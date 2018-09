Hardheim. Das Kinomobil macht am Mittwoch, 19. September, wieder in der Hardheimer Erftalhalle Station. während sich die kleinen Filmfreunde auf die Comicverfimung "Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes" (15.30 Uhr) freuen dürfen, wartet auf die Erwachsenen der Gewinner des deutschen Filmpreises: "3 Tage in Quiberon" über drei entscheidende Tage im Leben von Romy Schneider (19.30 Uhr).

> "Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes": Ein Wochenende allein mit den Kindern - und schon bricht bei Papa Moll das Chaos aus. Denn während er in der Schokoladenfabrik Überstunden schieben muss, entbrennt zwischen seinen Kindern und dem Nachwuchs seines Chefs ein gnadenloser Kampf: um Zuckerwatte und den berühmtesten Zirkushund der Welt. Schön bunt und sehr sehr komisch: eine wunderbare Comicverfilmung aus der Schweiz. (90 Minuten, empfohlen ab sechs Jahren)

> "3 Tage in Quiberon": 1981 verbringt Romy Schneider drei Tage mit ihrer Freundin Hilde in Quiberon. Trotz negativer Erfahrungen mit der deutschen Presse willigt sie in ein Interview mit dem "Stern"-Reporter Michael Jürgs ein. Aus diesem Termin entwickelt sich ein Katz- und Mausspiel, das alle an ihre Grenzen bringt … Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt die Regisseurin Emily Atef von einem entscheidenden Ereignis in der letzten Lebensphase der Schauspielerin. (116 Minuten)