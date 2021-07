Ludwig Schön (M.) wurde am Mittwochabend in der Schulaula als Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands verabschiedet. Das Foto zeigt (v. l.) Bürgermeister Rohm, Altbürgermeister Fouquet, Fritz-Peter Schwarz vom Förderverein, Tochter Alisa Schön, Ehefrau Andrea, Sohn Matthias, Altbürgermeister Hornberger und den neuen Verwaltungsleiter Lothar Beger. Foto: Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Wäre der damalige Bürgermeister Heribert Fouquet im Frühjahr 1999 nicht auf die Idee gekommen, seinen Kämmerer zum Verwaltungsleiter des kriselnden Krankenhausverbandes zu machen – und hätte der diesem Vorschlag nach einer Nacht Bedenkzeit nicht zugestimmt –, dann würde es das Hardheimer Krankenhaus heute wohl nicht mehr geben. Dies wurde bei der – mit über einem Jahr Verspätung nachgeholten – Verabschiedung von Ludwig Schön am Mittwochabend in der Aula des Schulzentrums deutlich. Schön selbst betonte in launigen Worten aber auch, dass das in den letzten 20 Jahren Erreichte nicht das Werk eines Einzelnen sei: Nur im Schulterschluss mit allen Mitarbeitern und den politischen Entscheidungsträgern sei es möglich gewesen, das Krankenhaus zukunftsfähig umzubauen.

Seinen Ruhestand hatte Ludwig Schön bereits im April 2020 angetreten. Aufgrund der Pandemie konnte er damals aber nicht verabschiedet werden. Ganz ohne einen würdigen Abschluss sollte die Ära Schön aber nicht enden, weshalb eine kleine Feier im Rosengarten des Krankenhauses angedacht war. Das Wetter machte aber auch diesem Plan einen Strich durch die Rechnung, und so wurde die Veranstaltung kurzfristig in die Schulaula verlegt.

Gleich zwei ehemalige und der aktuelle Hardheimer Bürgermeister – Ernst Hornberger, Heribert Fouquet und Volker Rohm –, Vertreter weiterer Verbandsgemeinden, Ärzte, Mitarbeiter aus Pflege und Verwaltung und langjährige Weggefährten machten Ludwig Schön ihre Aufwartung und sorgten, auch dank der guten Vorbereitung durch das Krankenhausteam, für eine würdige, aber vor allem auch sehr lebendige und unterhaltsame Feierstunde.

Ein Foto der „Ludwig-Schön-Erftal-Klinik“ überreichten Fritz-Peter Schwarz und Tobias Künzig vom Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“. Foto: Busch

In seinen 20 Jahren als Verwaltungsleiter habe Ludwig Schön vor allem ein Ziel verfolgt: das Krankenhaus und das Geriatriezentrum gegen alle Widrigkeiten weiterzuentwickeln, um dadurch die Gesundheitsversorgung der Region nachhaltig zu sichern, sagte Bürgermeister Volker Rohm. Dies sei ihm durch die Ausweitung des medizinischen Spektrums und durch eine Vielzahl an Baumaßnahmen gelungen. Mutige Entscheidungen wie die Ansiedlung der Rettungswache oder die Auflösung des Wohnheims hätten sich alle als richtig erwiesen. Mit Weitblick und schwäbischer Sparsamkeit habe Schön seine Ziele erreicht.

Fritz-Peter Schwarz, Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", erinnerte an seine erste Begegnung mit Ludwig Schön: in einer Gemeinderatssitzung 1984, als sich dieser als Kandidat für das Amt des Kämmerers vorstellte. "Das ist er!", habe er sich damals gleich gedacht. Etwa 15 Jahre später habe sich dann das Krankenhaus in einer schwierigen Lage befunden. Für die Rettung und die anschließende Zukunftssicherung des Hauses seien drei Ereignisse maßgeblich gewesen: die von Robert Lutz initiierte Unterschriftensammlung für das Haus, die Installierung von Ludwig Schön als Verwaltungsleiter und die Gründung des Fördervereins.

Der neue Mann an der Spitze des Krankenhauses habe die medizinische Versorgung verbessert – von damals drei auf heute 15 Fachärzte – und die in die Jahre gekommene Infrastruktur Schritt für Schritt verbessert. Dies sei ihm mit Sachverstand, Dynamik und dem nötigen Durchsetzungsvermögen gelungen. "Mit Herzblut, Begeisterung und Tatkraft hat er sich für das Haus eingesetzt", lobte Schwarz und stellte fest: "So wie das Krankenhaus heute dasteht, das ist zu einem großen Teil sein Verdienst."

Dankbar für das Vertrauen, die gute Einarbeitung und das engagierte Mitarbeiterteam, das er mit aufgebaut habe, zeigte sich sein Nachfolger Lothar Beger. Nach gut einem Jahr als Verwaltungsleiter könne er nun gut einschätzen, was Ludwig Schön in seinen mehr als 20 Jahren im Amt geleistet habe.

Mit einer amüsanten "Geschenke-Orgie" gelang es Beger sowie seinen Mitstreiterinnen, darunter Schöns Tochter Alisa und Nicole Hellmuth für den Personalrat, den ausgeschiedenen Verwaltungsleiter, seine Besonderheiten und seine Interessen perfekt zu beschreiben. Da gab es zum Beispiel ein Wörterbuch "Badisch für Anfänger" für den "sympathischen Schwaben mit badischem Familienhintergrund" und allerhand Reisezubehör für den bekennenden Süßigkeitenfreund und Biertrinker, aber auch Fanartikel seines Herzensvereins 1. FC Heidenheim. Das eigentliche Geschenk kam dann aber auch sehr gut an: eine Fahrt mit dem Heißluftballon über Hardheim und die Umgebung.

Als letzter Redner dankte Ludwig Schön bei allen Beteiligten für die Ausrichtung der Feier, "seinen" drei Bürgermeistern Hornberger, Fouquet und Rohm für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Nach Hardheim zu gehen und später ans Krankenhaus zu wechseln, habe er nie bereut – auch wenn das neue Amt so manche schlaflose Nacht mit sich gebracht habe. Die gute Entwicklung des Krankenhauses und des Geriatriezentrums seien ein Gemeinschaftswerk, und er habe auch das nötige Glück gehabt – angefangen bei der Wahl der ersten Ärzte Dr. Herbert Schmid und Dr. Andreas Mövius: "Ohne diese Personalentscheidungen hätte es nicht funktioniert!"

Das gut ausgebildete und motivierte Personal in Hardheim und Walldürn sei ein weiterer Erfolgsfaktor – egal ob in der Pflege oder in der Verwaltung. Schöns Dank galt auch den politischen Entscheidungsträgern in den Verbandsgemeinden und dem Förderverein "Unser Krankenhaus": "Ohne ihn stünden wir heute nicht da, wo wir stehen!"

Seiner Familie, seiner Frau Andrea und den vier Kindern, dankte Ludwig Schön für die Unterstützung. Im Amt des Verwaltungsleiters müsse man die Quadratur des Kreises meistern – für zufriedene Patienten und zufriedenes Personal sorgen, gleichzeitig aber so wenig Geld wie möglich ausgeben. Dass er bei dieser Herausforderung in seiner zielstrebigen und fordernden Art auch manchen vor den Kopf gestoßen habe, bedaure er, sagte Schön und bat um Entschuldigung – eine kleine Geste, die viel über den Menschen Ludwig Schön aussagt.