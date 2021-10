Miltenberg. (pol) Ein betrunkener 18-Jähriger, der einen 28-Jährigen mit einer Waffe leicht verletzt hatte, hat die Polizei bei seiner Flucht zur Wohnung einer 22-Jährigen geführt, die dort Marihuana-Pflanzen anbaut.

Nach Angaben der Polizei war es in der Nacht auf Sonntag in der Miltenberger Fischergasse zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28- und dem 18-Jährigen gekommen. Der junge Täter griff den ebenfalls alkoholisierten 28-Jährigen dabei mit einem scharfen und spitzen Gegenstand an und verletzte ihn.

Nach der Flucht des zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten fahndeten Beamte nach ihm und nahmen ihn schließlich in der Wohnung der 22-Jährigen in der Hauptstraße vorläufig fest.

Die Polizeibeamten, die starken Marihuana-Geruch in der Wohnung festgestellt hatten, entdeckten vor Ort mehrere Marihuana-Pflanzen und getrocknete Dolden. Den 18-Jährigen und seine Bekannte erwarten nun Anzeigen.