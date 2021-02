Osterburken. In einem gleichen sich alle Lebewesen. Bei Menschen aber ist er eher ein Tabuthema – der Tod. Und gerade in der aktuellen Situation reißt er allzu oft viel zu früh geliebte Menschen aus unserer Mitte. Der Tod kommt eigentlich immer zur Unzeit. Wirklich vorbereiten kann man sich auf ihn nicht. Daher ist es wichtig, dass es Orte gibt, an denen Angehörige eine Möglichkeit haben, von einem geliebten Menschen auf würdige Weise Abschied zu nehmen. Denn der Tod hinterlässt in der Seele eines jeden tiefe Spuren. Kevin Volk und seine Mitarbeiter vom Krematorium in Osterburken leisten gerade deswegen eine wichtige Arbeit: Sie schaffen den Platz und die Zeit, die Menschen brauchen, um mit ihrem individuellen Verlust und ihrer Trauer umgehen zu können.

Im Krematorium in Osterburken sind Trauergemeinschaften jeder Konfession willkommen. Ein respektvoller Umgang mit den Verstorbenen, Sensibilität gegenüber den Angehörigen und ihrer Weltanschauung und umweltbewusstes Handeln durch höchste technische Standards und strenge Kontrollen werden großgeschrieben.

Das geschulte Personal des Krematoriums nimmt den Angehörigen in ihren schweren Stunden viel Arbeit ab. Es prüft alle Unterlagen zur rechtlich einwandfreien Einäscherung, koordiniert die täglich stattfindenden amtsärztlichen Untersuchungen und stellt die Urnen bereit. In normalen Zeiten kann auch die Bewirtung bei der Trauerfeier im Haus auf Wunsch übernommen werden. Darüber hinaus organisiert das Krematorium im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten viele Arten der Bestattungen der rund drei Kilogramm schweren Asche, auch im Ausland. Darunter sind etwa anonyme Urnenbeisetzungen und alternative Bestattungen – von der Baum- bis zur Seebestattung. Auch viele Arten des Erinnerungsschmucks können auf Wunsch angeboten werden.

Dies kommt den heutigen flexibleren Lebensformen und veränderten Lebensgewohnheiten der Gesellschaft und in so manchen Fällen auch dem Geldbeutel entgegen. Auch wenn ein fester Bezugspunkt erfahrungsgemäß die Trauerbewältigung erleichtern kann, leben viele Familien nicht mehr über Generationen am selben Ort und sind auch häufig mit regelmäßiger Grabpflege und den damit verbundenen Kosten überfordert. Dafür aber gibt es Lösungen.

Hin und wieder sind besonders junge Menschen betroffen. Gerade der Tod von Kindern geht auch an den Mitarbeitern des Krematoriums nicht spurlos vorüber. Im Gegensatz zu früher ist es heute möglich, verstorbenen Frühgeburten und Totgeburten einen Namen zu geben und das Kind beizusetzen. Das Krematorium bietet für Kinder bis zum dritten Lebensjahr einen kostenlosen Bestattungsplatz unter dem Sternschnuppenbaum.

Kevin Volk, Geschäftsführer des Krematoriums Osterburken, gibt auskunftsfreudig einen Einblick in die Arbeit in seinem Haus. Das Wort Krematorium ist aufgrund der deutschen Geschichte belastet. Auch um diesen historisch geschuldeten negativen Gedanken und Assoziationen entgegenzuwirken, ist der Besuch des Krematoriums Osterburken während der Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung jederzeit möglich.

Wegen Corona musste auch hier so manches notgedrungen angepasst werden. Besonders tragisch ist der Umstand, dass nahezu sämtliche Abläufe um die Kremation davon erfasst wurden.

Der grundsätzliche Ablauf ist immer derselbe: Nach dem Eintritt des Tods stellt ein Arzt eine Todesbescheinigung mit der Todesursache aus. Diese Todesbescheinigungen gehen zum Standesamt des Sterbeorts, das die Beurkundung durchführt. Danach wird der bzw. die Verstorbene von einem Bestatter ins Krematorium überführt. Hier erfolgt zur Sicherheit hinsichtlich der Todesursache durch einen Amtsarzt oder Rechtsmediziner eine zweite Leichenschau. Beim Öffnen des Sarges zum Ankleiden oder bei dieser zweiten Leichenschau wird von allen Anwesenden Schutzkleidung sowie Mund-Nasen-Schutz getragen. Der Verstorbene kann auf seinen Wunsch hin aber auch in seiner eigenen Kleidung verbrannt werden. Erst nach der zweiten Leichenschau kann die Kremation stattfinden.

Das privat geführte und 2010 eingeweihte Krematorium am Baulandlimes mit großem Einzugsbereich hat mit zwei eigenen Trauerhallen für bis zu 80 Trauergäste und dem eigenen Café besondere Möglichkeiten, individuell Abschied zu nehmen. Letzteres ist coronabedingt aber momentan geschlossen. Insgesamt konnten Trauerfeiern bisher im kleinen Kreis unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt werden, sind aber momentan stark rückläufig. Im Haus gibt es die Möglichkeit, eine Trauerfeier online per Stream zu verfolgen.

Am Ablauf der Kremation hat sich allerdings nichts geändert. Jedoch darf bei Verstorbenen, die an einer ansteckenden Infektionskrankheit litten, kein Abschied am offenen Sarg genommen werden. Die Begleitung bei der Einfahrt des Sargs in den Ofen ist jedoch immer möglich, da dieser dabei verschlossen bleibt.

Bei der rund dreistündigen Einäscherung bei 850 bis 1200 Grad Celsius können die Angehörigen anwesend sein. Ein namentlich gekennzeichneter feuerresistenter Schamottstein, der vor der Verbrennung in den Sarg gelegt wird, macht eine nachträgliche Verwechslung der Urnen unmöglich.

Seit Anfang Dezember 2020 ist eine starke Zunahme der Sterbefälle feststellbar. Der Anteil der an Covid-19 Verstorbenen betrage zurzeit circa ein Drittel der Kremierten, so Volk. Das Krematorium hat im Dezember seine Kühlkapazität mit einem Kühlcontainer erweitert. Um die Weihnachtsfeiertage gebe es allerdings jedes Jahr einen Verzug, da an den Feiertagen keine Beurkundung von den Standesämtern ausgestellt würden. Durch eine flexible Anpassung der Arbeitszeiten sei es trotzdem möglich gewesen, jede Kremierung zum gewünschten Zeitpunkt durchzuführen. Bislang habe man keine Sterbefälle ablehnen müssen. Da es immer wieder Schwankungen bei den Todesfallzahlen gebe, sei es nicht sinnvoll, einen Rückschluss auf die Pandemie oder auf das Vorjahr zu ziehen, so Kevin Volk.

Schwierigkeiten bereitet allen Bestattern im Moment das Beurkunden eines Sterbefalls und somit die Beschaffung der notwendigen Unterlagen für eine Verbrennung. Die Standesämter halten sich hierbei an die gesetzlichen Coronavorschriften. Das Krematorium Osterburken würde hier, wie auch die Mitarbeiter in der Bestatterbrache bzw. das Standesamtswesen, eine mögliche Digitalisierung der Abläufe seitens der Landesregierung sehr begrüßen, so Volk.