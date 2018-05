Am Montag schloss der seit 1990 bestehende Lebensmittelmarkt Vogt in Seckach (Foto). Dies führte zu Sorgenfalten bei den Gemeindeoberen. Jetzt aber herrscht Erleichterung im Ort, konnte mit der heimischen Familie Hovemann doch ein Nachfolger gefunden werden. Das Ehepaar öffnet den REWE-Nahkauf im Juli an gleicher Stelle. Foto: Joachim Casel

Seckach. (joc) Ein großer Stein ist der Gemeinde Seckach, den Bürgern, dem Gemeinderat und Bürgermeister Thomas Ludwig jetzt vom Herzen gefallen, denn es kommt nicht zur befürchteten Schließung des einzigen Lebensmittelmarkts im Kernort. Zwar hat der seit 1990 in Seckach neben der Apotheke beheimatete Edeka-Markt Vogt am Montag seine Pforten für immer geschlossen - nach einer größeren Umbauphase wird aber im gleichen Gebäude schon bald ein Rewe-"Nahkauf"-Markt eröffnen, den die Seckacher Familie Hovemann betreiben wird.

Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung zeigte sich Bürgermeister Ludwig zufrieden und glücklich über die jüngste Entwicklung, denn schließlich sei ein Lebensmittelmarkt am Ort eine ganz wichtige Einrichtung im Sinne einer guten Infrastruktur: "Im Januar hatten wir große Sorge, jetzt herrscht Erleichterung in Seckach über die frohe Botschaft, dass eine einheimische Familie mit entsprechender Berufserfahrung unternehmerisch tätig wird, um die wichtige Nahversorgung im Ort zu gewährleisten".

Dabei sah es zu Jahresbeginn noch gar nicht so rosig um die Zukunft des einzigen Lebensmittelmarkts im Ort aus. Der langjährige Betreiber Vogt, der auch die Märkte in Mudau und Schefflenz betreibt, hatte angekündigt, den Pachtvertrag für den Seckacher Edeka-Markt nicht verlängern zu wollen. Ende April schloss der Markt denn auch. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Orten, wo kein Nachfolger gefunden werden konnte, gelang es in Seckach mit vereinten Kräften, den Markt vor der endgültigen Schließung zu bewahren.

Und dabei kamen mehrere günstige Faktoren zusammen, die sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügten: Als die Gemeinde im Januar von der Schließung erfuhr, beschloss man sofort, sich bei der Nachfolgesuche einzubringen. Und nur kurze Zeit später erklärte das einheimische Ehepaar Hovemann sein Interesse am Weiterführen des Lebensmittelmarkts. Im Seckacher Rathaus traf man sich dann auf Einladung von Bürgermeister Ludwig zum Gespräch über das weitere Vorgehen. An der Gesprächsrunde nahm auch Thomas Stemmer aus Heilbronn, einer der drei Eigentümer des Marktgebäudes, teil, der sich namens der Investorengruppe den neuen Plänen gegenüber aufgeschlossen zeigte. Eine Einigung war somit schnell getroffen, und nachdem Tanja und Rico Hovemann ein ähnlich positives Gespräch mit REWE Südwest geführt hatten, waren die Weichen gestellt. Rico Hovemann betonte gegenüber der RNZ: "Es herrschte von Anfang an eine gute Atmosphäre zwischen den Gesprächspartnern. Wir waren uns im Grundsatz sehr schnell einig. In der Folge konnten dann noch einige Details geklärt werden und jetzt können wir sagen, dass wir soweit sind und dem Start freudig entgegenfiebern!"

Schon in den nächsten Wochen soll mit den umfangreichen Umbauarbeiten am und im Gebäude begonnen werden. Und im Juli soll der neue REWE-Markt Hovemann im Herzen Seckachs eröffnet werden. Das Betreiberpaar, mit Mitte 30 im besten Unternehmeralter, plant langfristig. So soll der Pachtvertrag eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Entsprechende Vorkenntnisse sind vorhanden. Tanja Hovemann ist ist seit rund 20 Jahren im Einzelhandel tätig, zuletzt war sie Marktleiterin im Edeka Ellhofen. Jetzt kann das Ehepaar den schon lange gehegten Wunsch, sich selbstständig zu machen, sogar im Heimatort verwirklichen.

Auch das Konzept steht bei den Hovemanns bereits: Etwa sechs bis sieben Beschäftigte werden die Kunden freundlich und kompetent beraten. Zum breit gefächerten Angebot gehören weiter Waren des täglichen Lebens. Und dabei setzt man in großem Maße auf heimische Produkte. Die Wurstwaren kommen von der Metzgerei Herkert (Altheim/Buchen), und auch die Backwaren stammen aus der Region. Ein kleines Café mit Außensitzplätzen lädt zum Verweilen ein. Neu im Sortiment sind Bio-Produkte. Und für die nicht mehr ganz so mobilen Kunden plant Rico Hovemann einen Lieferservice, analog der in Seckach schon so erfolgreich praktizierten "Zeitbank plus".

Diese Pläne stoßen bei Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig natürlich auf offene Ohren: "Wir haben seitens der Gemeinde ein großes Interesse daran, dass der Markt fortbestehen bleibt und ein attraktives Angebot für die Bürger bereit hält." Abschließend appellierte Thomas Ludwig an die Bürger, den örtlichen Einzelhandel gut zu unterstützen. Der Bürgermeister: "Ein bedeutender Vorteil in Seckach ist doch zweifelsohne die intakte Ortsmitte mit einem breiten Dienstleistungsangebot, mit den Banken, Apotheke, Elektrobetrieb, Tankstelle, Friseur... Und dazu gehört natürlich auch ein Lebensmittelmarkt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass auch dieser Punkt jetzt zu unserer vollsten Zufriedenheit gelöst werden konnte!"