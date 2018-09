Von Tanja Radan und Julia Giertz

Buchen. Auf dem Land sind die Wege zum nächsten Geschäft oder Supermarkt oft weit. Für alle, die nicht selbst Auto fahren oder nicht mehr gut zu Fuß sind, wird das Einkaufen somit oft zur organisatorischen Herausforderung. Das soll sich nun ändern. Denn diese Nische hat nun die Deutsche Post für sich entdeckt.

Dafür startet sie ab Samstag einen Versuch unter dem Motto „Meine Landpost“, den sie am Freitag in Buchen und im fränkischen Oberkotzau vorgestellt hat. Dabei soll ein Mitarbeiter mit einem Elektro-Fahrzeug den Kunden nicht nur Briefmarken verkaufen, Pakete mitnehmen oder Bargeld auszahlen, sondern auch Lebensmittel und andere Dinge an die Haustür bringen. Eine Art Tante-Emma-Laden auf Rädern.

"Wir wollen herausfinden, welchen Beitrag die Post zur Stärkung der Versorgung im ländlichen Raum leisten kann", sagte Projektleiter Stefan Schmidt.

Wie sieht das Projekt konkret aus? Der Tante-Emma-Laden auf Rädern ist mit moderner Technik verknüpft. Das Liefer-Mobil fährt rund 100 verschiedene Waren, auch frische und gekühlte Lebensmittel, aus: Drogerie- und Haushaltsartikel, Zutaten zum Kochen und Backen, Getränke, Obst und Gemüse, Wurst, Käse und und Milch sowie Snacks und Frühstücksprodukte.

Wer in dem "mobilen Supermarkt" der Post einkauft, kann ab einem Einkaufswert von 20 Euro zudem den mobilen Bargeldservice nutzen und sich 200 Euro pro Tag auszahlen lassen.

Das "Landpost"-Fahrzeug nimmt auch frankierte Brief- und Paketsendungen mit, versorgt die Kunden mit Brief- und Paketmarken sowie Versandumschlägen. Auch Zusatzleistungen (wie Einschreiben) sind möglich.

Wer Einkäufe bequem an der Haustür erledigen möchte, kann das Service-Mobil über drei verschiedene Wege kostenlos zu sich nach Hause bestellen: telefonisch unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/8762876, über den Post-Messenger "SIMSme" oder auch per Knopfdruck über den so genannten Post-Buzzer, der bei den Mitarbeitern von "Meine Landpost" kostenlos erhältlich ist.

Der "Landpost"-Service steht von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Kunden müssen lediglich ihren Namen, die Anschrift und das Wunschdatum nennen, an dem das Servicemobil kommen soll. Das Mobil kommt dann noch am Bestelltag oder auch an einem gewünschten Wochentag vorbei. Es fallen keine Anfahrtskosten an. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Die Preise entsprechen regulären Supermarktpreisen. "Waren, die im Lieferwagen nicht vorrätig sind, können zudem bestellt werden. Die Bestellungen werden dann auf dem normalen Postweg geliefert", ergänzt Schmidt.

Als Warenlager mit Tiefkühlmöglichkeit werden bereits existierende Zustellstützpunkte jeweils nahe den beiden Gemeinden genutzt. Ältere Kunden, die mit der Plattform nicht zurechtkommen, können über den Service-Mitarbeiter Artikel bestellen, die er nicht immer dabei hat.

"Ich bin von der Idee angetan. Das Projekt passt gut in den Neckar-Odenwald-Kreis, der von langen Anfahrtswegen geprägt ist und in dem relativ viele Senioren leben", so Landrat Dr. Achim Brötel, der auch für Bürgermeister Roland Burger sprach, der am Freitag terminlich verhindert war.

"Das Pilotprojekt kann jedoch nur dann zum Dauerprojekt werden, wenn es von der Bevölkerung auch genutzt wird", sagte Brötel und lud die Bürger ein, den Service "Meine Landpost" zu nutzen und zu testen.

Die Post will in Buchen und Oberkotzau ausloten, ob ein solcher Service genügend Nutzer findet und sich rechnet. „Wir wollen schauen, wie die Nachfrage ist und ob sich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln lässt“, sagt Postsprecher Gerold Beck.

Mit ihrer flächendeckenden Logistik und ihren Fahrzeugen sieht sich das Unternehmen dafür gut gerüstet. Die Zusteller verkaufen schon bisher in ländlichen Regionen an der Haustür Briefmarken und nehmen Sendungen an.

Der Testlauf in Buchen geht bis Ende November. Die Stadt sei mit 14 Teilorten auf 139 Quadratkilometern Fläche bestens geeignet für den Versuch, so der Sprecher.

Günter Ellwanger, Fachbereichsleiter Rathaus, erklärt: „In der Kernstadt lässt sich noch alles besorgen, in zwei größeren Stadtteilen ist die Versorgung schon reduziert, aber in den anderen Stadtteilen gibt es gar keine Läden mehr.“ Insgesamt zählt die Kommune 18.000 Einwohner, im kleinsten Ortsteil gerade einmal 85.

In solchen Mini-Einheiten findet die Post keine Kooperationspartner mehr für Filialen. Kioske, Scheibenwarenläden oder auch Lebensmittelmärkte, die als weiteres Standbein Postdienstleistungen anbieten könnten, gibt es kaum mehr. In Gemeinden und Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern muss die Post aber eine Filiale betreiben.

„Das bleibt so, wie es ist – da wird es keine Einschränkung geben.“ Auch wenn die „Landpost“ bei den Buchenern gut ankäme, bestehe keine Gefahr für die Post in der Kernstadt und die zwei Postfilialen in Läden.

Der Handelsverband Deutschland bestätigt, dass der Einzelhandel in manchen Regionen nicht mehr rentabel ist. Lebensmittel würden aber noch zu 99 Prozent stationär verkauft, sagt Sprecher Kai Falk. Da sei noch viel Luft nach oben für mobile oder Online-Angebote. Dieses Potenzial will die Post ausschöpfen und verknüpft ihren mobilen Dienst mit einem Internet-Angebot, dem posteigenen Online-Supermarkt „AllyouneedFresh“. Von diesem werden die Service-Fahrzeuge beliefert.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.deutschepost.de/meinelandpost; Fragen werden unter Telefon 0800/8762876 beantwortet.