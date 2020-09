Jakob Ziegler absolviert sein Freiwilliges Soziales Jahr in den evangelischen Kirchengemeinden Boxberg und Ravenstein – sehr zur Freude von Pfarrer Dr. Dietmar Reizel und Kirchengemeinderätin Martina Ertl. Foto: Helmut Frodl

Merchingen. (F) Mit Jakob Ziegler aus Angelbachtal hat ein junger, aufgeschlossener und engagierter Mann seine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr in den beiden Kirchengemeinden Boxberg und Merchingen angetreten. Die Idee, eine solche erstmals anzubieten, hatte Pfarrer Dr. Dietmar Reizel. Jakob Ziegler berichtet im Gespräch mit der RNZ über seine neuen Aufgaben, über die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie über seine positive Einstellung zur Kirche.

"Ich bin durch das Internet auf diese Stelle aufmerksam geworden", sagte er. Also ging er zu einem Infotag beim EC-Verband ("Entschieden für Christus"), der Träger der Stelle ist. Es bedurfte keiner großen Überlegungen, und der 19-jährige Jakob Ziegler landete in Merchingen.

Hier wirkt er vor allem in der Jugendarbeit, beim Jugendkreis und beim Konfi-Unterricht mit. Und künftig bei der geplanten Jungschargruppe, die man für junge Menschen von sechs bis elf Jahren plant. Man habe nämlich gemerkt, dass der bestehende Jugend- und Singkreis nicht ausreiche, um sich Jugendlichen zu widmen. Diese sollen daran erinnert werden, dass es für moderne Menschen des 21. Jahrhunderts ein Entwurf sein kann, sich zu engagieren und mitzuarbeiten, so Pfarrer Dr. Reizel.

Ziegler wird seinen Teil für dieses Ziel einbringen. Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen hat er bereits in seinem früheren Heimatort Angelbachtal gesammelt, wo er im Alter von 16 Jahren mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begonnen hatte. Nun soll er den ehrenamtlichen Mitarbeiter Jonathan Holzwarth aus Boxberg, der den Jugendkreis in Merchingen mitgestaltet und der nun sein Studium beginnt, unterstützen.

Für den Pfarrer ist Ziegler nicht nur eine wertvolle Unterstützung, sondern auch Vorbild: Denn ein Ziel des Geistlichen ist, junge Menschen als Mitarbeiter in die Jugendarbeit einzubinden. Schließlich könnten diese Jugendliche besser begleiten und schneller eine Beziehung zu ihnen aufbauen.

Zu den Aufgaben Zieglers gehört auch die Mitarbeit in der Kirche, um hier die Aktivitäten weiter auszubauen und verschiedene Veranstaltungen zu begleiten. Für den FSJler eine willkommene Aufgabe – auch für seien zukünftigen Weg. "Ich bin für alles offen", sagt der engagierte 19-Jährige. "Ich hoffe, dass es mir während des Freiwilligen Sozialen Jahres bewusst wird, wo es für mich hingeht, wo Gott den Weg für mich sieht. Vielleicht in der Kirche oder auch in der Wirtschaft."

Davor wird Ziegler das nächste Jahr erst einmal in Schweigern wohnen. Seine Arbeitszeit als FSJler wird aufgeteilt: Ein Drittel ist er in Ravenstein und zwei Drittel in Boxberg tätig.

Seine Unterstützung findet auch Kirchengemeinderätin Martina Ertl aus Schollhof "toll" und "sehr gut", denn solche Leute brauche man dringend für die Arbeit mit Jugendlichen. Das sieht auch Ziegler so. "Jugendliche nehmen wohl von Leuten meiner Altersgruppe mehr an." Gerade in Sachen Glaube, der von vielen Leuten als altbacken und verstaubt abgestempelt werde, findet Ziegler es wichtig, dass Gleichaltrige mit Gleichaltrigen darüber sprechen. Denn dadurch könne man die Jugendlichen überzeugen, dass die Kirche eben nichts Verstaubtes sei.

Dem stimmt auch Pfarrer Dr. Reizel zu: "Der Glaube ist etwas Modernes, und ein junger Mann wie Jakob Ziegler steht mit seinem Leben dahinter." Deshalb habe man auch die FSJ-Stelle eingerichtet.

Finanziert wird diese Stelle in Kooperation mit der Kirchengemeinde Boxberg, die zwei Drittel der Kosten trägt. Merchingen stellt ein Drittel der Finanzierung. Dafür hat man einen sogenannten "Spendenbaum" eingerichtet. Man würde sich freuen, wenn sich Spender dafür finden würden.

In der Jugendarbeit will die Kirchengemeinde künftig neue Wege gehen, damit Kinder und Jugendliche mit dem Glauben in Verbindung kommen. Und Jakob Ziegler soll dabei mitwirken. Martina Ertl könnte sich auch vorstellen, dass man in einem Teamkreis einen modernen Gottesdienst gestaltet, wobei die Jugend mit eingebunden wird.

Um Jugendliche für die Kirche zu gewinnen, findet von 9. bis 13. November im Gemeindehaus Merchingen eine Veranstaltung unter dem Motto "Ich glaub’s" statt. In dieser Jugendwoche kommen hochkarätige Referenten, es gibt Andachten und ein abwechslungsreiches Programm.

Jakob Ziegler freut sich, dass er die Verantwortung für diese Aufgabe übernehmen darf und ihm das Vertrauen von Pfarrer Dr. Reizel und der Kirchengemeinde hierfür geschenkt wird. Ziel ist es, das Pilotprojekt auch weiterhin zu verfolgen. Allerdings zeigt er sich auch realistisch: "Es ist wichtig dranzubleiben. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Kinder jede Woche kommen."

Auch auf diese Herausforderung, die nun das FSJ für ihn bring, freut sich der 19-Jährige bereits.