Hardheim. (pm) Was über viele Jahre Gewohnheit war, sich bei Verletzungen jeglicher Art rund um die Uhr an das nächstgelegene Krankenhaus zu wenden, hat sich in den letzten Monaten an vielen Krankenhäusern geändert, so auch am Krankenhaus Hardheim.

Die Verantwortlichen des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn bekommen immer öfter zu hören "am Krankenhaus wird man nicht mehr zu jeder Zeit versorgt" oder "außerhalb der Sprechzeiten sind am Krankenhaus gar keine Ärzte mehr". Zu diesen Diskussionspunkten bezieht der Krankenhausverband auf Nachfrage der RNZ Stellung und will dazu beitragen, dass im Ernstfall vom Patienten oder dessen Angehörigen der richtige Weg eingeschlagen wird, denn Krankheiten kennen zwar keine Sprechzeiten, sollten aber zeitnah behandelt werden.

Die ambulante Notfallversorgung wird derzeit von der Kassenärztlichen Vereinigung den niedergelassenen Ärzten zugeschrieben.

Bei Verletzungen an Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden

Krankenhäuser sind primär für die stationäre Versorgung von Patienten zuständig, eine ambulante Versorgung sollen hingegen die Hausarzt- oder Facharztpraxen, wie sie auch am Krankenhaus angegliedert sind, übernehmen. Aber diese haben Sprechzeiten und sind nicht dauerhaft besetzt.

Vom hilfesuchenden Patienten wird dieser kleine aber bedeutende Unterschied zwischen dem Aufgabenbereich eines Krankenhauses und dem Auftrag der Praxen verständlicherweise nicht gemacht, sondern im Akutfall sucht man das nächstgelegene Krankenhaus auf und erwartet fachärztliche Hilfe. Diese kann aus personellen Gründen oder rechtlichen und abrechnungstechnischen Hürden aber vielfach gar nicht geleistet werden, was immer wieder auf Unverständnis stößt.

Aktuell stellt der Ärztliche Bereitschaftsdienst die medizinische Versorgung der Patienten bei "nicht lebensbedrohlichen" Beschwerden in sogenannten Notfallpraxen sicher. Wer also eigentlich seinen Haus- oder Facharzt aufsuchen würde, dessen Praxis aber – z. B. am Abend oder am Wochenende – zu diesem Zeitpunkt geschlossen ist, ist hier richtig. Bundesweit ist der Bereitschaftsdienst unter der kostenlosen Rufnummer 116117 zu erreichen.

Die für die ambulante Notfallversorgung zuständige Kassenärztliche Vereinigung hatte auch bislang am Krankenhaus Hardheim keine "Notfallpraxis" betrieben, sondern in unserer Region werden diese Notfallpraxen von der Kassenärztlichen Vereinigung in Buchen, Mosbach, Wertheim und Bad Mergentheim betrieben. Eine ambulante chirurgische Versorgung übernimmt ergänzend in aller Regel die zentrale Notaufnahme am Krankenhaus Tauberbischofsheim. An welche Notfallpraxis man sich im Bedarfsfall wenden kann, erfährt man über die zentrale Rufnummer 116117 oder über die Homepage www.116117.de

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Notfällen, z. B. Ohnmacht, Herzinfarkt, akuten Blutungen und Vergiftungen, soll man sofort den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 alarmieren. Der Rettungsdienst mit Notarzt übernimmt dann in aller Regel eine Erstversorgung vor Ort und sorgt im Bedarfsfall für eine stationäre Unterbringung im nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus.

Doch weshalb bedarf es überhaupt dieser Klarstellung und weshalb kam es in den letzten Monaten zu Irritationen bei der Notfallversorgung in Hardheim? Eine ambulante Notfallversorgung am Krankenhaus Hardheim wurde viele Jahre lang über dieses bestehende System hinaus in Eigenverantwortung durch die Chirurgisch-Orthopädische Gemeinschaftspraxis Dr. Herbert Schmid, Dr. Alexander Wolfert, Dr. Sabine Kirsch und Arne Bieling betrieben. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen konnten die Ärzte der Gemeinschaftspraxis allerdings Ende letzten Jahres die Beschäftigungsverhältnisse von Assistenzärzten nicht weiter fortführen. Seither ist eine ambulante chirurgische Rund-um-die-Uhr-Versorgung personell und somit zeitlich nicht mehr möglich, weshalb es seither zu Einschränkungen in der ambulanten Versorgung kommt.

Aktuell wird eine ambulante chirurgisch-orthopädische Versorgung, also für jegliche Verletzungen, die ambulant versorgt werden können, von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr über die am Krankenhaus Hardheim angegliederte Chirurgisch-Orthopädische Gemeinschaftspraxis aufrechterhalten.

Ergänzend dazu ist die Verwaltungsleitung des Krankenhausverbands auf verschiedenen Ebenen in Verhandlungen, wie diese Serviceleistung für die Bürger auch am Wochenende und in den Abendstunden möglicherweise wieder ausgedehnt werden kann. Dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung nochmals möglich wird, erscheint aber derzeit eher als unwahrscheinlich, da die personellen Kapazitäten dafür einfach nicht ausreichend sind.

Anders sieht es aktuell noch im internistischen Bereich aus. Hier kann durch die Ärzte der Internistischen Gemeinschaftspraxis Dr. Andreas Mövius, Thomas Schwender und Dr. Albrecht Rottmann auch weiterhin rund um die Uhr eine Versorgung sichergestellt werden. Im internistischen Bereich führt diese allerdings meist auch zu einer stationären Überwachung.

Es sollte also niemand mit entsprechenden gesundheitlichen Problemen eine ärztliche Abklärung oder Vorsprache außerhalb der Öffnungszeiten der Praxen unterlassen oder diese fahrlässig auf die Sprechzeiten verschieben. Je nach Verletzung, Krankheitssymptomen oder Vorerkrankungen bietet sich eine Vorsprache für eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus oder außerhalb der Sprechzeiten der Praxen beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst an.

Von den Einschränkungen der ambulanten Notfallversorgung ist der Krankenhausbetrieb nicht direkt betroffen, auch wenn das Personal außerhalb der Sprechzeiten der Praxen öfter mit entsprechenden Nachfragen konfrontiert wird und auch versucht, weiterzuhelfen.

Im internistischen Bereich gibt’s Versorgung rund um die Uhr

Für die Versorgung stationärer Patienten im Krankenhaus Hardheim ist aber – wie bei Belegarzthäusern üblich – immer, also an 365 Tagen und rund um die Uhr, ein Arzt in Bereitschaft.

Im Zusammenwirken der Praxen der niedergelassenen Ärzte mit dem Krankenhaus und auch der am Krankenhaus Hardheim angesiedelten Rettungswache mit Notarztstandort ist damit trotz mancher derzeit nicht mehr leistbarer ambulanter Versorgungsmöglichkeiten noch eine gute medizinische Versorgung gewährleistet. Die Verantwortlichen des Krankenhausverbands haben aber weiterhin die Hoffnung, dass sich im Dialog mit allen Beteiligten die Situation der ärztlichen Versorgung auch insgesamt wieder bessern kann.