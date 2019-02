Hardheim. (rüb) Über viele Jahre waren die Tür des Jugendhauses viel häufiger geschlossen als geöffnet, die Schlagzeilen waren zumeist negativer Natur, und der Ruf der Einrichtung war - vorsichtig ausgedrückt - nicht der Allerbeste. In den letzten beiden Jahren hat sich das Jugendhaus aber zu einem Ort der Begegnung entwickelt, an dem sich über die Jugendlichen hinaus verschiedene Gruppen treffen. Zu verdanken ist dies dem Engagement der dort Tätigen - egal ob im Ehrenamt oder beruflich - und dem Integrationsprojekt InKA (Interkulturelle Kommunikation und Austausch) des DRK-Kreisverbands Buchen.

Rundum zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des DRK, der Gemeinde und des "Café International" beim Pressegespräch, in dem über das vor Kurzem ausgelaufene Projekt InKA Bilanz gezogen wurde. Als eines von landesweit nur drei Bewerbern war das Konzept des DRK-Kreisverbands 2016 ausgewählt worden. Der Lohn: eine Fördersumme von 21.000 Euro für die Ausstattung der Räume und die einzelnen Projekte.

Das gerade zu Ende gegangene InKA-Projekt im Hardheimer Jugendhaus kennt nur Gewinner. Darüber waren sich (v. l.) Sozialarbeiter Christian Parth, Bürgermeister Volker Rohm, DRK-Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann, Hildegund Berberich vom "Café International", Hauptamtsleiter Lothar Beger und Projektbetreuer Maximilian Behr vom DRK-Kreisverband Buchen einig. Foto: Rüdiger Busch

Der Grundstein für InKA war bereits während des Betriebs der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (BEA) in der Carl-Schurz-Kaserne gelegt worden. Damals hatten die Sozialarbeiter Sarah Klärle, Maximilian Behr und Andreas Salm, die dort im Auftrag des DRK-Kreisverbands Buchen Flüchtlinge betreuten, das Konzept entwickelt.

Trotz der Schließung der BEA wurden die Ideen weiterverfolgt und in die Tat umgesetzt. So wurde für die Küche Geschirr beschafft und die Vorratskammer eingerichtet - quasi die Grundausstattung, um die Einrichtung mit Leben zu erfüllen, wie Maximilian Behr beim Rundgang durch die Räume erklärt. "Es hat sich gelohnt, denn es ist auch ein Mehrwert für die Gemeinde entstanden", so Behr - ein Treffpunkt, an dem Jung und Alt, Einheimische und Fremde zusammenkommen. Neben dem "Café International" werden die Räume für das Gedächtnistraining des DRK, die Teestube, die Nachbarschaftshilfe und natürlich von den Jugendlichen genutzt.

Einladend: Die Räume des Jugendhauses wurden neu gestaltet. Foto: Rüdiger Busch

In einen Ort zum Wohlfühlen wurden der Mehrzweckraum und das frühere Spielezimmer verwandelt, die ebenso wie der PC-Raum mit den Fördermitteln komplett hergerichtet und liebevoll eingerichtet wurden. Bunte Farben symbolisieren die kulturelle Vielfalt, während Vorhänge, Teppichboden und Bilder an den Wänden dafür sorgen, dass sich die Besucher schnell heimisch fühlen.

Dies trifft auch auf die durchschnittlich 15 Frauen aus sieben Nationen zu, die sich jeden Mittwoch ab 9.30 Uhr zum "Café International" treffen. Wie Hildegund Berberich aufzeigte, käme das Angebot bei den Frauen sehr gut an: "Sie sind froh und dankbar, sich treffen und untereinander austauschen zu können." Für Neubürgerinnen - und hier vor allem für Mütter mit kleinen Kindern - sei der Treffpunkt ein "ideales Sprungbrett für die Integration in der neuen Heimat".

