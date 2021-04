Limbach. (pm/rnz) Auf Gemarkung der Gemeinde Limbach sind am Montag sechs Schafe angegriffen und zum Teil tödlich verletzt worden. Das teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Zwei der Tiere waren demnach sofort tot, zwei mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Zwei weitere Schafe konnte ein hinzugerufener Tierarzt noch retten. Die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) halten es für möglich, dass der im Odenwald sesshafte Wolfsrüde "GW1832m" der Angreifer war.

Klarheit sollen nun Untersuchungen der Tierkörper ergeben, die bereits an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Karlsruhe überführt worden sind. Genproben von den Bisswunden werden vom Senckenberg-Institut in Gelnhausen analysiert.

Da Limbach innerhalb des vor wenigen Wochen ausgewiesenen Fördergebiets Wolfsprävention Odenwald liegt, gilt noch eine Übergangsfrist für die Installation eines wolfsabweisenden Grundschutzes bis zum 23. März 2022.

Umweltminister Franz Untersteller wies auf die praxisnahen Hilfen des Landes für die Herdenschutzmaßnahmen im Odenwald hin: "Es gilt jetzt, Schafe, Ziegen und auch Gehegewild möglichst schnell mit einem wolfsabweisenden Grundschutz zu schützen. Dabei übernehmen wir beispielsweise bis zu 100 Prozent der Kosten zur Anschaffung und Installation von entsprechendem Material." Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über das Ereignis informiert.

Info: Eventuelle Wolfssichtungen sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden – per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de oder unter Tel. (07 61) 4 01 82 74.