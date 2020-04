Buchen. (tra) Um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen, gilt in Baden-Württemberg seit dem gestrigen Montag die Maskenpflicht: Alle, die ein Geschäft betreten, oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen, müssen einen Mundschutz tragen. Viele Kunden, die am Montagvormittag in der Buchener Fußgängerzone unterwegs waren, waren dementsprechend vorbereitet, trugen ihre Masken bereits vor dem Betreten der Geschäfte und verhielten sich vorbildlich: So zum Beispiel bei "Sonjas Nähwelt", wo mehrere Kunden, die allesamt Schutzmasken trugen, geduldig auf Einlass warteten und dabei mehrere Meter Abstand zueinander hielten.

"Die Mehrheit der Kunden stört sich nicht an der Mundschutzpflicht. Dreiviertel der Besucher unserer Buchhandlung tragen bereits eine Maske. Die anderen erinnern wir beim Betreten daran und haben für diejenigen, die noch keine eigene Maske haben, welche vorrätig", berichtet auch Inhaber Johannes Volk von der Buchhandlung Volk auf Nachfrage der RNZ. Die Menschen rund um Buchen reagierten, so Volk, auf die Mundschutzpflicht jedoch durchaus mit gemischten Gefühlen: "In den Gesprächen, die ich so geführt habe, zeigten viele Verständnis, andere äußerten Unverständnis und hinterfragen die Pflicht kritisch."

Im Sanitätshaus Beyer in der Kellereistraße gab es am ersten Tag der Maskenpflicht keinerlei Probleme. "Alle Leute, die bisher in unser Geschäft kamen, trugen einen Mundschutz. Das funktioniert. Kunden, die keine Schutzmaske haben, können bei uns auch eine bekommen", berichtet Klaus Beyer im Gespräch mit der RNZ.

Auch beim Bekleidungsgeschäft Mathes in der Markstraße gehen die Kunden gut mit der Maskenpflicht um. "Die Kunden kommen bereits mit Mundschutz herein", teilt Familie Mathes mit. Und Kunden, die sich mit der Mundschutzpflicht nicht anfreunden können, würden momentan dazu tendieren, das Bekleidungsgeschäft gar nicht zu besuchen. "Manche kamen noch schnell am Samstag zu uns, weil das der letzte Tag war, an dem noch ohne Maske eingekauft werden konnte."

Bei Optic Linz in der Haagstraße gingen die Kunden am Montag gut mit der neuen Regelung um: "Bisher hat jeder, der hereingekommen ist, eine Maske getragen", berichtet Inhaberin Edith Linz. Um sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden so gut wie möglich zu schützen, wurden bei Linz die Hygienemaßnahmen zusätzlich intensiviert: Alle Messinstrumente werden nach jeder Nutzung desinfiziert, ebenso alle Brillen, die von den Kunden anprobiert werden. "Zudem richten wir die Brillen der Kunden von hinten", sagt Linz. So wird vermieden, dass man sich zu nahe kommt. Kontaktlinsen können momentan jedoch nicht angepasst werden. Edith Linz ist trotz der erschwerten Arbeitsbedingungen zufrieden: "Die Kunden ziehen sehr gut mit. Alle sind unheimlich geduldig und diszipliniert, halten Abstand und warten, wenn sie nicht sofort hereinkommen können. Beschwert hat sich noch niemand."