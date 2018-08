Hardheim. (rüb) Das Außenspielgelände der "Kindervilla Kunterbunt" in Hardheim soll farbenfroher und schöner werden. Seit zwei Jahren verfolgen die die Eltern der jeweiligen Vorschulkinder dieses Ziel mit Nachdruck. In diesem Jahr haben die Vorschulkinder, ihre Eltern und der Elternbeirat dem Gemeindekindergarten ein besonderes Geschenk gemacht: Sie gestalteten einen Teil des Lattenzauns ebenso bunt wie einfallsreich in Form von Farbstiften. Namen, Geburtsdaten und Gruppensymbole wurden aufgemalt.

Die Bretter waren von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden, weiteres Material vom Sonderpreis-Baumarkt. Bei der Präsentation freuten sich das Leitungsteam Christian Parth und Doris Steinbach sowie Erzieherin Corina Zegewitz über das gelungene Werk. Mit auf dem Foto sind ferner neben den Kindern Marktleiterin Jeanette de Pasquale (Sonderpreis-Baumarkt), Katja Brand vom Elternbeirat und weitere Mütter. Für die nächste Elterngeneration hatte Katja Brand noch einen Tipp parat: "Für weitere Aktivitäten sind noch Zaunbretter frei ...".