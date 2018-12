Im Dezember kann man die Internationale Raumstation ISS vom Neckar-Odenwald-Kreis aus gut beobachten - z.B. mit einem Fernglas. Einen noch besseren Blick und Tipps bekommt man an den Sternwarten in Hardheim und Waldbrunn. Foto: thinkstock/RNZ Repro

Von Markus Wetterauer

Neckar-Odenwald-Kreis. In wenigen Tagen ist die Mission von Alexander Gerst vorbei. Der Astronaut aus Hohenlohe mit familiären Wurzeln in Hardheim kehrt am 20. Dezember zurück auf die Erde - rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Dann war "Astro-Alex" ein halbes Jahr lang Kommandeur auf der Internationalen Raumstation ISS. Die ISS kann man regelmäßig auch von der Erde aus beobachten.

Das geht auch überall im Neckar-Odenwald-Kreis und sogar ohne Hilfsmittel oder großes astronomisches Wissen, wie Michael Stöhr von der Sternwarte Weisbach in der Gemeinde Waldbrunn im Odenwald sagt: "Man braucht keine Vorkenntnisse. Die ISS ist mit bloßem Auge als hell leuchtender Punkt zu sehen und zieht von Westen nach Osten." Sie kommt also von dort, wo die Sonne untergegangen ist und zieht in die andere Richtung. Christian Greß von der Walter-Hohmann-Sternwarte Hardheim vergleicht die Helligkeit der ISS mit der Venus: "Venus ist derzeit am Morgen vor Sonnenaufgang im Süd-Osten zu sehen."

Eigentlich ist die Internationale Raumstation gar nicht weit weg im All. Vielmehr umkreist sie die Erde in nur 400 Kilometern Höhe mit einem atemberaubenden Tempo von über 7600 Kilometern pro Sekunde (!). Für eine Runde um den blauen Planeten braucht die Raumstation nach Angaben von Christian Greß gerade einmal 90 Minuten: "Aufgrund der schnellen Bewegung ist die ISS kein Objekt für ein Teleskop, eher für ein Fernglas." Aber selbst das ist nicht unbedingt nötig - auch ohne Hilfsmittel ist die Raumstation gut zu erkennen.

Allerdings ist sie nicht immer überall zu sehen, denn "ihr Flug läuft spiralig um die Erde", so Michael Stöhr. Deshalb ist sie zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten sichtbar. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist eine Beobachtung möglich, wenn die Flugbahn der ISS über Mitteleuropa liegt.

Am einfachsten ist die Sichtbarkeit auf verschiedenen Internetseiten herauszufinden. Michael Stöhr empfiehlt die Seite der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Unter www.spotthestation.nasa.gov kann man als nächste größere Stadt "Heilbronn" eingeben und sich dann eine Liste mit Überflügen in den nächsten Tagen anzeigen lassen. Christian Greß hält zum Beispiel www.calsky.com für eine gute Internetseite zu aktuellen Sichtbarkeiten von Himmelsobjekten. Unter dem Begriff "Satelliten" ist dort auch die ISS mit ihren Flugdaten zu finden. Ebenfalls sehr genaue Flugdaten zur ISS liefert www.heavens-above.com. Dort kann man auch kleinere Orte im Neckar-Odenwald-Kreis wie Unterschefflenz oder Bödigheim eingeben und erhält dann eine Liste mit Beobachtungsmöglichkeiten verschiedener Satelliten - oder eben der ISS.

Bei klarem Himmel ist die ISS im Dezember an diesen Tagen gut über dem Neckar-Odenwald-Kreis zu sehen. Die Gradzahl ist die Höhe über dem Horizont. Quelle: heavens-above.com

Zur jeweiligen Anfangszeit taucht die ISS in der angegebenen Himmelsrichtung (siehe Tabelle) auf, bewegt sich dann höher und verschwindet wieder hinter dem Horizont in der letzten Himmelsrichtung. Die angegebene Grad-Zahl ist die Höhe über dem Horizont. 10 Grad ist ziemlich dicht über dem Horizont - 89 Grad fast senkrecht über dem Beobachter. Beobachtet man die ISS von einem Tal aus, dann sollten es eher 30 Grad oder mehr sein.

"Die ISS bewegt sich zügig über den Himmel", erläutert Christian Greß. Deshalb ist es eine gute Idee, mit anderen zusammen nach der ISS zu suchen - sonst ist sie schon wieder hinter dem Horizont verschwunden, bevor man sie entdeckt hat. Weil die Raumstation nicht selbst leuchtet, ist sie auch nur dann zu sehen, wenn sie morgens oder abends von der Sonne beschienen wird und gleichzeitig der Himmel hinter der Station schon dunkel ist - das heißt kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. "Bei Tageslicht ist sie infolge der Helligkeit des Himmels nicht zu sehen", sagt Michael Stöhr von der Sternwarte Weisbach. "Wenn der Überflug kurz nach Einbrechen der Dunkelheit ist, dann ist die ISS etwa sechs bis sieben Minuten zu sehen, bis sie dann in den Erdschatten tritt", so Christian Greß.

Außerdem kann es hilfreich sein, die ISS etwas außerhalb von Ortschaften zu beobachten - oder zumindest nicht direkt neben hellen Straßenlaternen oder anderen störenden Lichtquellen.

Wer sich Tipps geben lassen möchte, bekommt diese bei den Sternwarten. So ist das Interesse an der Walter-Hohmann-Sternwarte in Hardheim gestiegen, doch Christian Greß führt dies nicht unbedingt auf die Mission von Gerst zurück: "Bei der Mondfinsternis dieses Jahr hatten wir sehr großen Zulauf. An dem Abend waren auch noch die Planeten Venus, Jupiter, Saturn und Mars gut sichtbar - und einen ISS-Überflug gab es auch noch zu sehen", so Greß. Er bilanziert: "Wir hatten insgesamt dieses Jahr regen Zulauf, was natürlich auch mit dem guten Wetter zusammenhing."

Info: Die Walter-Hohmann-Sternwarte ist bei gutem Wetter jeden zweiten Freitag im Monat ab 20 Uhr geöffnet. Am Freitag, 14. Dezember, bleibt die Sternwarte geschlossen, da wegen der Wolken wohl keine Sternenbeobachtung möglich ist. Dafür wird die Sternwarte am Sonntag, 16. Dezember, ab 18.30 Uhr geöffnet, da man an diesem Tag bei klarem Himmel den Komet Wirtanen sehen kann, der nur alle 5,4 Jahre zu bewundern ist.