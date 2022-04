Krautheim. (F) Auf der Gemarkung der Stadt Krautheim baut die Zeag Energie AG aus Heilbronn im Auftrag der EE Bürgerenergie Krautheim derzeit drei Windkraftanlagen. Der offizielle Spatenstich für dieses große Windprojekt fand bereits am 2. Juni 2021 statt. Dies bedeutete seinerzeit den offiziellen Start für den lange umstrittenen Windpark im Gewann "Eckigbreit" bei Krautheim – nach zehnjähriger wechselvoller Vorgeschichte. Mit dem Aushub der Fundamente für die ersten beiden Anlagen "Eck 1" und "Eck 3" wurde schon kurze Zeit später begonnen und somit die Voraussetzung für den Fundamentbau geschaffen. In den folgenden Monaten wurden die temporären Funktionsflächen für den Kran angelegt sowie mit dem Fundament- und dem Turmbau begonnen, bis Ende November eine mehrmonatige Winterruhe an den beiden Betontürmen eingetreten war.

Einer von zwei bereits stehenden Türmen. Foto: Helmut Frodl

Für den geplanten Weiterbau der beiden noch im letzten Jahr entstandenen Hybridtürme sei man derzeit in der Terminfindung, sagte Projektleiter Florian Schütz gegenüber der RNZ. Wie es derzeit aussieht, sollen die Arbeiten bald wieder aufgenommen werden. Die beiden Türme sind, wenn man auf die Anhöhe in Richtung Ballenberg fährt, am Horizont schon deutlich sichtbar. Die ersten eingebauten Segmente bestehen aus Beton, die oberen Sektionen aus Stahl, was den Vorteil habe, dass der Turm im oberen Teil dynamisch bleibe, sagt Florian Schütz. Wenn die Türme fertiggestellt sind, werden die großen Rotoren montiert. Hier wird die Anlieferung der großen Rotorblätter spannend werden, denn diese erfolgt von der Autobahn aus über den kleinen Krautheimer Stadtteil Neunstetten. Wegen der bestehenden Haarnadelkurve in der Ortsmitte müssen die Rotorblätter unterwegs umgeladen werden, weil eine Durchfahrt durch den kleinen Ort sonst unmöglich wäre. Die Betonteile werden über Krautheim angeliefert.

Keine Ruhepause gab es dagegen bei der Anlage "Eck 2". Dort sind die Tiefbauarbeiten für das Fundament weitergegangen. Sie stellten sich aber als schwierig heraus, denn diese Baustelle befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Erddeponie. Hier kam es ebenfalls zu Verzögerungen, weil sich die notwendige tragfähige Schicht des Fundaments in einer größeren Tiefe befindet. Durch diese Gegebenheiten müsse man bei diesem Fundament etwas anders arbeiten als bei den beiden anderen Windrädern. Die erforderlichen Pfahlgründungen auf diesem Abschnitt sind bereits erfolgt, so dass zwischenzeitlich auch die Sauberkeitsschicht betoniert werden konnte. Die Bauarbeiter der bauausführenden Firma Max Bögel haben zwischenzeitlich den sogenannten "Holztisch" in die Baugrube gestellt, um die Fundamentschalung anzubringen. Zudem wurden rund 75 Tonnen verschiedener Eisenstärken in das Fundament gebunden. Diese Arbeiten gingen zügig voran, so dass bereits das Fundament gegossen werden konnte. Hierzu wurden rund 180 Kubikmeter oder rund 500 Tonnen Beton benötigt.

Nach den derzeitigen Planungen sollen die drei Windkraftanlagen im "Eckigbreit" im Juli diesen Jahres ans Netz gehen. Sie haben eine Nabenhöhe von 160 Metern und eine Nennleistung von jeweils 4,2 Megawatt.

Übrigens: Das lange Warten auf den Baubeginn hat sich ausgezahlt, denn die jetzt erstellten modernen Windräder vom Typ Enercon E – 138 EP3 E2 sind um 1,2 Megawatt leistungsstärker als ihre Vorgängermodelle. Der Stromertrag könnte sich nach den erfolgten Berechnungen der Zeag auf rund 28 Millionen Kilowattstunden pro Jahr belaufen, was einer Versorgung von rund 9000 Haushalten mit Strom aus der Windenergie entspricht, worüber sich auch der Bauherr, die neu gegründete Krautheimer Bürgerenergie-Genossenschaft, freuen dürfte. Der verbaute Anlagentyp ist zudem getriebelos. Dadurch ergebe sich zum einen ein geringerer Wartungsaufwand und zum anderen eine geringere Lautstärke. "Sehr wichtig für einen Windkraftstandort in einem Waldgebiet ist es, dass bei den getriebelosen Anlagen nur wenig Öl im Einsatz ist. Im Brandfall in jedem Fall ein besonderes Plus. Sehr erfreulich ist zudem, dass pro gebauter Windkraftanlage lediglich 0,4 Hektar Waldfläche benötigt wird. An einer anderen Gemarkungsstelle Krautheims werden 0,47 Hektar neue Waldfläche angelegt", betont Zeag-Sprecherin Anja Leipold. Der Flächenverbrauch beziehe sich auf die Zeit nach dem Bau, wenn auch die Vormontage-Flächen wieder zurückgebaut seien. Beim Wegebau habe man darauf geachtet, die bestehenden Waldwege zu nutzen, sagte die Sprecherin. Wo dies aber nicht möglich gewesen sei, habe man versucht, die Eingriffe in den Wald und die Natur so gering wie möglich zu halten.