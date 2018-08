Buchen. (joc) Für zehn Tage macht Hollywood Zwischenstation in Buchen, denn beim 19. Buchener Open-Air-Kino sind zahlreiche Filme aus den amerikanischen Studios auf Großleinwand im Hof der Buchener Stadtwerke zu bewundern. Insgesamt ist es den Organisatoren (Löwen-Lichtspiele Walldürn, Stadtwerke Buchen und Videoproduktion Uwe Heck) wieder gelungen, ein bunt gefächertes Programm aus Komödie, Drama und Action zusammen zu stellen. Einlass ist ab 20 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Da steht einer lauschigen Sommernacht mit guter Unterhaltung unter freiem Himmel nichts mehr im Weg ...

Hier ein Kurzporträt der Filme, die vom 10. bis 19. August beim Buchener Kino-Open-Air im Innenhof der Buchener Stadtwerke gezeigt werden:

"Midnight Sun. Alles für dich" - Freitag, 10. August, im Rahmen der RNZ-Ladies-Night (Drama/Lovestory, USA 2018, FSK 0, 93 Minuten. Besetzung: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger und Rob Riggle. Regie: Scott Speer).

Die erste Liebe. Das ist nicht nur eine tolle Erinnerung für Romantiker. Im Film "Midnight Sun" erwischt es Patrick Schwarzenegger (Sohn von Arnold Schwarzenegger) und Bella Thorne. Allerdings ist diese Liebesgeschichte mit mehr als ungewöhnlichen Umständen verknüpft: Sie muss bei Nacht stattfinden, denn Bella hat den genetischen Defekt Mondscheinkrankheit und kann tagsüber das Haus nicht verlassen ...

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" - Samstag, 11. August (Tragikomödie, USA 2017, FSK 12, 116 Minuten. Besetzung: Frances McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell. Regie: Martin McDonagh).

Eine geniale Mischung aus Tragik und pechschwarzem Humor serviert dieser Film mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand. Die geht in diesem Film nach der Vergewaltigung und Ermordung ihrer Tochter unkonventionelle Wege und prangert auf überdimensionalen Plakaten die Untätigkeit der Polizei an. Den Ordnungshütern gefällt das natürlich überhaupt nicht ...

"Unsere Erde 2" - Sonntag, 12. August (Dokumentarfilm, GB/China 2017 FSK 0, 94 Minuten. Sprecher: Günther Jauch. Regie: Regisseure: Peter Webber, Lixin Fan, Richard Dale).

Wie schon sein Vorgänger feiert auch "Unsere Erde 2" die Schönheit, die Artenvielfalt und den Einfallsreichtum der Natur. Das sorgfältig komponierte Sounddesign vermittelt auch die leisesten Geräusche wie das Knistern der Pelze von sich reibenden Affen und lässt den Zuschauer so buchstäblich hautnah dabei sein. "Unsere Erde 2" ist ein großer Naturfilm, der mit der Verdichtung auf nur 24 Stunden die Wunderwelt Natur in eindrucksvollen Bildern in den Kinosaal zaubert.

Überraschungsfilm - Montag, 13. August: Welcher Film an diesem Tag gezeigt wird, wird erst kurz vor dem Start des Buchener Open-Air-Kinos bekannt gegeben oder es wird eine Sneak-Preview geben.

"Dieses bescheuerte Herz" - Dienstag, 14. August (Drama/Komödie, D 2017 FSK 0, 106 Minuten. Besetzung: Elias M’Barek, Philip Noah Schwarz und Nadine Wrietz. Regie: Marc Rothemund).

Ein ganz starker Gute-Laune-Film nach einem Tatsachenroman, in dem Marc Rothemund im Spannungsfeld zwischen "Ziemlich beste Freunde" und "Honig im Kopf" die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft erzählt. Dabei lässt er den arbeitsscheuen Playboy (Elyas M’Barek) vom Saulus zum Paulus werden.

"Wunder" - Mittwoch, 15. August (Drama/Familie, USA 2017 FSK 0, 111 Minuten. Besetzung: Jacob Tremblay, Julia Roberts und Owen Wilson. Regie: Stephen Chbosky).

Das zu Herzen gehende Stück erzählt die Geschichte von einem besonderen Jungen, der lernen muss, in der Welt zu bestehen ...

"Mamma Mia 2: Here We Go Again!" - Donnerstag, 16. August (Musical, USA/GB 2018 FSK 0, 109 Minuten. Besetzung: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Josh Dylan, Hugh Skinner, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Andy Garcia und Cher. Regie und Drehbuch: Ol Parker).

Am Anfang war die Musik, nämlich die von "ABBA", Dann kam das international ebenso erfolgreiche Musical. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht, denn der jetzt in Buchen gezeigte Film geht zurück zu den Anfängen und erzählt die Vorgeschichte zum Kinohit von 2008. Film- und Musikfreunde dürfen sich über ganz viele "ABBA"-Hits freuen, und mit Cher ist sogar ein absoluter Weltstar mit von der Partie.

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" im Rahmen des RNZ-Kinder-Abends - Freitag, 17. August (Abenteuer/Familie/Komödie, D 2018 FSK 0, 110 Minuten. Besetzung: Solomon Gordon, Henning Baum und Shirley McLaine. Regie: Dennis Gansel).

Als erste Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende entführt der Film von Regisseur Dennis Gansel die Zuschauer in ein wunderschönes und faszinierendes Reich der Fantasie. Schon der erste Blick auf das bis ins kleinste Detail liebevoll erschaffene Lummerland und die ersten Töne, die der Augsburger Puppenkiste Respekt zollen, beweisen, mit wie viel Herzblut, Lust und Leidenschaft die Macher sich der Geschichte angenommen haben.

"Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" - Samstag, 18. August (Abenteuer/Fantasy/Action, USA 2017 FSK 12. 129 Minuten. Besetzung: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und James Cromwell. Regie: Juan Antonio Bayona).

In der Fortsetzung des Erfolgsstreifens aus Hollywood soll die Artenvielfalt der Dinos vor einem drohenden Vulkanausbruch gerettet werden. Übernommen wurden auch im zweiten Teil die Markenzeichen dieses Films: spektakuläre Action, Spannung und jugendlich-verschmitzter Humor.

"Unter deutschen Betten" - Sonntag, 19. August (Komödie, D 2017 FSK 6, 100 Minuten. Besetzung: Veronica Ferres, Heiner Lauterbach und Milan Peschel. Regie:Jan Fehse).

Der Möchtegern-Star Linda Lehmann träumt vom großen Aufstieg - und fällt richtig tief! Das große Comeback geht total daneben, und ihr Langzeit-Freund und Produzent Friedrich hat sich schon längst ein neues Sternchen geangelt und so steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Niemand öffnet ihr mehr die Tür, die einzige, die sich ihrer annimmt, ist ihre ehemalige Putzfrau, die ihr einen Job als Kollegin vermittelt. Eine Film-Diva als Putzfrau - kann das gutgehen?