Von Ursula Brinkmann

Limbach. Die Kriminalitätsrate in Limbach beschert Polizeihauptkommissar Achim Küller "keine schlaflosen Nächte". Das war die saloppe Zusammenfassung des Leiters des Polizeireviers Mosbach zur Kriminalstatistik 2018, die dieser dem Gemeinderat aber auch noch etwas detaillierter in der Juni-Sitzung vorstellte. Mit dabei im Dorfgemeinschaftshaus in Limbach war auch Polizeioberkommissar Harry Huß vom Polizeiposten in Wagenschwend.

Über diesen einen Polizeiposten auf der Gemarkung Limbach ist Bürgermeister Thorsten Weber "froh", und er wünschte sich dessen Erhalt. Küller machte Hoffnung, dass die dort eingesetzten zwei Beamten durch einen dritten ergänzt und Huß Leiter des Postens werden solle.

Zur besseren Einordnung stellte der Revierleiter die aktuellen Zahlen in einen Fünf-Jahres-Zusammenhang, und da zeigte sich mit 70 Straftaten insgesamt, dass 2018 den vorangegangenen Jahren sehr ähnlich war. 39 Fälle konnten aufgeklärt werden.

Diebstähle ohne erschwerende Umstände, Vermögens- und Fälschungsdelikte, Rohheitsdelikte und sonstige Straftatbestände machten das Gros der Straftaten aus. Zeitlich am "gefährlichsten" sind die Sommermonate von Juni bis August, räumlich passiert im Hauptort am meisten, gefolgt vom Teilort Krumbach.

Weitaus mehr deutsche Straftäter, das zeigte Achim Küller auch auf, strafen die mitunter verbreitete Ansicht Lügen, dass Ausländer mehr kriminelle Energie hätten. Zum Schluss zeigte er noch im kreisweiten Vergleich, dass Limbach - bezogen auf die Einwohnerzahl - in der Kriminalstatistik einen erfreulich hinteren Platz belegt. Grund also für ruhigen Schlaf ...

Auftragsvergaben gehören zum täglich Brot in Gemeinderatssitzungen. In Limbach kommentierte Bürgermeister Weber die Vergaben für Rohbau- und Elektroarbeiten sowie einen Aufzug bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule mit einem (halb) erleichterten "Jetzt geht’s endlich los". Halb erleichtert deshalb, weil die großen Gewerk Rohbau und Elektro in der ersten Ausschreibung eine Steigerung der Kosten gegenüber der Berechnung um 30 Prozent ergeben hatten.

Die Ausschreibung wurde aufgehoben und erfolgte europaweit neu. Nun ist das Ergebnis merklich besser: Die Angebote übersteigen die Berechnung "nur" noch um zwölf bzw. elf Prozent. Angesicht der Lage in der Baubranche findet Weber das "akzeptabel". Die Räte auch; sie stimmten einheitlich für den Beschlussvorschlag. Doch schon jetzt rechnet man bei dem einst mit 9,3 Millionen Gesamtkosten veranschlagten Schulbau mit einer Summe jenseits der Zehn-Millionen-Euro-Grenze.

Eine weitere Auftragsvergabe betrifft den Abwasserkanal im Bereich Lindenstraße/Hirschbergstraße in Limbach. Hier konnte Bürgermeister Weber verkünden, dass die Sanierung des auf privatem Grund verlaufenden, wahrscheinlich aber öffentlichen Kanals von den Anwohnern finanziell mitgetragen werde. Die Gemeinde steuert einen Anteil von 34.000 Euro bei, die das günstigste Angebot ergeben hat.

Thorsten Weber informierte ferner darüber, dass während der Bauzeit an der Schule das alte Feuerwehrgebäude als Ausweichquartier für die Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann. Der Gemeinde spart es das kostspielige Aufstellen von Containern.

Ausweichen würde der Bürgermeister vermutlich gern einer anderen Situation: Immer wieder erhalte er Beschwerden von Eltern, deren Schulkinder mit dem Bus befördert werden. Da führen Busfahrer in die falsche Richtung oder schnauzten die Kinder an. "Das ärgert mich maßlos", meinte der Bürgermeister und erwartet vom Busverkehr Rhein-Neckar, dass sich die "höchst unbefriedigende" Angelegenheit schnellstmöglich ändere.