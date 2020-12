Große Freude herrschte in Rosenberg und der Region, als am 18. November der Dorfladen – nach umfangreicher Sanierung – wieder seine Pforten öffnete. Der Dorfladen wird auf genossenschaftlicher Basis geführt. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Eigentlich wollte Bürgermeister Ralph Matousek seinen Jahresrückblick in der letzten Sitzung des Rosenberger Gemeinderats öffentlich vorstellen, doch dies fiel wegen des Lockdowns aus. Deshalb veröffentlichen wir an dieser Stelle Auszüge aus dem Jahresrückblick von Ralph Matousek:

Corona hat auch in Rosenberg das Leben bestimmt: Gesellschaftlich vermisse man vor allem die sozialen Treffen, die Feste und die Freude der Mitmenschen, wie Matousek ausführt. Das Jahr 2020 sei ohne die vielen Vereinsfeste und Aktivitäten sprichwörtlich trostlos.

Über Wochen und Monate blieben Versammlungsstätten, Sporthallen, Sportplätze und Gaststätten geschlossen. Selbst die Grundschule und die Kindergärten blieben zeitweise zu, und die Familien versuch(t)en mit einem Spagat, die Betreuung der Kinder und das Berufsleben in Einklang zu bringen.

Viele Baumaßnahmen gab es in Rosenberg und den Ortsteilen im zu Ende gehenden Jahr. Unser Bild zeigt den Radweg Ensigheim. Foto: Helmut Frodl

Auch die Kirchen stünden vor einer neuen und schwierigen Situation. Matousek: "Umso mehr sind jetzt die kleinen Gesten gefragt, die den großen Zusammenhalt in unseren Dörfern zeigen, man kümmert sich um Freunde und Nachbarn, näht Mund-Nasen-Bedeckungen im Akkord oder die Glocken läuten zum Innehalten."

Weiter sagte der Bürgermeister: "Auch wenn vieles stillstand, kann eine Gemeinde nicht stillstehen, denn es gilt, die öffentlichen Einrichtungen am Laufen zu halten." So beschoss der Gemeinderat im Frühjahr erstmals eine Ehrenordnung für die Gemeinde und legte damit Regeln für die Ehrung von Bürgern, Gemeinderäten, Ortschaftsräten oder Gemeindemitarbeitern fest. Bei der jährlichen Blutspenderehrung wurden acht Bürger aus Rosenberg für eine mehrfache Blutspende geehrt.

Das Jahr 2020 startete aber auch mit den ersten Bauplatzverkäufen für das Baugebiet "Bei den drei Morgen". Bis zum Jahresende haben drei Bauherren mit dem Bau eines Wohnhauses begonnen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Rosenberg wurde im Februar verabschiedet. Nur ein paar Wochen später stellte man sich die Frage, wie die Gemeinde durch die Einnahmeausfälle der Corona-Auswirkungen betroffen ist. Dies verdeutlichte aber auch, dass die Gemeinde vom Wohl ihrer Einwohner und Firmen abhängig ist. Einige Rosenberger Firmen hätten, so Matousek, erheblich mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen oder kämpften um das wirtschaftliche Überleben.

Im Frühjahr erhielten drei private Rosenberger Maßnahmen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) einen Förderbescheid. Für den Ortsteil Sindolsheim wurde das ELR-Grobkonzept vorgestellt. Gezeigt wurden die baulichen Missstände und städtebaulichen Schwachstellen sowie Möglichkeiten einer Verbesserung. Im Herbst wurden insgesamt neun Anträge aus Rosenberg beim Landratsamt eingereicht.

Ferner prägten zahlreiche Baumaßnahmen in der Gemeinde das Jahr 2020: Der Radweg in Ensigheim erhielt erstmals eine Asphaltdecke, und auch die Gemeindeverbindungsstraße nach Oberwittstadt bekam auf einer Länge von 900 Metern einen neuen Endbelag.

Im Frühjahr begannen die Bauarbeiten für die Kanalaufweitung im Dörrhöfer Weg sowie im Anschluss die Bauarbeiten für den Ringschluss am Hirschlander Weg. Damit werden die Baugebiete in Rosenberg, die nördlich der Bahn liegen, zukünftig von zwei Wasserleitungen versorgt. Nach Pfingsten haben in Hirschlanden die Bauarbeiten für den Neubau am Regenüberlauf I in der Steige begonnen. Bei der Durchpressung des Bahndamms hatte man mit Problemen zu kämpfen.

Eine umfassende Beratung erforderte im Gemeinderat auch das Thema Freiflächenfotovoltaikanlagen. Im Oktober stellte der erste Projektierer das Projekt im Gewann "Hut" in Sindolsheim vor.

Und auch im Fernsehen war Rosenberg vertreten: Ein Jahr nach den Dreharbeiten wurde der SWR3-Film über Rosenberg recht kurzfristig ausgestrahlt. Der Film gab aber auch viel Stoff für Diskussionen. Die anschließende Filmschau mit öffentlicher Diskussion in der Sindolsheimer Halle brachte für die zahlreichen Zuhörer neue Einblicke.

Im Sommer erhielt die evangelische Kirchengemeinde Rosenberg-Sindolsheim nach fünf Jahren Vakanz eine neue Pfarrerin. Die Einsetzung von Nicole Bereswill fand bei strahlendem Wetter auf dem Sportplatz in Sindolsheim statt.

In Sindolsheim wurden im Frühsommer auch die beiden neuen Wanderwege eingeweiht. Zwei herrliche Runden in der schönen Landschaft des Baulands laden nunmehr zur Wanderung ein.

Am Jahresende startete auch in Rosenberg die Vermarktung von "Toni", dem Glasfaseranschluss der BBV, für Rosenberg und den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis.

Über das ganze Jahr wurde am Dorfladen gearbeitet. Zahlreiche Handwerker und ehrenamtliche Helfer ließen über den Sommer und Herbst den dringend benötigten Dorfladen entstehen. Am 18. November eröffnete der schmucke Laden. Fünf engagierte und freundliche Mitarbeiter freuen sich auf Kunden. Mit rund 1800 Produkten bietet der Dorfladen eine große Auswahl an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Die Bürger Rosenbergs und der Region seien dankbar, dass es in Rosenberg jetzt wieder eine Einkaufsmöglichkeit gebe, so Matousek. Leider dürfe das Café noch nicht öffnen. Und auch das große Fest zur Eröffnung musste verschoben werden.

Hier – wie in vielen anderen Bereichen auch – ruhen die Hoffnungen auf das Jahr 2021.