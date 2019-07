Sindolsheim/Neckar-Odenwald-Kreis. (F) Gibt es bald in der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald-Kreis auch einen schmackhaften Burgundertrüffel? Die Voraussetzungen hierfür sind vorhanden, denn Trüffelpilze gedeihen gut in Kalkböden, wie sie z.B. bei Sindolsheim zu finden sind. Hier war Trüffelexperte Dr. Ulrich Stobbe von der Firma Deutsche Trüffelbäume (Radolfzell) in der vergangenen Woche zu einer Informationsveranstaltung zu Gast. Er ist überzeugt, dass im Bauland bald Trüffel wachsen könnten.

Trüffel kommen von Natur aus in fast allen Gebieten mit kalkhaltigen Böden in Mitteleuropa vor. Allerdings stehen die wild wachsenden Trüffel ausnahmslos unter Naturschutz. Das Suchen und Ernten ist verboten. Zuchttrüffel sind dagegen sehr gefragt. So hatte der Sindolsheimer Landwirt Jochen Kautzmann auf einem Versuchsfeld rund 50 mit Trüffelsporen geimpfte Baumpflanzen gesetzt, die zwischenzeitlich gut angewachsen sind. Unter guten Bedingungen könnten in rund sieben Jahren die ersten edlen Burgundertrüffel geerntet werden.

Zu der Infoveranstaltung, die auf diesem Versuchsfeld und anschließend im Café der Kirchenkäserei Sindolsheim stattfand, hatte Landrat Dr. Achim Brötel eingeladen. Bernhard Heim vom Fachdienst Landwirtschaft begrüßte die vielen Gäste und bedankte sich für das große Interesse an dem "exotischen", aber interessanten Thema. Sein Dank galt auch Landrat Dr. Achim Brötel, der das Trüffel-Thema im Landkreis mit anschob.

Auf dem Versuchsfeld konnten die Teilnehmer sich dann selbst ein Bild davon machen, wie die Trüffel, die erst im Frühjahr auf einer Fläche von 15 Ar angepflanzt wurden, bereits wachsen.

Auf dem Versuchsfeld angekommen, begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel den Vorsitzenden des Bauernverbandes, Albert Gramling, Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek sowie Dr. Ullrich Stobbe, den der Landrat als "Pionier in Sachen Trüffelanbau in Deutschland schlechthin" bezeichnete.

Für Brötel sei ein wichtiger Impuls für den Trüffelanbau ein Schreiben vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland gewesen, das sein Interesse geweckt habe. Neben Hausmacher Wurst und Grünkern wäre der Trüffel ein weiteres "Highlight" im Bauland. Mit der Informationsveranstaltung und der Besichtigung des Versuchsfeldes habe man nun einen weiteren Schritt getan, den begehrten Burgundertrüffel im Bauland anzusiedeln.

Die Zielgröße von drei bis fünf Hektar sei nicht unrealistisch, dies wäre auf jeden Fall ein erster Anfang, so der Landrat weiter. Geduld sei aber auch gefragt, denn erst nach sieben bis zehn Jahren könne man die erste Ernte einfahren. Wenn alles optimal läuft, wären Erträge zwischen 20 und 40 Kilogramm pro Hektar durchaus möglich.

Landwirt Jochen Kautzmann stellte die neue Trüffelplantage auf seinem Acker vor, wo er erste Erfahrungen sammeln wolle. Der Muschelkalkboden sei für den Anbau des Pilzes sehr gut geeignet. Vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes sei im Frühjahr die Idee des Trüffelanbaues gekommen. Er habe sich dann in die Materie eingelesen, Informationsreisen auch nach Radolfszell gemacht und dann beschlossen, 50 Bäume zu bestellen. Die Bäume seien zwischenzeitlich sehr gut angewachsen. Kautzmann hofft, dass sich in fünf bis sieben Jahren der erste Erfolg einstellt.

Noch auf dem Versuchsfeld beantwortete Dr. Ulrich Stobbe die ersten Fragen. Wie er sagte, beschäftigt er sich schon seit zehn Jahren mit dem Thema Trüffel und dessen Anbau. Seine Baumschule habe sich auf Pflanzen für den Trüffelanbau spezialisiert. Über diese Verbindung sei man auch zur Region Bauland und zu Jochen Kautzmann gekommen.

Einen informativen Vortrag zum Trüffel mit Forschung, Anbau, Pflege, Ernte und Vermarktung gab Dr. Stobbe dann im Café der Kirchenkäserei. In seinem mehr als einstündigen Vortrag lieferte er Informationen und spannende Details zum Trüffelanbau in Deutschland und auch in der Region des Baulands.

Er räumt dem Gourmet-Pilz in der Region durchaus gute Wachstumschancen ein, denn die Voraussetzungen seien in jedem Fall gegeben und durch die kalkhaltigen Böden optimal. Das Produkt sei zudem in der Gastronomie sehr gefragt. Die Vermarktung in Verbindung mit regionalen Produkten wie Käse könne er sich besonders gut vorstellen, was für die weitere positive Entwicklung der Baulandregion eine große Chance darstelle.