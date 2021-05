Von Martin Bernhard

Buchen. Josef Frank stammt aus einer Baumeister- und Bürgermeisterfamilie. Dieses Familienerbe hat er mit einer eindrucksvollen Leistungsbilanz fortgeführt. 24 Jahre lang leitete er als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Buchen und hat sich vor allem durch die Sanierung der Altstadt einen Namen gemacht. Auch im fortgeschrittenen Alter beschäftigt er sich noch mit Bauvorhaben und zwar projektbezogen für die Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim. Der Ehrenbürger der Stadt Buchen wird heute 90 Jahre alt.

"Seit 75 Jahren baue ich", stellt Josef Frank fest. "Zunächst ab 1945 als Maurerlehrling, dann als Maurergeselle und schließlich absolvierte ich das Studium des Bauwesens mit der Ergänzung Städtebau." Er arbeitete 20 Jahre lang bei der Straßenbauverwaltung und leitete die Straßenmeisterei in Buchen. Als er im Jahr 1954 seine Stelle dort antrat, war er für Straßen mit einer Gesamtlänge von 220 Kilometer zuständig. Bei mehr als der Hälfte davon handelte es sich um Staubstraßen, mit wassergebundenen Schotterdecken. Als er im Jahr 1974 Bürgermeister wurde, waren alle mit Bitumen befestigt. "Viele Straßen und Ortsdurchfahrten im Odenwald und Bauland tragen in der Planung und in der Ausführung meine Handschrift", betont er im Gespräch mit der RNZ.

Seine Leidenschaft als Bürgermeister galt vor allem der Altstadtsanierung. Wie er erläuterte, hätten in den 1960-er und 1970-er Jahren zwei Auffassungen beim Wiederaufbau der Städte vorgeherrscht: die alte Baustruktur abreißen und autogerechte Städte schaffen oder beim Wiederaufbau die alte städtebauliche Baustruktur erhalten. Große Teile der Denkmalpfleger verfolgten die erste Philosophie, Frank die zweite. Unter seiner Führung machte die Stadt die Objektsanierung zur Grundlage der Altstadtsanierung. "Wären wir den Denkmalpflegern gefolgt, gäbe es die von uns sanierten Fachwerkhäuser und damit auch unser Buchen nicht mehr", ist Frank überzeugt und weist auf eine umfassende Dokumentation zur Buchener Stadtsanierung hin, die er vor einigen Jahren veröffentlicht hat.

Während seiner Amtszeit seien in der Innenstadt 158 Objekte neu gestaltet und saniert worden. Hollerbach sei mit einer Gold-, Einbach mit einer Silbermedaille und Oberneudorf mit einer Bronzemedaille beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" ausgezeichnet worden.

Bevor Frank Bürgermeister wurde, verlor Buchen im Zuge der Gemeindereform seinen Kreissitz. Als damaliger Stadtrat ist Frank Zeitzeuge gewesen. Er verfasste ein Buch darüber aus Buchener Sicht. Als er im Jahr 1974 sein Amt antrat, sei es darum gegangen, die Stadt als leistungsfähiges Mittelzentrum auszubauen. Dass dieses sehr gut gelang, führt er auf "die Einigkeit der Verantwortlichen auf allen Feldern der Kommunalpolitik und auch auf die Gemeinschaft in der Kernstadt und in den Stadtteilen" zurück. So entstand mit dem Schulzentrum das wohl größte Bauprojekt der Stadt. Außerdem baute man das Hallenbad und die Sport- und Spielhalle. Das Frankenlandstadion entstand, Sporthallen in Hettigenbeuern, Eberstadt und Hettingen sowie fünf Sportplätze wurden errichtet.

Nach einem Brand im Jahr 1990 baute die Stadt die Realschule wieder auf und erweiterte sie. Frank erinnert an den Bau der Umgehungsstraße sowie den Ausbau und die Neugestaltung aller Ortsdurchfahrten. Auch die Feuerwehr erhielt neue Räume mit dem Bau des Rettungszentrums. 32 Ärzte ließen sich auch dank des großen persönlichen Einsatzes von Josef Frank im Mittelzentrum Buchen nieder.

Ein Schwerpunkt habe auch darin bestanden, in allen Stadtteilen Neubaugebiete auszuweisen. In diesem Zusammenhang nennt er den Wohnungsbauschwerpunkt im Krankenhausgebiet mit Hollerbacher Straße und Langer Graben, der zu einem Bevölkerungswachstum von rund 4000 Einwohnern geführt habe. Dort habe man zwischen den Jahren 1990 und 1995 insgesamt 950 Wohneinheiten für rund 2500 Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion geschaffen. Auch das Dienstleistungszentrum "Am Ring" entstand in dieser Zeit. Durch diese bauliche Erweiterung der Stadt musste der Verkehr neu geführt und damit die Innenstadt entlastet werden. Es entstanden die bereits im Jahr 1954 geplante Schrankenbergstraße und die Ringstraße sowie ein Radwegkonzept, das diese Baugebiete mit dem Schulzentrum verband.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat hatte Frank auch immer den Erhalt und die Sicherung von Arbeitsplätzen im Blick. So gründete die Stadt mit den Nachbargemeinden Limbach und Mudau den Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO). Allein dadurch seien rund 2000 Arbeitsplätze in Buchen entstanden.

"Ohne eine großzügige Unterstützung der Vereine ist keine erfolgreiche Kommunalpolitik möglich." Nach diesem Grundsatz setzte der Jubilar sich für die Pflege der Kultur, des Brauchtums und der Vereine ein. Er erinnert an Großveranstaltungen wie das Stadtjubiläum im Jahr 1980, die Heimattage (1986), die beiden "Internationalen Narrentreffen" und die beiden "Eurotreffs der musizierenden europäischen Jugend" mit über 1700 Teilnehmern aus 14 Ländern. Als ein "herausragendes Ereignis" bewertet Frank die Gründung der Internationalen Josef-Martin-Kraus-Gesellschaft.

Auch im Ruhestand lässt Josef Frank das Bauen nicht los. Seit dem Jahr 2000 unterstützt er die Firma Hollerbach-Bau regelmäßig dabei, Baugelände baureif zu machen. Wie er sagte, habe er dadurch rund 500 Arbeitsplätze schaffen oder erhalten können, unter anderem in Osterburken, wo er den Bau des Fachmarktzentrums möglich machte.

Trotzdem bleibt ihm noch Zeit für seinen Garten, das Golfspielen und seine Familie. Seiner Frau Ursula und seinen Kindern ist er besonders dankbar. Denn diese hätten viel dazu beigetragen, dass er sein berufliches Leben so erfolgreich gestalten konnte. Große Freude schenken ihm auch seine beiden Enkelkinder.