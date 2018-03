Rinschheim. (mira) Im Innern des Rinschheimer Gotteshauses stehen jede Menge Gerüste, die Altäre sind in Plastikfolie gehüllt. Der Kirchenraum und die Sakristei gleichen einer Baustelle. Unverkennbar sind die Arbeiten der seit Juni 2017 laufenden Innenrenovierung in vollem Gang. Zum aktuellen Stand kann der Erzbischöfliche Bauoberamtsrat Hanno Roters vom zuständigen Bauamt in Heidelberg eine positive Halbzeitbilanz ziehen: "Gut die Hälfte der anfallenden Arbeiten ist geschafft", sagt der Architekt. Und so liegt man in der Tat gut im Zeitplan.

In der in einem einfachen Rundbogenstil erbauten Kirche aus dem Jahr 1805 wird praktisch alles auf Vordermann und Hochglanz gebracht. Von der Decke über die Wände bis zum Boden wird alles aufgefrischt und teilweise erneuert. Besonders die bei der letzten großen Renovierung Anfang der 1980er-Jahre aufgemalten Ornamente erfordern jetzt einen großen Aufwand. "Ich schätze die Malerei, aber sie stellt uns auch vor große Probleme", betont Architekt Roters. Die Reinigung der mit Spor überzogenen Stellen verlangt einige Anstrengung.

Die Restauration von Decke und Wänden benötigt besondere Sorgfalt. Die großen Deckengemälde erfahren einen Trockenrieb mit speziellen Schwämmchen. Die Ornamente an den Wänden werden vorsichtig gereinigt und retuschiert. Die Neufassung der großen Flächen erfolgt mit einem Zinkweiß-Anteil. "Das soll einem Neubefall mit Pilzen entgegenwirken", so der Diplomingenieur.

Enormen Aufwand beschert der salzgeschädigte Putz am Mauersockel. "Die im Mauerwerk aufsteigende Feuchtigkeit führt Salz mit sich. Und wenn das Wasser verdunstet, lagern sich die Salze ab, die durch eine Volumenvergrößerung zu Abplatzungen an Putz und Farbe führen", erklärt der Fachmann. Dort, wo der geschädigte Putz entfernt ist, wird jetzt ein mineralischer Sanierputz aufgebracht.

"Den Natursteinboden werden wir flicken und den Gestühlsboden erneuern", so Roters. Wer auf die Empore will, der braucht künftig nicht mehr Wendeltreppe hochsteigen, sondern kann eine neue, gestemmte Holztreppe benutzen. Außerdem wird im Turm ein verbesserter Zugang zur Glockenstube eingebaut. Der alte, verrostete Stahlglockenstuhl hat ausgedient. An seine Stelle kommt ein neuer Holzglockenstuhl aus Eiche.

Komplett erneuert wird die Heizung. Sie wird von Elektrobetrieb auf eine moderne, umweltgerechte Gas-Brennwerttherme umgestellt. Die Grundwärme erreicht man durch eine Wärmestation im Kirchenraum. Zusätzlich kommen unter die Sitzbänke Heizkörper mit einem Warmwasser-Durchlauf. Für diese Maßnahme waren bereits bei der Friedhofsanierung 2014/15 auf Vorschlag von Bau-Experte Benno Ehmann entsprechende Vorkehrungen für einen Gastank im Außenbereich und dazugehörige Leerrohre getroffen worden.

Sorgfältig geht es dann zum Ende der Maßnahme an das Reinigen und Fassung sichern bei der Ausstattung wie Altar, Figuren, Gemälde und Kreuzweg.

Zu den abschließenden Gewerken gehören die Ertüchtigung der Beleuchtung und der Einbau der erneuerten elektroakustischen Anlage, bevor die überarbeiteten und ausgebesserten Kirchenbänke an ihren angestammten Platz zurückkommen.

Die Gesamtkosten für die Innenrenovierung beziffert Hanno Roters auf 480.000 Euro. Davon entfallen 425.000 Euro auf die reinen Baukosten. Finanziert wird die Maßnahme durch einen Zuschuss des Ausgleichsstocks, Darlehen und Eigenmittel.

"Wir dürfen hier nicht die Eigenleistungen vergessen. Die liegen jetzt schon höher als erwartet", hebt der Architekt das große Engagement der Gemeindemitglieder hervor. Viele helfende Hände aus dem Dorf haben kräftig mitangepackt und die kompletten Rohbauarbeiten übernommen. Über diese Gemeinschaftsleitung sind die vor Ort Verantwortlichen wie Pfarrgemeinderat Udo Link sowie Bernhard Bechtold und Benno Ehmann vom Gemeindeteam sehr froh.

Ende Sommer/Anfang Herbst 2018 dürfte die Renovierung an dem "kleinen, feinen Kirchlein", wie Hanno Roters es liebevoll nennt, abgeschlossen sein.

Darauf freuen sich die Gemeindemitglieder schon heute, wenn sie zum Gebet von der alten Schule beziehungsweise vom Gemeindesaal wieder in ihre Filialkirche St. Hippolyt und Kassian einziehen dürfen, die dann in neuem, hellem Glanz erstrahlt.