dann so richtig Dank elektrischem Weidezaun.

Elektrisch ging es auch bei den Mudemer "Rotzlöffeln" Yannick Mechler und Elias Noe weiter, und zwar nahmen die beiden die Mudemer E-Bike-Ikone "Duhle" in den Fokus. Denn als Corona-bedingt nahezu alle Vereine in den Lockdown gingen, und auch die Kirche keine Alternative für die beiden Youngster bot, waren sie im TSV-Mudau-E-Bike-Verein herzlich willkommen. Leider waren sie zuerst vom giftgrünen Radlershirt und dann von den leistungsschwachen Akkus der Radlerkollegen wenig begeistert – da fiel den beiden schon das eine oder andere lustige Geschichtchen ein, das so manchen Zugaberuf auslöste.

Pandemiebedingt war der Jahresrückblick 2021 von Ralf "Zack" Zang (FG "Schneeberger Krabbe") zwar mit seinem unglaublich schnellen Mundwerk, aber mit wenig Inhalt bestückt und nicht viel anders erging es den "Zwee halbe Ganzherrn, die zamme en ganze Halbherr senn" und im richtigen Leben Michael "Nuddel" Volk und Timo Huberty heißen. Sie hatten sich auf Herta Späth als Informanten verlassen, doch auch der hatte keine Geschichten aus dem Ort gehört – doch sie punkteten mit Humor und Gesang und mit der Tatsache, dass die Höhenmeter des Golfplatzes den Ortsrekord Reisenbach toppen und der einzige Gewinner dieser Großbaustelle Sigi Buchelt mit seiner Autowaschanlage ist.

Mit dem schönen Bild der "Wassersuchergarde" endete das Programm des "Mudemer Faschenaachtskanals" unter professioneller Moderation von Daniel Schäfer und Angelo Walter und geht ganz sicher als kurzweilige Prunksitzung in die fast 70-jährige "KaGeMuWa"-Historie ein. Darauf ein dreifach kräftiges "Mudi Hajo"!