Merchingen. (F) Das Jubiläum anlässlich seines 25-jährigen Bestehens sollte für den Golfclub Ravenstein eigentlich ein großes und freudiges Ereignis werden, denn insgesamt waren 25 sportliche und gesellige Aktionen geplant. Dann kam allerdings die Corona-Krise. Nach der ersten Corona-Welle wurde der Spielbetrieb nun unter strengen Auflagen wieder eröffnet. Darüber hinaus hat man die Pause genutzt, um am bestehenden Gastraum anzubauen. Bei der Gaststätte gibt es außerdem weitere Neuigkeiten, denn sie hat mit Tommaso Romano einen neuen Pächter, der dort das "Ristorante Valle Verde" eingerichtet hat.

"Seit dem 18. März, an dem der eigentliche Start in die neue Golfsaison sein sollte, ging durch die Corona-Pandemie, die sowohl den sportlichen als auch den wirtschaftlichen Betrieb auf der Kaiserhöhe lahmlegte, nichts mehr", sagte der neue Schriftführer des Vereins ,Armin Züll, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Es habe eine ungewöhnliche "Totenstille" geherrscht. Deshalb habe man auch für die Mitarbeiter des kostenintensiven "Greenteambereichs" schließlich Kurzarbeit angemeldet.

Nach rund zwei Monaten Zwangspause durfte dann am 11. Mai der Spielbetrieb wieder eröffnet werden, allerdings unter scharfen Regeln: Die Golfspieler müssen nun ihre Nutzungszeiten reservieren. "Alle zehn Minuten durften maximal zwei Spieler raus auf den Platz. Nach dem Spielbetrieb musste die Anlage unverzüglich verlassen werden, um eine Grüppchenbildung zu vermeiden", informierte Züll.

Die Golfer dürfen erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn kommen. Dann heißt es: "Abschlag, spielen und heim", sagte der Schriftführer, der die Situation als befremdlich beschreibt. Damit die Abstandsregeln und Maßnahmen auch eingehalten werden, waren zusätzlich Marschalls zur Kontrolle auch unter der Woche im Einsatz.

Erfreulich sei indes, dass die gesetzlichen Regeln immer mehr verinnerlicht und eingehalten wurden, so dass der Spielbetrieb endlich wieder langsam ins Laufen gekommen sei.

Mittlerweile gibt es weitere Lockerungen. So dürfen z. B. "Vierer-Flights" den Platz betreten – aber alles natürlich unter Einhaltung der bestehenden Regeln. Denn der Verein wolle keinesfalls, dass sich hier im Golfclub ein Corona-Hotspot bildet.

Beim Golfclub Ravenstein hat man die Winter- und Corona-Pause gut genutzt: Man hat die Terrasse überdacht und so einen neuen Anbau an den bestehenden Gastraum geschaffen. Dieser ist modern und zweckmäßig und bietet Platz für 55 Gäste. Foto: Helmut Frodl

Inzwischen ist die gesamte Übungsanlage wieder geöffnet. Dennoch bleiben die Vorsichtsmaßnahmen bestehen: So werden etwa die Übungsbälle auf der "Driving Range" professionell gereinigt. Erst danach kommen diese wieder in den Ballautomaten. In den anderen Bereichen der Übungsanlage darf derzeit aus Hygienegründen nur noch mit eigenen Bällen gespielt werden. Schrittweise möchte man den Spielbetrieb entsprechend den künftigen gesetzlichen Vorgaben wieder lockern, "um Normalität reinzubringen".

Ein bisschen funktioniert es bereits mit der Normalität, denn die Golfspieler, die doch bei exzellentem Golfwetter im März und April ihren Sport nicht ausüben konnten, kommen wieder auf die Kaiserhöhe. Ab jetzt sind auch wieder clubinterne Turniere erlaubt, außerdem sind auch wieder Gäste willkommen. Sicher ist allerdings, dass die Golfsaison in diesem Jahr sehr kurz werden wird, denn spätestens im November wird Schluss sein.

Die Winterpause nutzte die Betreibergesellschaft in den letzten vier Monaten, um eine größere Investition zu tätigen: So wurde ein moderner und zweckmäßiger Anbau an den bestehenden Gastraum errichtet, der nun fertiggestellt wurde. Dazu wurde die bestehende Außenterrasse überdacht, der Anbau verfügt über 55 neue Sitzplätze. Die Baukosten beliefen sich auf rund 160.000 Euro.

Ungeachtet dessen hat auch der Pächter in der golfeigenen Gaststätte gewechselt. Tommaso Romano hat dort das "Ristorante Valle Verde" zusammen mit seinem Vater eingerichtet. Mit Beginn der Golfsaison sollte diese neue Gastronomie, die der gesamten Bevölkerung der Region zur Verfügung steht, öffnen, aber auch ihr machte Corona einen Strich durch die Rechnung.

Wie der neue Pächter berichtet, habe sein Vater vor 35 Jahren in Heilbronn die erste Pizzeria eröffnet. Er entstammt also einer italienischen Familie, die ihr Handwerk verstehe. Romano zeigt sich erfreut darüber, dass jetzt verstärkt Gäste in sein neues Ristorante im Golfclub kommen. Er sei mit der Resonanz bisher sehr zufrieden.

Das Jubiläumsjahr 2020 hätte für den Golfclub Kaiserhöhe ein ganz besonderes Jahr werden sollen, doch Corona ließ es nicht zu, dass die geplanten 25 Aktionen – darunter Turniere, ein Festakt sowie ein Tag der offenen Tür – stattfinden können. Alle Veranstaltungen werden nunmehr auf das Jahr 2021 verschoben. Das alles bezeichnete Züll als "sehr schade", aber die derzeitigen Regelungen und Vorschriften ließen dem Vorstand keine andere Wahl, als die Veranstaltungen abzusagen. Vielleicht gibt es ja zum Ende der Saison noch einen kleinen Hoffnungsschimmer und die eine oder andere Veranstaltung kann doch noch durchgeführt werden, hofft der Schriftführer.