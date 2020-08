Von Rüdiger Busch

Buchen/Mosbach. Ein Drehbuchautor hätte sich das Ganze nicht schöner ausdenken können: eine filmreife Flucht an der Polizeisperre vorbei, der erste Täter mithilfe eines Polizeihubschraubers gefasst, der zweite Täter dank aufmerksamer Anwohner geschnappt. Es war aber kein "Tatort", sondern Realität, was sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19/20. Juli, bei Waldhausen ereignete. Mit der Festnahme der beiden 26 Jahre alten Kosovo-Albaner gelang der Polizei nicht nur der entscheidende Schritt zur Aufklärung einer Serie von Kindergarteneinbrüchen im Neckar-Odenwald-Kreis. Ein dritter Täter ist noch flüchtig. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist die Bande auch für eine Reihe ähnlicher Delikte in Südbaden verantwortlich.

Die Aufregung war groß, als die Erzieherinnen von fünf Kindergärten im Altkreis Buchen am frühen Morgen des 18. Juli zum Start in den Arbeitstag aufgehebelte Fenster und Türen entdeckten: "Bei uns wurde eingebrochen!", hieß es in Kindergärten in Adelsheim, Altheim, Eberstadt, Götzingen und Seckach. Die Tatorte lassen sich wie an einer Perlenschnur aneinanderreihen: Von daher war schnell klar, dass dieselben Täter für alle Einbrüche verantwortlich waren.

Aufgrund der Spurensicherung konnten die betroffenen Räume zeitweise nicht betreten werden, sodass die Kindergärten in kürzester Zeit Notfallpläne umsetzen mussten. Während manche Kinder von ihren Eltern gleich wieder mit nach Hause genommen wurden, wurden andere in Notgruppen betreut.

Hintergrund Das Polizeirevier Buchen gliedert sich in den Leiter, die Führungsgruppe, die (fünf) Dienstgruppen, den Bezirks- und Postendienst und die Zentrale Ermittlungsgruppe (ZEG). Die Beamten der Dienstgruppen versehen den Streifendienst. Der Bezirksdienst ist für die Sachbearbeitung in Fällen der einfachen und mittleren Kriminalität zuständig. Die ZEG wird vor allem bei [+] Lesen Sie mehr Das Polizeirevier Buchen gliedert sich in den Leiter, die Führungsgruppe, die (fünf) Dienstgruppen, den Bezirks- und Postendienst und die Zentrale Ermittlungsgruppe (ZEG). Die Beamten der Dienstgruppen versehen den Streifendienst. Der Bezirksdienst ist für die Sachbearbeitung in Fällen der einfachen und mittleren Kriminalität zuständig. Die ZEG wird vor allem bei Betäubungsmittelkriminalität und bei Deliktserien wie zum Beispiel bei einer Reihe von Einbrüchen tätig. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Ermittlungen zentral gebündelt werden sollen, die verschiedene Polizeiposten betreffen. Die ZEG ist von ihren Aufgaben her zwischen dem Bezirksdienst und der Kriminalpolizei, die sich um die Aufklärung und das verhüten schwerer Straftaten kümmert, angesiedelt.

[-] Weniger anzeigen

Aufgehebelte Fenster, Fingerabdrücke und echte Polizisten im Kindergarten: Für manche Kinder war das ein Erlebnis. Andere hatten aber Tage und Wochen unter den Nachwehen des nächtlichen Treibens zu leiden. Dazu gehörten auch Angstattacken und Schlafstörungen. "Wenn man diese schlimmen Folgen und den hohen Sachschaden durch die Einbrüche sieht, steht das in keinem Verhältnis zum Ertrag", erklärt Kriminalhauptkommissar Arno Steichler, der mit seinem Kollegen Polizeikommissar Robert Köpfle in einer Zentralen Ermittlungsgruppe mit der Aufklärung der Einbruchsserie befasst ist. In Kindergärten gebe es erfahrungsgemäß nur wenig zu holen: etwas Kleingeld aus der Kaffeekasse, ein älterer Laptop oder wenn man ganz viel Glück hat eine Rolle Briefmarken im Wert von 220 Euro. So sieht die typische Diebesbeute aus.

"Dafür sind Einbrüche dort relativ risikofrei, da Kindergärten kaum gesichert sind", weiß Robert Köpfle. Das kann sein Kollege Steichler mit der geballten Erfahrung aus 40 Jahren Polizeiarbeit nur bestätigen: "Ich kenne keinen Kindergarten mit Alarmanlage!" Das war wohl auch den Tätern bewusst. Denn die setzten in den folgenden Nächten ihren Einbruchszug fort: Die Ziele waren unter anderem der Kindergarten und die Schule in Hettingen sowie zwei Kindergärten in Walldürn. Auch hier war der Einbruchschaden höher als die Beute.

Karge Beute: Eine ältere Digitalkamera und Kleingeld aus den Gruppenkässchen erbeuteten die Einbrecher zum Beispiel im Kindergarten St. Odilia in Hettingen.

