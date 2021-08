Walldürn-Rippberg. (adb) Anfang der 60er Jahre erwarb der Tauberbischofsheimer Unternehmer Josef Block die zwischen Rippberg und Hornbach gelegene "Linkenmühle", und baute eine Pension, die sein Sohn Fritz ab 1971 übernahm und als Ponyhof bekannt war. Über die Jahre wurde das Haus peu à peu zum modernen Landgasthof erweitert – und feiert am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Seit 2011 wird die "Linkenmühle" von Josef Blocks Enkelin Brigitte Mehl und deren Lebensgefährten Rainer Friedemann geführt.

"Wir sind bis heute ein Familienbetrieb geblieben", freut sich die gelernte Hotelfachfrau und passionierte Wirtin, die den persönlichen Kontakt mit den Gästen als "absolutes A und O" definiert. Sie erfährt nicht nur von ihren Kindern, sondern auch von ihrem aus Astheim bei Würzburg stammenden Lebensgefährten tatkräftige Unterstützung. Als gelernter Koch ist Rainer Friedemann für das leibliche Wohl der Gäste zuständig. Das 2012 umfangreich sanierte Restaurant bietet mit der teilweise überdachten Freiterrasse Platz für insgesamt 200 Personen – 80 davon finden auf der Terrasse Platz und jeweils 60 in den beiden Gasträumen.

Die Wirtsleute Brigitte Mehl und Rainer Friedemann zelebrieren das Jubiläum mit einem Grillfest. Foto: Adrian Brosch

Das Hotel erfreut sich zahlreicher Stammgäste, die der "Linkenmühle" bereits seit Jahren die Treue halten. "Die Mehrheit reist aus dem Frankfurter Raum an und sucht im Odenwald nach Erholung und neuer Kraft für den Alltag", schildert Brigitte Mehl. Zu diesem Entspannungsfaktor tragen neben der reizvollen landschaftlichen Lage auch der angegliederte, von Ralf Block betriebene Ponyhof mit Mietponys und Einstellplätzen für Pensionspferde, zahlreiche Wandermöglichkeiten sowie das Angebot der "Linkenmühle" mit modernisiertem Hallenbad, Blocksauna, Solarium und weiteren Annehmlichkeiten bei.

Wenngleich sich die "Linkenmühle" optisch von Renovierungsmaßnahmen abgesehen stets treu geblieben ist, habe sich über die Jahre manches doch verändert: Zum einen seien Online-Buchungen von Zimmern und Festgesellschaften auf dem Vormarsch, zum anderen habe sich auch das kulinarische Angebot stark gewandelt. "Umfasste die Speisekarte zum Mittagstisch vor 30 oder 40 Jahren noch maximal zwei oder drei Gerichte aus dem Bereich typisch deutscher Hausmannskost (und das zur Zufriedenheit aller), wird heute doch mehr gefordert", verdeutlicht die Wirtin und lässt wissen, dass ein warmes Abendessen für viele Gäste einfach dazugehöre: "Eine abendliche kalte Platte wie in früheren Tagen ginge heute nicht mehr", informiert sie.

Zum Jubiläum der "Linkenmühle" wagt Brigitte Mehl einen Blick in die Zukunft: "Sie wird bezogen auf die Gastronomie, aber nicht ausschließlich aus Corona-Gründen definitiv anders sein, als wir es kennen – allein schon dahingehend, dass die Öffnungszeiten sich reduzieren werden", vermutet sie. Den Grund für diese Entwicklung verortet sie vorwiegend auf die angespannte und voraussichtlich nicht besser werdende Personalfrage: "Es liegt weniger an der Bezahlung, sondern mehr an den doch etwas speziellen Arbeitszeiten, die von vielen einfach gescheut werden", räumt die Vollblutwirtin ein und vermutet mittelfristig "ein der Situation angepasstes Preisgefüge". Allerdings habe sie beobachtet, dass der Gast die Bereitschaft habe, für ein hochwertiges Essen mit regionalen Zutaten nicht auf den letzten Cent zu schauen.

Info: Das Jubiläum "50 Jahre Landgasthof Linkenmühle" wird am heutigen Freitag sowie am morgigen Samstag mit einem Wein- und Grillfest ab jeweils 18 Uhr gefeiert. Live-Musik kommt am Freitag von der "Rippberger Blasmusik" und am Samstag von "JW’s Eagle One Project".