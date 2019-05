Seckach. (pol/rl) Am Sonntagmittag war ein 30-jähriger Yamaha-Fahrer auf der Landesstraße L519 von Zimmern nach Seckach unterwegs. Als er gegen 15 Uhr in eine Rechtskurve fuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Das Motorrad wurde in ein Gebüsch geschleudert.

Der Fahrer blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde später per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Schaden an der Maschine wird auf 8000 Euro geschätzt.