Zum Glück sind aber nicht immer aller guten Dinge drei: Der dritte Anlauf führte die Bande am Freitagabend in den Mosbacher Raum. Ein verhängnisvoller Fehler, wie sich herausstellen sollte. "Kurz vor Mitternacht hörte ein aufmerksamer Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Kindergarten in Mosbach-Waldstadt", blickt Arno Steichler zurück. Der Zeuge alarmierte die Polizei, und die baute sofort Absperrungen auf den Hauptverkehrswegen auf. Und siehe da: Der beschriebene rote Mercedes A-Klasse tauchte mitsamt den drei Insassen an der Absperrung an der B27 bei Heidersbach auf. Ans Aufgeben dachten die Täter da aber noch lange nicht: Kurzerhand umfuhren sie die Sperre und bei Waldhausen gleich die nächste.

Mithilfe des Polizeihubschraubers blieben die Beamten dem Fahrzeug aber auf den Fersen: Bei Waldhausen wurde der Mercedes entdeckt und einer der Täter geschnappt. Bei seinem Kompagnon, der sich bei der Flucht am Bein verletzt hatte, dauerte es aber etwas, bis die Handschellen klickten. "Am nächsten Morgen klingelte er bei einem älteren Ehepaar in Waldhausen, bat um ein Glas Wasser und darum, ihm ein Taxi zu rufen", erinnert sich Robert Köpfle. Die hilfsbereiten Waldhausener, die natürlich mitbekommen hatten, dass in der Nacht bei ihrem Dorf ein spektakulärer Polizeieinsatz stattgefunden hatte, reagierten geistesgegenwärtig: Sie sorgten dafür, dass sich der Mann in Sicherheit wog und riefen statt eines Taxis die Polizei an.

"Der dritte Täter konnte noch nicht ermittelt werden", sagt Arno Steichler. Da seine beiden inhaftierten Komplizen über seine Identität eisern schweigen, liegt es an der Polizei, ihn zu überführen. "Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass wir ihn kennen", verrät Steichler. Es existiert ein Überwachungsvideo, das die drei beim Tanken in einer der Tatnächte filmte.

Da die Bande auf frischer Tat ertappt wurde und sich Diebesgut im Auto befand, können ihr zumindest die letzten Einbrüche zweifelsfrei nachgewiesen werden. Wo die bei den ersten Taten entwendeten Gegenstände sind, ist dagegen noch ebenso offen wie die Frage, wo die drei Männer während ihres Diebeszugs im Neckar-Odenwald-Kreis übernachtet haben.

Die Region wurde wohl nicht zufällig ausgewählt: "Einer der beiden Täter hat früher in einer Baulandgemeinde gewohnt", berichtet Arno Steichler. Einer der beiden Kosovo-Albaner ist in Waldshut-Tiengen gemeldet, der andere war erst vor wenigen Monaten abgeschoben worden, nachdem er den Großteil einer Haftstrafe abgesessen hatte. Da er nun illegal wieder nach Deutschland eingereist ist, muss er zunächst eine Reststrafe von 500 Tagen absitzen.

Inzwischen ist auch klar, dass die drei, die einschlägig vorbestraft sind, wohl auch für zahlreiche weitere Taten verantwortlich sind: Zwischen Waldshut-Tiengen, ihrem letzten Wohnsitz, und dem Neckar-Odenwald-Kreis gibt es eine ganze Serie von Kindergarteneinbrüchen. Sechs weitere Taten aus Freiburg wurden von der Staatsanwaltschaft Mosbach übernommen und werden von dieser auch bearbeitet.

Auch ein versuchter Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Eberstadt und ein Einbruch in einen Dönerladen in Osterburken gehen wohl auf das Konto der Ganoven. Eine Vielzahl von Taten ordnen die Ermittler der Bande insgesamt zu. Doch nicht alle lassen sich ihnen bislang gerichtsfest nachweisen. Allein bei den 15 Einbrüchen im Neckar-Odenwald-Kreis entstand ein Schaden von 29.000 Euro. Der Wert der Beute kann damit nicht mithalten: 10.000 Euro. Für das Strafmaß spielt das aber nicht die entscheidende Rolle: Einbruch bleibt Einbruch.

Bei der Aufklärung arbeiten die Buchener Ermittler eng mit ihren Kollegen von der Kriminalinspektion in Freiburg zusammen. Derzeit laufen noch die Auswertungen der kriminaltechnischen Untersuchungen. "Mit der Festnahme endet unsere Arbeit nicht, sie beginnt erst richtig", weiß Arno Steichler.

Den beiden Täter wurde dagegen mit der Festnahme erst einmal das Handwerk gelegt. Sie werden sich in den nächsten Monaten vor dem Landgericht in Mosbach verantworten müssen. Wegen Bandendiebstahl droht ihnen eine lange Haftstrafe. Fünf Jahre könnten es durchaus werden. Das Ende schreibt nämlich zum Glück der Richter und nicht der Drehbuchautor.