Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) In seiner zweiten Sitzung am Mittwoch, 14. April hat der besondere beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Landrätin oder des Landrats beschlossen, dem Innenministerium Baden-Württemberg Achim Brötel zur gemeinsamen Benennung für die Landratswahl durch den Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vorzuschlagen. Dieses hat nun dem Benennungsvorschlag des Ausschusses zugestimmt.

Damit bleibt der amtierende Landrat der einzige Bewerber für die anstehende Wahl in der öffentlichen Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 30. Juni in Schwarzach.