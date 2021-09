Die Stadt will keine weiteren Hundekotbehälter aufstellen. Foto: Helmut Frodl

Merchingen. (F) Die Anschaffung von Hundekotbehältern für die Stadt Ravenstein sei, wie Bürgermeister Ralf Killian in der Sitzung des Gemeinderates sagte, seit einiger Zeit ein "brennendes Thema". Nun wolle man einen "Knopf dranmachen". Bis der Gemeinderat aber eine Entscheidung traf, wurde diskutiert. Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer kämpfte für Merchingen dafür, weitere Behälter aufzustellen, insbesondere beim Sportplatz.

Wie Bürgermeister Killian betonte, sei er kein Freund der Behälter. Es stelle sich die Frage, wie viele man in jedem Stadtteil brauche. Unterhaltung und Reinigung seien für die Stadt zudem ein hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand.

Nach den gemachten Erfahrungen der Nachbarkommunen, so der Bürgermeister, würden dort keine Behälter mehr aufgestellt. Die Nutzung durch der Hundebesitzer sei "traurig". Die Verwaltung schlage deshalb vor, den Standort des Behälters in den "Mettelwiesen" beizubehalten und im Stadtgebiet keine weiteren Behälter aufzustellen.

Wie Ortsvorsteherin Kämmer sagte, habe sich die Aufstellung des jetzigen Behälters bewährt. Der Ortschaftsrat habe sich für die Aufstellung weiterer Behälter ausgesprochen und sieht einen weiteren beim Sportplatz als sinnvoll an.

Wie Timo Behm ergänzte, wurde die Aufstellung am Standort "Mettelwiesen" vor Wochen umgesetzt. Nach Aussagen der Bauhofmitarbeiter wurde er am Anfang gut angenommen, jetzt flache die Nutzung sukzessive ab.

Gemeinderat Clemens Walz meinte, dass man entweder eine flächendeckende Aufstellung in ganz Ravenstein oder gar keine vornehmen solle. Gemeinderat Bernhard Steinbrenner sprach den hohen Kostenfaktor für die Stadt an. Schließlich beschloss das Gremium mit sieben Ja- und vier Gegenstimmen sowie einer Enthaltung, dass keine weiteren Behälter aufgestellt werden, zumal auch die Leerung ein großer zeitlicher und finanzieller Aufwand sei.

Die Feuerwehrkameraden aus allen Stadtteilen führen jährlich die Sinkkastenreinigung durch. Diese Tradition bricht in diesem Jahr ab, da, wie Killian ausführte, diese Arbeiten nach rechtlichen Vorgaben nicht durch die Feuerwehr ausgeführt werden dürften, von den verkehrsrechtlichen Anforderungen abgesehen. Dies habe die Verwaltung dazu bewegt Angebote einzuholen, um die Sinkkästen reinigen zu lassen – zum Leidwesen der Feuerwehren. Dieses Thema wolle man im Oktober mit der "Feuerwehrspitze" besprechen. Da eine Reinigung anstehe, musste die Verwaltung dieses Thema vorziehen. Timo Behm erläuterte das Angebot. Insgesamt sind 1500 Schächte zu reinigen. Der Angebotspreis beläuft sich auf 4703 Euro. Mit einer Enthaltung wurde der Auftrag an die Firma Rockstroh aus Bad Rappenau-Bonfeld vergeben. Die Arbeiten sollen im November durchgeführt werden.

Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Stadt Ravenstein" für 2017 und 2018 sind in den Gemeinderatssitzungen am 19. November 2018 bzw. 18. Dezember 2019 festgestellt worden. Das Finanzamt Mosbach hat sich nun, wie Kämmerin Sandra Schöll sagte, zur Betriebsprüfung angekündigt.

Bei der Vorbereitung hat die Verwaltung festgestellt, dass die Beschlüsse nicht mit den durch das Steuerberatungsbüro erstellten Jahresabschlüssen und damit auch nicht mit denen den Finanzbehörden gegenüber erklärten übereinstimmten. Die Differenzen ergeben sich aus fehlenden Buchungen bzw. Steuerrückstellungen. Infolgedessen sei der jeweils für beide Jahre ausgewiesene Jahresgewinn zu hoch. Der Gemeinderat stimmte den neuen Jahresabschlüssen einstimmig zu.

Zudem wies Killian auf zwei Probleme hin: Die Mäh- und Mulcharbeiten können vom Unternehmer nicht mehr durchgeführt werden, so dass man einen Nachfolger suche. Auch der Unternehmer, der den Winterdienst in der Stadt ausführte, habe gekündigt. Auch hier sei man, so Bürgermeister Killian, auf der Suche nach einer Lösung.