Das Helferinnenteam besteht aus zwölf einheimischen Frauen - von denen in der Regel aber nur drei anwesend sind - sowie den beiden Lehrerinnen Gabriele Fleischer und Barbara Schell-Alt. Denn das Deutschlernen steht im Mittelpunkt aller Bemühungen. Dafür wurden mit den Fördermitteln auch zwei moderne Tafeln angeschafft. Die Räume machen es auch möglich, dass die Mütter die neue Sprache pauken, während ihrer Kinder spielen können. "Wir sind froh und dankbar, dass die Räume so gut ausgestattet wurden", sagte Hildegund Berberich. Es sei sogar möglich, den Sprachkurs in zwei Gruppen - je nach Herkunft der Teilnehmer - aufzuteilen.

Bei den Teilnehmerinnen des vom Verein Dienst am Nächsten ins Leben gerufenen "Café International" handelt es sich zwar durchweg um Frauen mit Migrationshintergrund. Es sind aber beileibe nicht alles Flüchtlinge, sondern auch Einwanderinnen aus Spanien, Ungarn oder Russland, wie Hildegund Berberich erläuterte. Auch deshalb sei es sinnvoll, dass der Treffpunkt im Ortszentrum eingerichtet wurde - denn keine der Teilnehmerinnen wohnt in der Gemeinschaftsunterkunft (GU). Dass das Projekt InKA mitten im Ort und nicht in der GU verwirklicht wurde, hob Bürgermeister Volker Rohm hervor: "Somit werden Begegnungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen ermöglicht."

"InKA hat die Räume belebt, worüber wir sehr dankbar sind, denn die Gemeinde profitiert von der Nutzung", sagte der Bürgermeister. So nutzt beispielsweise auch die Nachbarschaftshilfe, die im Jugendhaus ein separates Büro eingerichtet hat, den Treffpunkt. Dass daraus Synergieeffekte erwachsen können, zeigt sich daran, dass zwei Besucherinnen des "Café International" inzwischen in der Nachbarschaftshilfe aktiv sind.

Die ursprünglichen Nutzer - die Jugendlichen - werden durch die neuen Angebote nicht verdrängt, wie Sozialarbeiter Christian Parth hervorhob. "Das war uns von Anfang an sehr wichtig", erklärte Hauptamtsleiter Lothar Beger. Die Jugendlichen können sich weiterhin mittwochs von 17 bis 21 Uhr sowie freitags von 14 bis 18 Uhr treffen. Christian Parth, der das Jugendhaus gemeinsam mit der Freiwilligendienstleistenden Patricia Biringer betreut, würde sich freuen, wenn künftig mehr deutsche Jugendliche den Weg zu dem offenen Treffpunkt finden würden. Die Jugendlichen würden sehr verantwortungsbewusst und pfleglich mit den neu eingerichteten Räumen umgehen, lobte Parth, dem es sehr wichtig ist, dass sich Jung und Alt, Einheimische und Neubürger gleichermaßen in den Räumen wohlfühlen können.

Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge in Hardheim von einst mehr als 1000 auf rund 60 gesunken ist, so seien die Integrationsbemühungen unerlässlich, betonte Parth, da in Hardheim unabhängig davon zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund leben. Dementsprechend möchte der DRK-Kreisverband seine dementsprechenden Aktivitäten in Hardheim gerne fortführen. "Wir sind auf der Suche nach weiteren Fördertöpfen und werden eventuelle neue Projekte einreichen", erklärte Maximilian Behr.

Doch zunächst durfte der Initiator den Dank der Gemeinde für InKA entgegennehmen - in Form eines Handtuchs in den Farben der Gemeinde: "Sie haben das Projekt mit Ideen und mit Leben erfüllt!" In den Dank schloss Lothar Beger auch den DRK-Kreisverband mit Geschäftsführer Joachim Herrmann mit ein. Herrmann unterstrich, dass die Integrationsarbeit zu den ureigensten Aufgaben des DRK zähle: "Das Zusammenführen verschiedener Nationen ist wichtig."