Osterburken-Hemsbach. (er) Die Jahresabschlusssitzung des Hemsbacher Ortschaftsrates mit großem Jahresrückblick in Wort und Bild stieß auf großes Interesse. So war der Gemeindesaal bis auf den letzten Platz besetzt. Ortsvorsteher Christoph Groß zeigte sich sehr zufrieden mit dem, was man im abgelaufenen Jahr erreicht hat.

"Ich freue mich sehr über die große Anzahl von Zuhören in der letzten Sitzung im Jahr 2018 - zeigt dies doch das Interesse der Hemsbacher Bürgerinnen und Bürger an den verschiedenen Aktivitäten und Themen, die der kleinste Ortsteil in diesem Jahr erlebt hat", sagte der Ortsvorsteher, nachdem er Bürgermeister Jürgen Galm und die vielen Besucher, darunter auch die Jugendlichen des "Bauwagens", begrüßt hatte.

"Es war wieder ein Jahr mit vielen verschiedenen Themen und Veränderungen, die wir gemeinsam gemeistert haben", meinte Chrisoph Groß. Einen großen Teil habe man umgesetzt oder vorbereitet. Der Ortschaftsrat Hemsbach habe zusammen mit der Bevölkerung wieder einige Projekte durchgeführt, die zwar zeitintensiv gewesen seien, aber doch eine Bereicherung für die Allgemeinheit darstellten, resümierte er.

Als ein wichtiges Ereignis 2018 nannte er das Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kindergartens. Dieses Jubiläumsfest sei in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft und dem Team des Kindergartens um Leiterin Nicole Ullrich hervorragend durchgeführt worden. Die vielen Besucher und die Spende von 1400 Euro an den Kindergarten durch die Dorfgemeinschaft hätten das gute Miteinander in dem kleinen Dorf im "Rinschbachtal" gezeigt. Die Entwicklung des Kindergartens in Hemsbach sei sehr positiv. Er werde sehr gut besucht, außerdem biete man seit letztem Jahr drei Mal in der Woche ein Mittagessen an, was hervorragend angenommen werde.

Der Helfertag "Wir schaffen was" im September sei mit über 30 Helfern eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung gewesen, auf die alle zu Recht stolz sein könnten. Hier sei die Wasserentnahmestelle fertiggestellt und der Bereich der Schubkarren und des Equipments im Friedhof gepflastert worden. Es sei ein weiterer Meilenstein des ehrenamtlichen Wirkens gewesen und habe in dieser Form alle Erwartung übertroffen.

Der "Bauwagen" der Hemsbacher Jugend habe sich zu 100 Prozent eingebracht und sei an allen ehrenamtlichen Aktionen beteiligt gewesen. Stellvertretend für das "Bauwagen"-Team dankte der Ortsvorsteher den beiden Jugendsprechern Stefan Schwab und Jonas Gehrig mit einem Gutschein.

Die Feuerwehrhauptversammlung, die wieder mit der Jugendfeuerwehr stattfand, habe im Zeichen der Kameradschaft gestanden. Dabei seien Beförderungen und Aufnahmen in die Erwachsenenwehr ausgesprochen worden. Im Laufe des Jahres seien verschiedene Weiterbildungen in feuerwehrspezifischen Themen durchgeführt worden. Die Wehr sei bestens aufgestellt, bescheinigte Groß, der den Kameraden für ihre umfangreiche Arbeit und die Bereitschaft, sich weiterzubilden, dankte. Auch die Jugendfeuerwehr sei sehr aktiv gewesen. In den letzten sieben Jahren konnten zehn Jugendliche in die aktive Wehr übernommen werden. Der Ortsvorsteher bedankte sich bei den Ausbildern Jonas Gehrig und Lucas Heilmann für ihre Arbeit mit der Jugendfeuerwehr.

Rückblickend stellte der Ortsvorsteher des Weiteren fest, dass die Haushaltsthemen 2018 zum größten Teil abgeschlossen seien. Hier sei unter anderem der Familienplatz zu nennen, der sehr gelungen sei. Die Restarbeiten würden 2019 fertiggestellt. WLAN sei nun im gesamten Ortskern flächendeckend bis zum "Bauwagen" verfügbar - eine erfreuliche und gelungene Maßnahme.

Für den Haushalt 2019 stünden noch weitere kleinere Maßnahmen zur Aufwertung des Ortsteiles an, bei denen die Bevölkerung eingebunden werden soll, führte Groß weiter aus. Unter anderem soll das Dach des Feuerwehrgebäudes energetisch saniert werden.

Abschließend bedankte sich der Ortsvorsteher bei seinem Gremium für das gute Miteinander und die gute Unterstützung in allen Themen rund um Hemsbach. Weiter dankte er allen, die zum Wohle des Stadtteils und seiner Bürger ihren Beitrag geleistet haben, insbesondere den ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund. Denn ohne diese gemeinschaftliche Hilfe aller Beteiligten wäre vieles nicht umsetzbar gewesen. Stellvertretend für alle diese nannte er Hildegard Blatz mit ihrer bereits 47 Jahre langen ehrenamtlichen Tätigkeit.

Stellvertretender Ortsvorsteher Heiko Keller überreichte namens des Ortschaftsrates dem Ortsvorsteher ein Präsent sowie Anja Groß ein Blumengebinde und betonte die starke Zusammenarbeit.

Bürgermeister Jürgen Galm lobte die Bereitschaft der Hemsbacher zur Mitarbeit und die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Dorfgemeinschaft und ging auf einzelnen Maßnahmen ein.

Zum Abschluss der letzten Sitzung 2018 lud der Ortsvorsteher traditionell zur Einkehr in der Gaststätte "Rinschbachtal" ein und wünschte allen eine gesundes, friedvolles Jahr 2019.