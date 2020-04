Walldürn. (RNZ) Wer kauft schon einen Hut in Zeiten von Ausgangsbeschränkung und reduziertem sozialen Leben? Hutmacher Richard Lang ist 82 Jahre alt und leidet zurzeit unter Rückenbeschwerden. "Aber Arbeiten kann man ja", stellt er fest. Und so produziert er in seinem kleinen Atelier in der Walldürner Hauptstraße seit fünf Wochen statt Hüten Gesichtsmasken – aber nicht einfach irgendwelche Masken. "Unsere Masken sind Ausdruck der Individualität für eine Frau, die etwas anders aussehen möchte", erläutert Richard Langs Frau Viktoria.

"Wir bieten Masken an für Damen, die auf ihr Äußeres Wert legen." Auch in der aktuellen Krise hätten "Kunden Anspruch auf Individualität". Dafür müssen die Kunden bei Hut-Lang etwas tiefer in die Tasche greifen, als sie das andernorts für herkömmliche textile Masken tun müssten.

Die Masken, die an Richard Langs ratternder Nähmaschine entstehen, verfügen über ungewöhnliche Muster, sind farbenfroh oder sie glitzern. Und er fertigt diese nicht nur für Frauen, sondern selbstverständlich auch für Männer: zum Beispiel die Trachtenvariante mit aufgesetztem Herz oder die Herrenvariante mit Lederwappen.

Richard Lang näht die Masken zweilagig, aus hauchdünnem Baumwollstoff innen, und außen zum Beispiel mit Baumwollspitze. Alle verfügen über eine Gummihalterung. "Im Zweifelsfall kann man den passenden Hut dazu aussuchen", sagt er.

Angefangen hatte Richard Lang mit dieser neuen Produktlinie, als sein in München lebender Sohn ihn vor fünf Wochen bat, ihm zwei Schutzmasken zu nähen. Daraufhin fragten Viktoria und Richard Lang Freunde und gute Bekannte, ob diese Masken bräuchten. Und schließlich schickten sie unaufgefordert Stammkunden Masken zu mit "einem schönen Brief von Vicki" und dem Angebot, die Masken zu erwerben. So verkaufte der Hutmacher Masken unter anderem in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf.

Seit fünf Wochen näht Richard Lang täglich Gesichtsmasken, auf Bestellung und zur Abholung. Wie Viktoria Lang erläuterte, könne man 90 Prozent der verwendeten Stoffe kochen oder die Masken in der Mikrowelle keimfrei machen.

Richard Lang betreibt bereits in siebter Generation in Walldürn sein Hut-Atelier gemeinsam mit seiner Ehefrau Viktoria. "Lang-Hüte sind ein Synonym für Wertigkeit, traditionelle Handarbeit und modisches Design", schreibt er auf seiner Homepage. Das soll auch für seine Gesichtsmasken gelten.