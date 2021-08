Roberto Blanco ist am 28. August zu Gast in Hainstadt. Foto: Jan Roeder

Buchen-Hainstadt. (mb) Schlagerfans kommen am Samstag, 28. August, voll und ganz auf ihre Kosten. Auf dem Gelände von "Blackout Eventmanagement" in Hainstadt im Gewerbepark treten Oliver Thomas, Liane, Roberto Blanco, "Freudenherz", Ingo Blenn, Natalie Lament und Peter Süßenbach auf. Der Überschuss von "Lianes Schlagernacht" soll dem leukämiekranken dreijährigen Milo Schell zugutekommen.

Einen "unvergesslichen Abend voller Emotionen abseits des Alltags" versprechen die Hainstadter Firma "Blackout Eventmanagement" und die österreichische Firma "7Pro.TV" den Besuchern von "Lianes Schlagernacht" am 28. August in der Bahnhofstraße 19 in Hainstadt. Hochkaräter der Schlagerszene kommen an diesem Tag in den Odenwald. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Genieß’ Dei Buche" statt.

Die Walldürner Schlagersängerin Liane präsentiert Ende des Monats eine Schlagernacht mit bekannten Stars in Hainstadt. Foto: zg

Die Gruppe "Freudenherz", bestehend aus Jochen und Sascha, stammt aus der Ortenau und macht zusammengerechnet schon seit fast 80 Jahren Musik. Die Sänger nutzten die Corona-Zwangspause dazu, eigene Lieder zu schreiben. "Sound und Rhythmus sollen das 20-jährige Publikum genauso ansprechen wie das 80-jährige", versprechen die beiden.

Ingo Blenn wird Auszüge aus seinem Solo-Programm "Goldene Herzen" präsentieren, darunter auch den Hit "Was ich dir noch sagen wollte". Seine Lieder erzählen kleine Geschichten aus dem Leben, von Begegnungen mit Tiefgang.

Mit Natalie Lament betritt eine 24-Jährige aus Leipzig die Bühne in Hainstadt. Ihre Fans schätzen ihre Bühnenpräsenz und ihre gefühlvolle Stimme. Sie moderiert seit dem Jahr 2017 die wöchentliche Sendung "Schlagergefühle" bei Melodie TV.

Oliver Thomas steht schon seit über 25 Jahren auf der Bühne und seit über 20 Jahren vor Fernsehkameras. Er präsentierte Hits wie "Hammer", "Lichter einer Nacht", und "Du gehst ab wie eine Rakete" und nahm zahlreiche Spitzenplatzierungen diverser TV-Hitparaden ein. Außerdem war und ist er Gast in Sendungen wie "Willkommen bei Carmen Nebel", "ZDF-Fernsehgarten" und "Immer wieder sonntags" (ARD).

Peter Süssenbach, Jahrgang 1959, zog im Alter von acht Jahren mit seiner Familie aus dem Rheinland nach Buchen in den Odenwald. Er gründete die "Pitchers", eine Blaskapelle mit Musikern aus der Region, die überwiegend mit selbstkomponierten Liedern für Stimmung sorgt. Auch als Solo-Sänger begeisterte er das Publikum in Hallen und Volksfestzelten.

Die in Walldürn aufgewachsene Schlagersängerin Liane singt deutsche Schlager und Popmusik. Sie erhielt im Jahr 2013 den "smago! Award" in der Kategorie "Schlagerstern" gemeinsam mit Florian Silbereisen und Dieter Thomas Heck.

Roberto Blanco ist mit seinen 84 Jahren der älteste Künstler, der bei der Schlagerparade in Hainstadt auftreten wird. Der international bekannte Sänger erhielt im Mai 2019 den "Schlagerplanet Award 2019" für sein Lebenswerk verliehen.

Den finanziellen Überschuss aus der Schlagernacht erhalten die Eltern des dreijährigen Milo Schell aus Höpfingen. Der Junge ist an Leukämie erkrankt. Täglich fährt er mit seinen Eltern zur Behandlung nach Würzburg in die Klinik. Das Geld soll helfen, den Aufwand und die Kosten für seine Behandlungen zu finanzieren.

Info: Einlass zu "Lianes Schlagernacht" am Samstag, 28. August, ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten erhält man im Vorverkauf und an der Abendkasse.