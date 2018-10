Erzbischof em. Robert Zollitsch zelebrierte den Festgottesdienst. Er ging in seiner Predigt auf den Wandel in der katholischen Kirche ein. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Mit einem stimmungsvollen, gut besuchten Gottesdienst in der Stadtkirche St. Oswald und einem Empfang im Winpinasaal feierte das katholische Dekanat Mosbach-Buchen am Samstag sein zehnjähriges Bestehen. Den Gottesdienst gestaltete mit Erzbischof em. Robert Zollitsch ein "alter Bekannter": Zwischen 1965 und 1967 wirkte er als Kaplan in Buchen und bekleidete das Amt des Präses der Kolpingsfamilie.

Auf den feierlichen Einzug folgte die Begrüßung durch Stadtpfarrer Dekan Johannes Balbach. Er verleugnete nicht den "holprigen Start" des Dekanats Mosbach-Buchen, nach dem jedoch rasch "vieles in die richtige Richtung ging". Gegenwärtig hieße es genau auszuloten, wie es mit Kirche und Glauben in der Zukunft weitergehen könne, wobei er sich recht optimistisch zeigte. Sein Dank galt vor allem Erzbischof em. Robert Zollitsch, der sogleich die liturgische Einführung übernahm.

In seiner Predigt verglich Zollitsch den Zeitraum von zehn Jahren mit der Weite der Ewigkeit: "Es ist nur ein verschwindend kleiner Abschnitt, aber trotzdem eine Zeit, die man zum Innehalten nutzen sollte", merkte er an und betonte, dass man sich die Zeit, in der man lebt, nicht heraussuchen könne. Vielmehr sei alles gerade in der Zeit des von Papst Franziskus thematisierten "epochalen Wandels in Kirche, Dekanat und Gesellschaft" in den Händen des Herrn zu suchen. Jener Wandel zeige sich auch in der seelsorgerlichen Arbeit: In Zollitschs Kaplansjahren hatte jede Pfarrei ihren einen Pfarrer und die Region war in die drei Dekanate Walldürn, Buchen und Mosbach unterteilt. Gemeindereferenten, Diakone und Pastoralreferenten spielten seinerzeit noch keine Rolle.

Wie Zollitsch betonte, möge man "zum neuen Denken und zu neuen Antworten finden", zumal Aufbrechen und Reisen für Christen unverzichtbar seien. So gelte es auch, sich der Zukunft auf einem von Brüderlichkeit und gegenseitigem Vertrauen geprägten Weg zu nähern.

Allerdings seien die Aufgaben von Dekanaten und Seelsorgeeinheiten größer als gedacht: "Sie verstehen sich als pastorale Einheiten und Kirchen vor Ort, die dort das sakrale Leben prägen", erklärte der 80-jährige Geistliche, der in seiner Predigt auf gekonnte Weise theologische und gesellschaftliche Ansätze miteinander verband.

"Es betrifft letztlich alle, was in der Seelsorgeeinheit oder im Dekanat passiert", hielt Zollitsch weiter fest und appellierte an die Gläubigen, Anstehendes gemeinsam anzupacken: "Wenn wir alle aktiv und sensibel als Pilger auf der Welt unterwegs sind, funktioniert es!"

Wichtig sei dabei die Kunst des Zuhörens, die auf der Ebene eines Dekanats unter Umständen leichter falle als im kleinen Kreis der heimischen Pfarrgemeinde, "wo man die Fragen der Einzelnen ebenso wie ihre Antworten bereits kennt, bevor das erste Wort überhaupt gesprochen wurde".

Die katholische Kirche definierte Robert Zollitsch als "von Glauben und Liebe gestützte Weltkirche im Dienst der Nachfolge Jesu, in die jeder seine wertvollen, von Gott gegebenen Charismen mit einbringt". Sicher bleiben Spannungen nie aus, aber dafür gibt es auch einen beruhigenden Zusammenhalt - wie im Dekanat Mosbach-Buchen. Am Ende seiner Ausführungen gratulierte er herzlich zum zehnjährigen Bestehen.

Nach dem Festgottesdienst, der musikalisch von Bezirkskantor Michael Meuser (Tauberbischofsheim), Kantorin Claudia Kögel und dem von Horst Berger dirigierten, aus Mitgliedern verschiedener Kirchenchöre des Dekanats bestehenden Projektchor begleitet wurde, fand man sich im Wimpinahaus ein.

Das gemeinsame Mittagessen mündete in den offiziellen, von diversen Grußwortrednern gestalteten Part.

Dekan Johannes Balbach, Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell, Dekan Folkhard Krall, Landrat Dr. Achim Brötel sowie Bürgermeister Roland Burger erinnerten an die Anfänge des Dekanats, das im Zuge der Dekanatsreform der Erzdiözese Freiburg zum 1. Januar 2008 entstand. "Mit diesem Schritt wurde die Zahl der Dekanate von 39 auf 26 reduziert", erklärte Brötel, der Dekan Johannes Balbach, Elisabeth Hell und ihrem langjährigen Amtsvorgänger Otto Hitzelberger für ihre Verdienste am harmonischen Zusammenwachsen dankte: "Wir alle sind Kirche und das in einer Welt!"