Die Stadtkapelle Miltenberg sorgt noch bis Sonntag an einigen Vor- und Nachmittagen für gute Stimmung im Festzelt der Michaelismesse. Foto: Weindl

Miltenberg. (hape) Der Festzug zur Michaelismesse hat am Samstag zahlreiche Besucher aus nah und fern an den Untermain gelockt. 37 Gruppen zogen zu Fuß, vom Traktor oder vom Pferd gezogen durch die Fußgängerzone der historischen Altstadt zum Festgelände. Besonders schön anzusehen waren die Trachtenvereine, die farbenfroh ihre Heimatverbundenheit zum Ausdruck brachten und den Festumzug zu einem Spektakel machten.

Nachdem die Musikkapellen bereits im Vorfeld für Stimmung in der Altstadt gesorgt hatten, umrahmten sie mit ihrer Marschmusik auch gut gelaunt den Umzug. Keinesfalls fehlen durfte die Traditionsfigur, der Michel auf dem Pferd. Beeindruckend war dann der Brauereiwagen des Brauhauses Faust, den vier stolze Kaltblüter zogen. Die Winzer der Umgebung waren mit ihren Kutschen ebenfalls dabei und gaben eine Kostprobe ihres Weines.

Die Michaelismesse, das alljährliche Volksfest an Miltenbergs Mainufer, hat bereits am Freitag begonnen. Bürgermeister Helmut Demel hatte mit dem Bieranstich den Startschuss für das zehntägige Fest gegeben. Die ersten Besucher schlenderten dann bereits über das Festgelände mit den Buden und Fahrgeschäften oder genossen im Bierzelt Unterhaltungsmusik. Wie in den Jahren zuvor erwartet die Besucher des Volksfests noch eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm.