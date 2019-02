Buchen. (Wd) Mancherorts sind die Parteien und Wahlgemeinschaften noch eifrig auf der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai, doch schon jetzt wurde bekannt, dass manche altgedienten "Zugpferde" in den Stadtteilen von Buchen ihr Amt aufgeben werden.

Das große Stühlerücken wird es in sieben von vierzehn Stadtteilen geben, wie die RNZ erfahren hat, darunter auch in Hainstadt und Hettingen (zusammen über 4500 Einwohner), das sind die größten Ortsteile der Stadt, die insgesamt über 18.300 Einwohner zählt.

Bödigheimer Ortsvorsteher Hermann Fischer. Foto: RNZ

> Bödigheim: Ortsvorsteher Hermann Fischer (54 Jahre) ist insgesamt schon seit drei Amtsperioden Ortsvorsteher. Nach 15 Jahren tritt er nicht mehr an, weil ihm die Doppelbelastung als Ortsvorsteher und Forstbeamter für Buchens großes Waldrevier, das er sich mit einem Kollegen teilt, zu viel geworden ist. "Da muss jetzt wieder mal frischer Wind rein", erklärt er im Gespräch. Zu den größten Projekten seiner Amtszeit zählt Hermann Fischer das Jugendhaus mit Festplatz, die 1000-Jahr-Feier mit Herausgabe des Heimatbuches, die Waldflurbereinigung und die Friedhof-Neugestaltung einschließlich Sanierung der gräflichen Gruft.

Hainstädter Ortsvorsteher Bernd Rathmann. Foto: privat

> Hainstadt: Ortsvorsteher Bernd Rathmann bringt es gleich auf den Punkt "mit 70 Jahren reicht es", meint er mit Blick auf seinen runden Geburtstag im kommenden Oktober. Fast 25 Jahre sei er nun Ortsvorsteher und 1989 erstmals in den Ortschaftsrat gewählt worden. "Das Amt hat mir große Freude gemacht", versichert er und hebt als Besonderheit die Trauungen in Hainstadt hervor, an die er sich gerne erinnert. An großen Projekten kann er eine lange Liste aufzählen, so den Bau der Mehrzweckhalle zu Beginn seiner Amtszeit, die große 1225-Jahr-Feier, die Erschließung von neuen Baugebieten wie Neue Gärten oder Am Steinweg, die Erneuerung der Ziegeleistraße und der Bahnhofstraße, Neugestaltung des Außenbereiches der Schule und des Spielplatzes sowie Schaffung eines überdachten Vorplatzes an der Friedhofskapelle. "Langweilig wird es mir trotzdem nicht werden", versichert Bernd Rathmann mit Blick auf die Lebenshilfe, deren Vorsitzender er ist.

Hettinger Ortsvorsteher Volker Mackert. Foto: Busch

> Hettingen: Ortsvorsteher Volker Mackert (57 Jahre) hätte "noch gerne weiter gemacht", legte aber in der Sitzung des Ortschaftsrates im Januar sein Amt als Ortsvorsteher und als Kreisrat der CDU nieder. Nach 20 Jahren in der Kommunalpolitik ist für ihn nach den Kommunalwahlen am 26. Mai Schluss. "Ich hätte mir einen anderen Stil gewünscht", sagte Volker Mackert und spielte damit darauf an, dass seine Partei in seiner Abwesenheit verkündet hatte, dass es aus ihren Reihen einen zweiten Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers gebe. 20 Jahre stand er dem Stadtteil vor und damit so lange wie keiner seiner Vorgänger. 15 Jahre saß er im Stadtrat und zehn im Kreistag.

"Ich gehe mit einem Gefühl der Zufriedenheit", betonte der Polizeibeamte, der sich vor allem darüber freut, dass Hettingen als Wohnort für junge Familien nach wie vor sehr attraktiv ist. Die Bereitstellung von Bauplätzen war ihm immer ein besonderes Anliegen, ebenso wie die Sicherung der Infrastruktur in Hettingen mit Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeiten.

Günther Müller, Ortsvorsteher von Hettigenbeuern. Foto: privat

> Hettigenbeuern: "Nach 30 Jahren in der Kommunalpolitik ist es genug", erklärt Ortsvorsteher Günther Müller. Fünf Jahre war er davon stellvertretender Ortsvorsteher und 25 Jahre bekleidet er nun das Amt im Rathaus des Stadtteils. Zu den Höhepunkten seines kommunalpolitischen Wirkens zählt er die 700-Jahr-Feier im Jahr 2006. Da habe sich die gesamte Einwohnerschaft von Hettigenbeuern eingebracht. "Das war für mich etwas ganz Besonderes", erinnert er sich. Weitere Großprojekte seien der Ausbau der Ortsdurchfahrt und Kreisstraße 3915 sowie der Hornbacher Steige gewesen, der Bau des Feuerwehr-Gerätehauses mit Beschaffung des neuen Fahrzeuges für die Abteilungswehr und jetzt die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses für rund 500.000 Euro. Auch in Zukunft wird es dem erfahrenen Hobby-Imker nicht langweilig werden.

Hollerbacher Ortsvorsteher Clemens Schölch. Foto: Weidenfeld

> Hollerbach: Clemens Schölch gibt sein Amt als Ortsvorsteher ab, "weil ich 79 Jahre alt werde". Seit 1995 ist er Ortsvorsteher in Hollerbach, das besonders durch seine einstige "Malerkolonie" überregionalen Bekanntheitsgrad besitzt. Zuvor schon war Schölch stellvertretender Ortsvorsteher, seit 1968 im Gemeinderat und vor der Eingemeindung stellvertretender Bürgermeister gewesen.

Bereits vor fünf Jahren habe er sein Amt abgeben wollen, aber da sich kein Nachfolger gefunden habe, ließ er sich noch einmal für diese letzte Amtsperiode überreden. "Es hat mir viel Spaß gemacht, und ich konnte, weil ich tatkräftig unterstützt wurde, in diesem Amt ziemlich viel erreichen", bilanziert er. An erster Stelle nennt er die Goldmedaille auf Landesebene im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden", die 1998 in Ludwigsburg verliehen wurde. Das erfolgreiche Heimatfest "725 Jahre Hollerbach" mit Herausgabe des Heimatbuches im Jahr 2002 und das Kunstsymposium 2005 zählen für ihn zu "Veranstaltungen, die ich nie vergessen werde". Fasziniert sei er stets davon gewesen, wie die Dorfgemeinschaft stets zusammengehalten und zusammengearbeitet hat.

Waldhausener Ortsvorsteher Dieter Weber. Foto: RNZ

> Waldhausen: Dieter Weber ist 65 Jahre alt und ein Vierteljahrhundert als Ortsvorsteher tätig. Der Finanzbeamte betont, dass er in dieser Zeit unter den Bürgermeistern Josef Frank, Dr. Achim Brötel und Roland Burger für seinen Stadtteil etwas erreichen konnte. Sein Amt habe er gern gemacht.

Besonders stolz ist Dieter Weber auf den langjährigen Ortsfunk, der nun wieder in Gebrauch gehen wird. Sehr wichtig war für ihn als kommunale Maßnahme vor Ort der Anbau an der Sporthalle, die Anlegung des Spielplatzes, der Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheimes mit Jugendraum und die Sanierung des Friedhofes mit Schaffung eines Urnenfeldes.

Daneben habe er noch viele weitere mittlere und kleinere Maßnahmen in seiner Amtszeit voranbringen und verwirklichen können.

Götzinger Ortsvorsteher Egbert Fischer. Foto: privat

> Götzingen: Auch Ortsvorsteher Egbert Fischer tritt ebenfalls bei den Kommunalwahlen nicht mehr an, wie in der Ortschaftsverwaltung auf Anfrage bestätigt wurde. Bei unserer Umfrage befand er sich in Urlaub. Egbert Fischer leitete seit dem Jahr 2000 die Geschicke des mit rund 1000 Einwohnern drittgrößten Buchener Stadtteils.