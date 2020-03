Külsheim. (RNZ) Die Real Innenausbau AG aus Külsheim hat am Montag beim zuständigen Amtsgericht in Mosbach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat daraufhin Rechtsanwalt Marcus Winkler, Partner der auf die Sanierung von Unternehmen spezialisierten Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff, zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens bestellt.

Hintergrund Die Real Innenausbau AG ist ein internationales Baudienstleistungsunternehmen, das Innenausbauarbeiten, Ladenbau, Bauleistungen und eine Vielzahl an Fachleistungen anbietet. Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen als Generalübernehmer in den Bereichen Retail, Office, Banken, Versicherungen, Fitness, Sport und Wellness sowie Hotel und Systemgastronomie tätig. Mit der Zentrale in Külsheim und bundesweit vier Niederlassungen (Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München) bietet das Unternehmen seinen Kunden mit aktuell 180 Mitarbeitern "Full Service" im Segment der Generalübernehmung, dabei stehen Leistungen wie Projekt-Vorklärung, Machbarkeitsstudien, Planung bis zum Bauantrag sowie das ganzheitliche Projektmanagement stark im Fokus. Info: Weiteres unter www.realgroup.com

Dieser ist mit seinem Team vor Ort und prüft alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen, wie das Baudienstleistungsunternehmen für Innenausbauarbeiten, Ladenbau und Bauleistungen erfolgreich saniert und dauerhaft erhalten werden kann. "Wir verschaffen uns einen Überblick über die wirtschaftliche Ausgangslage und werden kurzfristig Maßnahmen einleiten, um den Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu stabilisieren", sagt Sanierungsexperte Winker, der jetzt Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten aufnehmen wird.

Positiv wertet Winkler die professionelle Aufstellung des Unternehmens und die gute Kundenbindung des Managements. Eine Herausforderung für die Fortführung und den Sanierungserfolg des Unternehmens stellt aktuell allerdings die Coronakrise dar, deren mittel- und langfristige Konsequenzen derzeit nur schwer einschätzbar sind.

Die Geschäftspartner der Real Innenausbau haben jedoch vorerst keine Veränderungen in ihrer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu erwarten. "Der Geschäftsbetrieb geht in vollem Umfang weiter. Alle Kunden werden weiterhin professionell und in der bewährten Qualität und Termintreue bedient", sagt Winkler.

Die rund 180 Mitarbeiter des Unternehmens wurden am Mittwoch auf einer Belegschaftsversammlung in Külsheim und via Skype an den weiteren Standorten über das Insolvenzverfahren und das weitere Vorgehen informiert. Für die Monate März, April und Mai erhalten sie anstelle ihrer Löhne und Gehälter Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit.

Vom Insolvenzantrag nicht betroffen sind die Real Shopfitting aus Flaxweiler (Luxemburg) sowie die "Möbelwerk hoch drei" aus Lauda-Königshofen.