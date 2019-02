Miltenberg. (pol) Die Fahrkünste eines stark betrunkenen 64-Jährigen haben bei der Miltenberger Polizei am Mittwoch wenig Begeisterung ausgelöst. Zunächst war gegen 14 Uhr einer Zeugin das Fahrzeug des Mannes aufgefallen, weil es beim Abbiegen von der Industriestraße in Richtung Miltenberg einen so weiten Bogen fuhr, dass es einen Leitpfosten neben der Gegenfahrbahn rammte. Anschließend fuhr der Mann weiter - allerdings in Schlangenlinien. Der Zeugin zufolge kam das Fahrzeug mehrfach über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn.

Eine Streife traf den stark betrunkenen 64-Jährigen später an seiner Wohnadresse an. Nachdem er einen Alkoholtest verweigert hatte, musste er für eine Blutentnahme ins Krankenhaus, ehe ihn die Polizisten wieder nach Hause brachten. Seinen Autoschlüssel hatte der Mann versteckt, die Beamten konnten ihn deshalb nicht sicherstellen.

Das ganze Prozedere hatte den 64-Jährigen offensichtlich nicht beeindruckt: Gegen 18 Uhr stieg er erneut in seinen VW und fuhr los, um das Auto zu waschen. Vor seiner zweiten Blutentnahme stimmte er diesmal aber einem Alkoholtest zu, der einen Promillewert von 2,08 anzeigte. Seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel war er daraufhin los.