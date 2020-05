Klinge. (joc) "Kinderspielplätze dürfen wieder geöffnet werden!" – Dies ist eine von mehreren Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die Kanzlerin Angela Merkel nach einer Videokonferenz zwischen Bund und Ländern in der letzten Woche verkündet hat. Jetzt gilt es noch ganz konkret bei den Spielplätzen vor Ort Hygiene- und Abstands-Auflagen zu definieren und kenntlich zu machen, dann können sich vielerorts die Kinder wieder auf Spielplätzen so richtig austoben, während die Eltern auf den vielen Ruhebänken auch mal entspannt ein Buch lesen können.

Doch wann genau wird das sein? Erster rechtlich möglicher Öffnungstag wäre zwar der heutige Mittwoch, doch in der Praxis werden heute noch viele Spielplatze weiterhin geschlossen bleiben, da die einzelnen Kommunen bzw. Spielplatzträger die komplexen Vorgaben aus Stuttgart erst noch umsetzen müssen.

Sicher ist aber schon heute, dass der vom Kinder- und Jugenddorf Klinge betriebene Spielplatz mit großer Spielelandschaft, der sich bei vielen Familien in der Region großer Beliebtheit erfreut, für die Öffentlichkeit auf unbestimmte Zeit weiterhin geschlossen bleiben wird.

Wie Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz auf Anfrage der RNZ erklärte, mache die Corona-Pandemie diesen Schritt erforderlich. Die Flächen in und um den Spielplatz könnten derzeit lediglich den Hausgemeinschaften des Kinder- und Jugenddorfs als Bewegungsraum zur Verfügung gestellt werden – für die breite Öffentlichkeit bleibe dieser Bereich allerdings weiterhin geschlossen.

In diesem Zusammenhang machte Dr. Klotz auf Maßnahmen im Kinderdorf angesichts der Corona-Pandemie aufmerksam: So hätten bereits am 16. März (also noch vor der Corona-Verordnung) die Verantwortlichen in der Klinge eine Einrichtungsquarantäne über das Kinder- und Jugenddorf verhängt. Bezogen auf die Einrichtungsquarantäne habe die Klinge-Leitung entschieden, dass die jeweiligen Hausgemeinschaften unter sich bleiben sollen. Der Separierung der Hausgemeinschaften sei es letztlich mit zu verdanken, dass man vor der Corona-Pandemie weitgehend verschont geblieben sei, betont er.

Der Schutz der Kinder und der Mitarbeiter sei dabei oberstes Gebot: Ein Bewegen auf dem Klinge-Gelände oder im benachbarten Wald im Rahmen eines Spaziergangs sei für die Hausgemeinschaften möglich und pädagogisch wichtig, betont Dr. Klotz. Man achte hierbei aber strikt auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu Dritten. In diesem Sinn habe man die Bewegungsspielräume eingegrenzt. Ziel dieser Eingrenzung sei, dass die Hausgemeinschaften sich nicht bei ihren Aktivitäten treffen. Dazu wurden Sportplatz und Spielgelände in drei verschiedene Zonen aufgeteilt. Durch das Aufsichtspersonal sei es dabei gewährleistet, dass kein Kontakt zu Personen außerhalb der eigenen Hausgemeinschaft, oder Personen außerhalb der Klinge möglich ist.

Diese Maßnahme verfolge das Ziel, so Dr. Klotz weiter, dass in dem Fall, wenn in einer Hausgemeinschaft ein Positiv-Fall identifiziert würde, die Weiterverbreitung innerhalb des Kinderdorfs eingedämmt werden kann.

Nach dem bisher so guten Verlauf beim Umgang mit dem ansteckenden Virus gibt diese Vorgehensweise den Klinge-Verantwortlichen sicherlich Recht!