Eines der mit neuester digitaler Technik ausgestatteten, aber noch nicht ganz bezugsfertigen Klassenzimmer der Schule am Schlossplatz in Limbach diente als passender Rahmen zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit dem Burghardt-Gymnasium. Das Foto zeigt (v. l.): Thorsten Weber, Sandra Diefenbach, Martina Meixner, Achim Wawatschek, Jochen Schwab und Roland Burger. Foto: Ursula Brinkmann

Limbach/Buchen. (ub) "Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Schule finden, die zu ihnen passt." Das sagten Martina Meixner und Jochen Schwab bei der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages für die Schule am Schlossplatz in Limbach (SAS) und das Burghardt-Gymnasium in Buchen (BGB). Die Rektorin und der Schulleiter waren dazu im Neubau der Gemeinschaftsschule (GMS) zusammengekommen, in einem Klassenraum, der schon ahnen lässt, dass hier demnächst mit modernster Technik gelehrt und gelernt werden wird. Auch die Bürgermeister beider Kommunen, Thorsten Weber und Roland Burger, waren dabei, dazu die stellvertretenden Schulleiter in Person von Sandra Diefenbach und Achim Wawatschek.

Als Hausherr begrüßte Bürgermeister Weber die Vertragspartner mit dem Hinweis, dass die digitale Tafel in dem nagelneuen Klassenraum mit einer Bildanimation bestückt worden sei, die ein Schüler der SAS gestaltet habe. "Im durchlässigen Schulsystem Baden-Württembergs steht es jedem Kind offen", beschrieb Weber die Vorteile einer Kooperation, "die nächsten Stufen zu nehmen." Mit dem BGB habe die Limbacher Schule einen Kooperationspartner erster Güte gewonnen. Kooperation aber meint mehr, als den Übergang von der Sekundarstufe I nach II und dessen Vorbereitung.

In Limbach, wo seit dem Schuljahr 2015/16 aus der Werkreal- eine Gemeinschaftsschule wurde, an der als Schulträger auch die Gemeinden Waldbrunn und Fahrenbach beteiligt sind, wird mit dem Buchener Gymnasium bereits ohne Vertrag zusammengearbeitet. So berichtete Martina Meixner von Praktika und einer Französisch-Lehrerin des BGB, die an ihre Schule "ausgeliehen" worden sei. 2022 wird der erste GMS-Jahrgang die Schule am Schlossplatz mit einem Realschulabschluss verlassen. Zu den Partnerschulen zählt außerdem die Grundschule Laudenberg.

Ein breit und offen aufgestelltes Schulsystem ist auch für Jochen Schwab ein Argument, Kooperationen einzugehen und zu stärken. Schulwesen wie Gesellschaft seien stetig in Veränderung. "Vom Austausch profitieren alle." Mit Blick auf die bestehende "enge Freundschaft" mit der Schule am Schlossplatz ergänzte der Schulleiter aus Buchen: "Wir können von euch zum Beispiel lernen, wie man Schüler coacht." Historisch enge Beziehungen zwischen Limbach und Buchen konnte auch Roland Burger als gute Voraussetzung ausmachen. Die zweitgrößte Kommune im Landkreis ist Schulträger des Burghardt-Gymnasiums mit aktuell 975 Schülern.

Auch hier sind umfangreiche Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Gange; das Volumen von rund 23 Millionen Euro übersteigt die Maßnahmen in Limbach um mehr als das Doppelte. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist in die Mitte des Jahres 2023 gerutscht. "Auch wenn der Übergang nach oben für Schüler der Gemeinschaftsschule eher in die beruflichen Gymnasien führe, sieht der Bürgermeister in der Kooperation mit der Gemeinschaftsschule viele Vorteile. "In einer Schullandschaft, in der so viel in Bewegung ist, geht man neue Wege am besten miteinander."

In Martina Meixners Augen öffnet er sich dadurch insbesondere nach oben und dahingehend, dass die anfangs doch ziemlich kritisch angesehenen Gemeinschaftsschulen als gleichberechtigte Schulform wahrgenommen würden. "Die Vorbehalte haben sich gelegt." Er mache sich keine Sorgen über die Zukunft der Gemeinschaftsschule Limbach-Waldbrunn-Fahrenbach, meinte Thorsten Weber. Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung scheint sie (nicht nur) ihm noch ein Stückchen verheißungsvoller.