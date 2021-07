Bischof Meinrad Merkel hielt vor Kurzem einen Gottesdienst in seinem Heimatort Erfeld. Mit der RNZ sprach er über Unterschiede zwischen Brasilien und Deutschland, den Glauben und seine Rückkehr in die Heimat. Foto: Adrian Brosch

Erfeld/Asbach. (adb) 1944 in Hardheim geboren, wuchs Bischof Meinrad Francisco Merkel in Erfeld und Schlierstadt auf. Wenngleich sein Lebens- und Berufsweg den Geistlichen, der dem Orden der Spiritaner angehört, nach Brasilien führte, wo er als Bischof der Diözese Humàita im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, hält er bis heute die Verbindung in sein Heimatdorf aufrecht. Erst im letzten Jahr beging er sein goldenes Priesterjubiläum und kehrte im vergangenen November nach Deutschland zurück.

Am Montag vergangener Woche feierte der 76-Jährige, der seit Januar in Obrigheim-Asbach wohnt, einen Gottesdienst in seiner Heimatpfarrkirche St. Wendelin in Erfeld und stand der RNZ im Anschluss für ein Gespräch über sein Leben und Wirken in Vergangenheit und Gegenwart zur Verfügung.

Herr Bischof Merkel, wollten Sie schon immer Priester werden?

Den Wunsch hatte ich schon als Kind, ehe er mit den Jahren reifte und zu jener Entscheidung führte, die ich als junger Erwachsener bewusst getroffen habe.

Würden Sie den Weg wieder gehen?

Aber ja doch! Der Weg lohnt sich und ist erfüllend. Manches würde ich aus heutiger Sicht und durch die eine oder andere Lebenserfahrung wohl besser oder anders machen, aber die Entscheidung für den priesterlichen Lebensweg würde ich sofort wieder treffen.

Handelt es sich Ihrer Meinung nach um einen Beruf oder eine Berufung?

Grundsätzlich ist das Priesteramt eine Berufung. Es hat aber auch viel mit einem Beruf zu tun: Die Arbeit innerhalb der Pfarrei oder Diözese muss mit gewisser Systematik vorbereitet und straff organisiert werden. Improvisieren ist nur selten möglich, die Verwaltung spielt eine große Rolle."

Gibt es vor allem aus Ihrer Zeit in Brasilien besondere Erlebnisse?

Nun ist "besonders" ein besonderer Ausdruck. Lassen Sie mich so antworten: Ich blicke ergeben und dankbar auf zahlreiche Begegnungen zurück, die ich als bereichernd empfinde. Viele ergaben sich mit dem Eintritt in das Bischofskollegium – zum Beispiel mit Papst Johannes Paul II. – aber auch während dreier Aufenthalte in Jerusalem. Auch in Brasilien, wo ich in verschiedenen Regionen gewirkt hatte, erlebte ich viele Begebenheiten sehr intensiv. So waren der Moment, in dem ich meinem Nachfolger die Hand auflegte, oder die Gottesdienste, in denen ich junge Männer zu Priestern und Diakonen weihen durfte, ebenso prägend wie Begegnungen mit Indianerstämmen sowie der afro-brasilianischen Subkultur. Es gab auch Menschen, die mich auf ihre Weise tief berührt haben.

Gibt es Unterschiede, wie die Deutschen und die Brasilianer den Glauben leben?

Die deutschen Katholiken sind mit einem schlafenden Vulkan vergleichbar. Es gibt den Glauben und die Liebe zu Gott, aber die Brasilianer sind leidenschaftlicher in ihrer Volksfrömmigkeit. Was die Menschen spirituell bewegt, ist dort umso deutlicher zu spüren.

Fühlen Sie sich eher als Deutscher oder Brasilianer?

Bezogen auf meine Denkweise bin ich Deutscher. Brasilien formte mich aber so sehr, dass ich dort zuhause war und vieles mitgenommen habe. Ich war gerne dort und bin nicht gegangen, weil es mir nicht gefallen hätte. Mein Herz hängt aber auch an Deutschland und speziell an Erfeld.

Wann entschlossen Sie sich zur Rückkehr nach Deutschland?

Bereits vor einigen Jahren, aber damals lebten meine Brüder noch. In der letzten Zeit sind deren vier verstorben; zwei Brüder und eine Schwester leben noch hier. Inzwischen wohne ich in einem Haus, das mein verstorbener Bruder Carl hinterließ – sonst wäre ich nach Neuss bei Köln ins Zentralhaus der Spiritaner gegangen oder in Brasilien geblieben.

Was waren die Gründe für Ihre Rückkehr?

Ich hätte ohne Frage in Brasilien bleiben können, wo ich mich wohl fühlte und wo diverse Wohnorte zur Auswahl gestanden hätten. Jedoch wollte ich keine Konflikte mit meinem Nachfolger heraufbeschwören. Es ist gut, wenn die Gläubigen in Humàita wissen, dass "ihr" Don Francisco Merkel nicht mehr da ist. Außerdem kann ich in Deutschland meinen Unterstützern und Freunden manches zurückgeben. Und man weiß nie, wie es um die Gesundheit steht: In meinem Alter macht man sich auch diese Gedanken. In Deutschland ist die medizinische Versorgung besser als in Südamerika.

Wie haben Sie über all die Jahre die Verbindung nach Erfeld gepflegt?

Ich war stets bestrebt, in den Ferien nach Erfeld zu kommen und einen Gottesdienst zu feiern. Auch über alte Bekannte und die Hardheimer Aktion "Spenden statt Karten" habe ich immer Verbindung gehalten, wenngleich sich der Kontakt zur Jugend leider nicht ergab.

Sind Sie in Deutschland noch seelsorgerisch tätig?

Ich bin fast jeden Morgen als Zelebrant eines Wortgottesdienstes mit kurzer Predigt in Obrigheim tätig. Auch in Reichenbach, Haßmersheim und natürlich Erfeld sowie im Rhein-Neckar-Kreis in Lobbach bin ich regelmäßig anzutreffen. Meine Seelsorgeeinheit ist Mosbach-Neckarelz.